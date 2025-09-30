Mundo

Trump dio un plazo de “tres o cuatro días” al grupo terrorista Hamas para responder a propuesta de alto el fuego en Gaza

El mandatario advirtió que la respuesta del grupo extremista determinará el futuro del enclave. Los países árabes e Israel respaldan la iniciativa que contempla amnistía y transición política

Guardar
Trump dio un plazo de
Trump dio un plazo de hasta cuatro días al grupo terrorista Hamas para responder a propuesta de alto el fuego en Gaza (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en declaraciones a la prensa que otorgará “tres o cuatro días” al grupo terrorista Hamas para responder a su propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, una iniciativa presentada el lunes junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump aseguró que tanto “los países árabes como los países musulmanes están a bordo”, así como Israel, y subrayó que la respuesta ahora depende de Hamas. “Hamas lo hará o no, pero si no lo hace va a ser un final muy triste”, afirmó el mandatario estadounidense en conversación con periodistas al salir de la Casa Blanca.

“Sólo estamos esperando a Hamas”, señaló Trump, reiterando que el grupo cuenta con “unos tres o cuatro días” para emitir su respuesta. Consultado acerca de la posibilidad de renegociar aspectos del plan, sostuvo: “No mucho”, limitando el margen para futuras enmiendas por parte de los negociadores.

Qatar apuntó que “es demasiado
Qatar apuntó que “es demasiado pronto” para anticipar una respuesta de Hamas (REUTERS/ARCHIVO)

La iniciativa, detallada este lunes tras una reunión con Netanyahu en la Casa Blanca, prevé la liberación de todos los rehenes aún retenidos por Hamas en un plazo de 72 horas, así como la desmilitarización de la Franja de Gaza y su entrega a un gobierno de transición compuesto por tecnócratas palestinos y expertos internacionales. De acuerdo con la propuesta, los miembros de Hamas que depongan las armas recibirán amnistía.

En el marco de este esquema, Trump contempla la formación de un ejecutivo de transición bajo la supervisión de una “Junta de la Paz” presidida por él mismo y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair. El planteamiento excluye a Hamas de cualquier rol futuro en la gobernanza del enclave y permitiría, en una etapa siguiente, el traspaso de la administración a una Autoridad Palestina previamente reformada. No obstante, Netanyahu aclaró que esta entidad solo podría asumir un papel en el futuro si atraviesa una “reforma radical”.

De acuerdo con el documento, a cambio de la liberación de los 48 rehenes en poder de Hamas —tanto vivos como muertos—, Israel debería excarcelar a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos, en caso de avance del acuerdo, garantizaría el envío de ayuda humanitaria, cuya distribución quedaría a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La iniciativa de Trump, presentada
La iniciativa de Trump, presentada este lunes en compañía de Netanyahu, prevé la liberación de rehenes y la desmilitarización de la Franja de Gaza (REUTERS/Kevin Lamarque)

En materia de seguridad, Netanyahu afirmó que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, y reiteró su negativa a aceptar la creación de un Estado palestino, posición que ha dejado abierta una brecha en la política interna israelí. Sectores ultraderechistas, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, expresaron su oposición a cualquier concesión que implique dicho reconocimiento o la reducción de la presencia militar israelí en el enclave.

Mientras tanto, Qatar, uno de los países mediadores junto a Egipto y Turquía, confirmó que Hamas ha recibido la propuesta y “la estudiará de forma responsable”. El gobierno qatarí apuntó que “es demasiado pronto” para anticipar una respuesta y que se realizarán reuniones este mismo martes para analizar el contenido del plan en detalle.

Temas Relacionados

Alto el fuego Donald Trump Hamás Benjamin Netanyahu Tony Blair Israel Franja de Gaza Autoridad Palestina Organización de las Naciones Unidas QatarÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Nepal eligió a una niña de 2 años como nueva diosa viviente: será adorada tanto por hindúes como por budistas

Aryatara Shakya, fue seleccionada como Kumari, la venerada figura religiosa, en una ceremonia tradicional que marca el inicio de importantes festividades

Nepal eligió a una niña

Un activista de Vietnam que estaba preso por defender los derechos humanos criticó al gobierno: le dieron 11 años más de cárcel

Trinh Ba Phuong recibió una nueva sentencia tras hallarse un mensaje en su celda, en medio de denuncias internacionales por represión a la disidencia en el país asiático

Un activista de Vietnam que

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN evalúan medidas militares decisivas para lograr un “punto de inflexión” en Ucrania

La presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, aseguró que Rusia está bajo “creciente presión económica” por su esfuerzo bélico, mientras que Ucrania sigue resistiendo en el campo de batalla

Los líderes de la Unión

Avanza la adhesión de Ucrania a la Unión Europea: concluyó el examen técnico legal

La Comisión Europea anunció que las conclusiones del proceso permiten a Kiev acercarse a la integración pese a los obstáculos internos, presiones externas y el contexto de guerra

Avanza la adhesión de Ucrania

Qué pretende Putin al enviar los drones rusos a Europa: la hipótesis de la OTAN

Las recientes violaciones del espacio aéreo reavivan el debate sobre la seguridad continental. El compromiso de gasto, las diferencias entre países y la presión por una defensa más eficiente marcan la agenda

Qué pretende Putin al enviar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 53 años

Un hombre de 53 años confiesa en directo el asesinato de sus padres de 92 y 83 años: les escondió para seguir cobrando sus pensiones

Inició la construcción de la vía rápida Próceres–Wiesse con 4 pasos a desnivel en SJL: ¿Cuándo culminará la obra?

Apuntan al padre que viajó con el grupo de chicos que grabaron cantos antisemitas: “Bullineaba a los chicos”

La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Pensión Mujeres Bienestar: consulta las fechas, requisitos y pasos para recibir tu tarjeta

INFOBAE AMÉRICA
Selva Almada: “El feminismo ha

Selva Almada: “El feminismo ha abierto cabezas y mentes”

Nepal eligió a una niña de 2 años como nueva diosa viviente: será adorada tanto por hindúes como por budistas

Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE.UU.

VÍDEO: Feijóo cree que las diferencias de Sánchez y Díaz sobre Gaza evidencian su "desgobierno hipócrita"

RCA celebrará el 28 de diciembre elecciones presidenciales, parlamentarias y locales

ENTRETENIMIENTO

Los fiscales pidieron más de

Los fiscales pidieron más de 11 años de prisión para Sean “Diddy” Combs

Murió la influencer venezolana Paola Caldera: tenía 30 años

Sebastián Ortega regresa a Netflix: un amor suspendido en el tiempo, el misterio de Bruno y Florencia y un elenco de estrellas en Buenos Aires

George Clooney y Adam Sandler protagonizan Jay Kelly, el drama más esperado de diciembre

Emily Blunt habló sobre el desafío de envejecer en Hollywood: “No soy tan ingenua como para pensar que seré inmune a los cambios”