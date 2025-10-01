Mundo

Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

La Fiscalía Federal informó que los sospechosos, dos ciudadanos alemanes y un hombre nacido en Líbano, fueron arrestados en Berlín con armas y municiones

Guardar
Durante la operación policial, las
Durante la operación policial, las autoridades encontraron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una “cantidad significativa” de municiones. (REUTERS/Ints Kalnins)

La Fiscalía Federal de Alemania informó este miércoles la detención en Berlín de tres personas sospechosas de pertenecer al grupo terrorista Hamas y de planear “atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania”.

Los arrestados han sido identificados como Abed al G. y Ahmad I., ambos ciudadanos alemanes, y Wael F. M., nacido en Líbano. La fiscalía señaló que aún no se ha podido establecer con exactitud la nacionalidad de este último. Los tres están acusados de pertenencia a una organización terrorista extranjera y de “preparar un acto violento grave que ponga en peligro al Estado”.

Durante la operación policial, las autoridades encontraron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una “cantidad significativa” de municiones, según detalló la fiscalía en un comunicado.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, celebró la acción policial y destacó que se trataba de “terroristas afiliados a Hamas que preparaban proyectos de atentados en Alemania”. Además, precisó que los sospechosos estaban “en el punto de mira de las autoridades y bajo vigilancia desde hacía meses”, luego de que llegara al país un individuo vinculado a Hamas que intentó “obtener armas y municiones necesarias para cometer un atentado”.

El ministro del Interior, Alexander
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, quien celebró la acción policial y destacó que se trataba de “terroristas afiliados a Hamás que preparaban proyectos de atentados en Alemania”. (REUTERS/Liesa Johannssen)

La investigación sostiene que los acusados estuvieron implicados este verano en la adquisición de armamento para Hamas en territorio alemán. Las armas “estaban destinadas a ser utilizadas” por la milicia para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

Por su parte, Hamas negó este miércoles tener alguna relación con los tres hombres arrestados por planear atentados contra objetivos judíos e israelíes. Según señalaron en un comunicado, Hamas “no tiene ninguna conexión con los individuos arrestados hoy en Alemania”. Añadieron que las acusaciones de que los detenidos tenían vínculos con la organización eran “completamente infundadas”.

Los tres hombres comparecerán este jueves ante un juez de instrucción del Tribunal Federal, que deberá decidir si se dicta prisión preventiva mientras avanza la causa.

La policía alemana ya había realizado detenciones similares a presuntos miembros de Hamas en Alemania. En diciembre de 2023, las autoridades de Alemania y Países Bajos arrestaron a cuatro personas acusadas de conspirar para atacar instituciones judías en Europa. Según informó Reuters, los sospechosos fueron juzgados en Berlín en febrero de este año.

Estas detenciones refuerzan la preocupación de las autoridades alemanas sobre la amenaza del extremismo islamista en el país, en un contexto de creciente tensión en el Oriente Medio. En las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones militares en la Franja de Gaza, en un contexto en el que crece la presión diplomática para que Hamas acepte la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos y respaldada tanto por Israel como por varios países árabes y musulmanes.

(Con información de AFP/Europa Press)

Temas Relacionados

AlemaniaBerlinHamasUltimas noticias America

Últimas Noticias

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

El retroceso de los glaciares del Himalaya, la variabilidad del monzón y el uso excesivo de aguas subterráneas generan una emergencia ambiental que afecta la agricultura, los ecosistemas y la seguridad de comunidades en Asia meridional

¿El Ganges en peligro? La

Murió Jane Goodall, la reconocida defensora de los derechos de los animales

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una defensora incansable de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, afirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado emitido el miércoles

Murió Jane Goodall, la reconocida

Cierre del Gobierno: el Senado de Estados Unidos rechazó dos propuestas para salir de la parálisis presupuestaria

La iniciativa, impulsada por Donald Trump, apenas sumó tres votos demócratas y quedó muy lejos de los 60 apoyos necesarios

Cierre del Gobierno: el Senado

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

Considerado el más extenso del planeta, no solo representa un reto técnico, sino que también una experiencia única marcada por desafíos migratorios y logísticos

Cómo es el viaje en

Condenaron a muerte a Joseph Kabila, ex presidente del Congo: qué crímenes se le imputan

Tras dieciocho años en el poder y un largo silencio desde su marcha en 2019, permaneció fuera del país en un exilio autoimpuesto hasta 2023. Pero fue juzgado en ausencia y no hay precisión sobre su paradero

Condenaron a muerte a Joseph
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“¿Qué sentido tiene seguir viviendo

“¿Qué sentido tiene seguir viviendo en España?“, un español revela su sueldo en Irlanda: “Más de 2.200 euros al mes y es un trabajo en el que estoy cobrando el mínimo legal”

El arrepentimiento de alias Karina, alto mando de las Farc: “Sí, me arrepiento de haber pertenecido a las Farc”

Petro le respondió Iván Duque luego de que el exmandatario se refirió a que le quitaran la visa: le recordó agresiones del Esmad a jóvenes en el estallido social

Chontico Día resultados hoy 1 de octubre 2025; último sorteo

Aseguran predio en Querétaro que guardaba camiones con carga de huachicol

INFOBAE AMÉRICA
Muere a los 91 años

Muere a los 91 años la etóloga británica Jane Goodall

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

¿El Ganges en peligro? La sequía y la crisis climática amenazan el río que abastece a más 650 millones de personas

Un grupo de expertos denuncia la "continua persecución" contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana

Países Bajos defiende incluir a los hutíes en lista de organizaciones terroristas de UE tras ataque contra buque

ENTRETENIMIENTO

El verdadero final de ‘Bon

El verdadero final de ‘Bon Appétit, majestad’: lo que no mostró el k-drama de Netflix

La confesión de Glen Powell sobre un percance amoroso que acabó con una nariz rota

Glen Powell y el desafío de mantenerse auténtico en Hollywood: “No puedo fingir ser otro solo porque ahora todos miran”

Ricky Martin no deja nada a la imaginación con una provocadora selfie en Instagram

Eric Dane, cada vez más afectado por la ELA: fue captado en silla de ruedas y con dificultades en el habla