Mundo

La Agencia de ciberseguridad de la Unión Europea señaló a Rusia y China como principal fuente de ataques en su contra

El reporte anual de la ENISA destaca que el ciberactivismo es la principal causa de incidentes, mientras que el ransomware sigue siendo la amenaza más grave para instituciones públicas y sectores clave

Guardar
La Agencia de ciberseguridad de
La Agencia de ciberseguridad de la Unión Europea señaló a Rusia y China como principal fuente de ataques en su contra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi el 80% de los ciberataques detectados en la Unión Europea durante el último año estuvieron motivados por cuestiones ideológicas, según el informe divulgado por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA). El documento, que analiza 4.875 incidentes, apunta a Rusia y China como principal fuente de actividad maliciosa contra los Estados miembros y señala que el ciberactivismo fue responsable del 79,4% de los casos, convirtiéndose en la principal causa de los ataques, por encima de las redes cibercriminales (13,4%) y de las campañas de ciberespionaje (7,2%).

El informe especifica que las campañas de ciberactivismo presentan un impacto general bajo, pero resultan ser las más frecuentes debido a su facilidad y bajo coste de ejecución. El ataque más común es el DDoS —distribuido de denegación de servicio—, que estuvo presente en un 77% de los incidentes analizados. Esta técnica consiste en saturar sitios web, servidores o recursos de red con tráfico malicioso, hasta impedir su funcionamiento para los usuarios legítimos. No obstante, los ataques de tipo ‘ransomware’ son señalados en el reporte como la amenaza con mayor repercusión para el bloque.

La ENISA también resalta la persistencia de ataques ligados a actores alineados con estados extranjeros, una tendencia que se mantuvo durante el año pasado. Según el informe, se registraron 46 conjuntos de intrusiones distintas, de las cuales el 47% se atribuye a grupos vinculados a Rusia y el 43% a actores conectados con China, con un 36% adicional correspondiente a Corea del Norte. La mayoría de estos ataques se dirigieron a instituciones públicas (38,2%), seguidas por el sector del transporte (7,5%) y las infraestructuras digitales y financieras (4,8% y 4,5%, respectivamente).

El ciberactivismo lidera los incidentes
El ciberactivismo lidera los incidentes de ciberseguridad en Europa, superando al cibercrimen y al ciberespionaje (EFE/ ARCHIVO)

Durante los últimos años diversos ciberataques han afectado a varios países de la región, extendiendo la amenaza sobre sus instituciones. En 2021 el sistema de salud público de Irlanda (HSE) sufrió un ataque de ‘ransomware’ que paralizó sus sistemas. La agresión informática, atribuida al grupo Conti, detuvo la actividad hospitalaria, generó cancelaciones de citas y expuso información confidencial de miles de pacientes, con repercusiones legales aún presentes en 2024. En 2023, la Biblioteca Británica fue víctima de un ataque por parte del grupo Rhysida tras negarse al pago de rescate, lo que derivó en la filtración de 600 gigabytes de datos y gastos de recuperación superiores a siete millones de libras.

El sector del transporte también se ha visto impactado. En septiembre de este mismo año, un ataque con ‘ransomware’ afectó los sistemas de check-in de varios aeropuertos europeos, incluidos los de Heathrow en Londres, forzando a operar manualmente e implicando cancelaciones masivas.

El director ejecutivo de la
El director ejecutivo de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, ENISA, Juhan Lepassaar (AP/ARCHIVO))

Informes previos de la ENISA revelaron que las telecomunicaciones y el sector financiero vienen registrando un aumento sostenido en el número de incidentes. Los Estados miembros notificaron en 2022 más de 1.500 episodios de seguridad en telecomunicaciones, cifra que se incrementó en 2024 con 188 casos reportados en 26 países. Entre 2023 y 2024, se contabilizaron 488 incidentes públicos en el ámbito financiero, siendo los bancos el blanco principal en casi la mitad de las ocasiones.

El informe también recoge un avance en la atribución oficial de ataques a actores estatales. En abril de 2025, Francia responsabilizó por primera vez a la inteligencia militar rusa (GRU) de operaciones de piratería cibernética dirigidas contra sus instituciones.

El director ejecutivo de ENISA, Juhan Lepassaar, afirmó que la situación obliga a “establecer prioridades para proteger las infraestructuras críticas y garantizar que el futuro digital sea seguro”, según declaraciones incluidas en el informe.

Temas Relacionados

Ciberataques Unión Europea ENISA Rusia China Francia Londres Irlanda Ciberseguridad RansomwareÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Murió electrocutada por usar el celular en la bañera

Ann-Marie O’Gorman, de 46 años, se hacía un baño de inmersión cuando su esposo la encontró sin vida

Murió electrocutada por usar el

Un testamento secreto profundiza la disputa por la millonaria herencia de Fiat

El hallazgo de un documento inédito podría alterar la estructura de poder en el grupo automovilístico y agrava la fractura familiar

Un testamento secreto profundiza la

Crece a 69 la cifra de muertes por el terremoto de 6,9 grados en Filipinas

Equipos de rescate intensifican la búsqueda de sobrevivientes tras el sismo en Cebú, donde la cifra de víctimas podría aumentar debido a los daños y las difíciles condiciones climáticas

Crece a 69 la cifra

Un teléfono en el regazo de Trump y una carta: la Casa Blanca mostró el momento de la disculpa de Netanyahu a Qatar

Fotografías capturaron el tenso momento en la Oficina Oval. El primer ministro israelí, ante la mirada del presidente estadounidense, expresó “profundo pesar” por el ataque aéreo en Doha

Un teléfono en el regazo

Crece la presión para que los terroristas de Hamas acepten el alto el fuego mientras Israel continúa sus operaciones en Gaza

Las Fuerzas de Defensa reportaron el hallazgo de armamento y material de guerra. La comunidad internacional exige a la milicia respaldada por Irán aceptar el plan propuesto por Estados Unidos y sus aliados

Crece la presión para que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: habló el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de “Pequeño J” y su principal ladero

Cayeron los del ‘BMW’ en Bogotá: la banda de ladrones es señalada de cometer cuatro hurtos de vehículos: quedaron en video

Coronel PNP acusa al jefe policial de Paraguay de “estafador” y afirma que “no sabía dónde estaba el Monstruo”

Gana Diario resultados martes 30 de septiembre de 2025: ¿Reventó el pozo millonario?

MML anuncia la liberación total de la av. Separadora Industrial para implementar una vía sin peaje en la Panamericana Sur

INFOBAE AMÉRICA
Israel dice que está cerca

Israel dice que está cerca de completar el cerco a la ciudad de Gaza y da una "última oportunidad" para huir

Banco Santander ofrece un iPhone 17 o Air a través de un renting por llevar nómina y dos recibos

Sindicatos amenazan con "acciones contundentes" si Sanidad y CCAA deciden cerrar la negociación del Estatuto Marco

Rafael Nadal será el primer deportista investido 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca

Hablamos con David Muñoz de Estopa tras matricularse en la Universidad de Barcelona

ENTRETENIMIENTO

La escandalosa separación de Nicole

La escandalosa separación de Nicole Kidman y Keith Urban tras 19 años de matrimonio: “No había intimidad”

El estreno de la semana: una mirada inédita a los internados británicos de los años noventa con Cillian Murphy

De qué se trata la película que conquista Netflix Argentina con romance, música y fe

Madonna reveló su mayor secreto en una entrevista íntima: “Mi vida espiritual me salvó”

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic