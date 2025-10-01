Alemania detuvo a tres presuntos miembros de Hamas acusados de planear atentados mortales

Durante la operación policial, las autoridades encontraron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una “cantidad significativa” de municiones. (REUTERS/Ints Kalnins)

La Fiscalía Federal de Alemania informó este miércoles la detención en Berlín de tres personas sospechosas de pertenecer al grupo terrorista Hamas y de planear “atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania”.

Los arrestados han sido identificados como Abed al G. y Ahmad I., ambos ciudadanos alemanes, y Wael F. M., nacido en Líbano. La fiscalía señaló que aún no se ha podido establecer con exactitud la nacionalidad de este último. Los tres están acusados de pertenencia a una organización terrorista extranjera y de “preparar un acto violento grave que ponga en peligro al Estado”.

Durante la operación policial, las autoridades encontraron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una “cantidad significativa” de municiones, según detalló la fiscalía en un comunicado.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, celebró la acción policial y destacó que se trataba de “terroristas afiliados a Hamas que preparaban proyectos de atentados en Alemania”. Además, precisó que los sospechosos estaban “en el punto de mira de las autoridades y bajo vigilancia desde hacía meses”, luego de que llegara al país un individuo vinculado a Hamas que intentó “obtener armas y municiones necesarias para cometer un atentado”.

La investigación sostiene que los acusados estuvieron implicados este verano en la adquisición de armamento para Hamas en territorio alemán. Las armas “estaban destinadas a ser utilizadas” por la milicia para perpetrar atentados contra edificios israelíes o judíos en el país europeo.

Por su parte, Hamas negó este miércoles tener alguna relación con los tres hombres arrestados por planear atentados contra objetivos judíos e israelíes. Según señalaron en un comunicado, Hamas “no tiene ninguna conexión con los individuos arrestados hoy en Alemania”. Añadieron que las acusaciones de que los detenidos tenían vínculos con la organización eran “completamente infundadas”.

Los tres hombres comparecerán este jueves ante un juez de instrucción del Tribunal Federal, que deberá decidir si se dicta prisión preventiva mientras avanza la causa.

La policía alemana ya había realizado detenciones similares a presuntos miembros de Hamas en Alemania. En diciembre de 2023, las autoridades de Alemania y Países Bajos arrestaron a cuatro personas acusadas de conspirar para atacar instituciones judías en Europa. Según informó Reuters, los sospechosos fueron juzgados en Berlín en febrero de este año.

Estas detenciones refuerzan la preocupación de las autoridades alemanas sobre la amenaza del extremismo islamista en el país, en un contexto de creciente tensión en el Oriente Medio. En las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones militares en la Franja de Gaza, en un contexto en el que crece la presión diplomática para que Hamas acepte la propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos y respaldada tanto por Israel como por varios países árabes y musulmanes.

