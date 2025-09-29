Mundo

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente ucraniano advirtió en el Foro de Seguridad de Varsovia que las recientes incursiones aéreas en Polonia y Estonia representan una prueba para toda la OTAN

Zelenski propone la creación de
Zelenski propone la creación de un escudo para proteger el espacio aéreo de la OTAN de la amenaza rusa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, instó este lunes a construir un sistema regional de defensa aérea junto a Polonia y otros socios europeos, con el fin de reforzar la protección frente a incursiones rusas que han generado alarma en el flanco oriental de la OTAN.

Ucrania propone a Polonia y a todos nuestros socios construir un escudo conjunto y totalmente fiable contra las amenazas aéreas rusas”, dijo Zelensky durante su intervención virtual en el Foro de Seguridad de Varsovia. El mandatario aseguró que “Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos, y si actuamos juntos en la región, tendremos suficiente armamento y capacidad de producción para defendernos”.

“Si Rusia pierde la capacidad de atacar desde los cielos, no podrá continuar la guerra”, dijo en justificación de su propuesta. Kiev ya anunció que sus tropas e ingenieros entrenarán a sus homólogos polacos en la lucha contra drones.

El presidente ucraniano también advirtió que los recientes episodios de incursiones aéreas rusas ponen a prueba no solo a los países directamente afectados, sino a toda la OTAN. “La ola de drones contra Polonia en la noche del 10 de septiembre fue una prueba no solo para Polonia sino para toda la OTAN. Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y los nuevos incidentes con drones en el norte de Europa son otra prueba para la OTAN y para el mundo”, señaló.

Los aliados europeos —el primer
Los aliados europeos —el primer ministro británico, Sir Keir Starmer; el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro polaco, Donald Tusk— se reúnen en el Palacio Presidencial de Kiev, Ucrania, el 10 de mayo de 2025. (Stefan Rousseau/Pool vía REUTERS)

Según el mandatario, “Rusia está probando hasta dónde puede llegar. Quiere desviar la tensión de la brutal guerra que su país libra contra Ucrania”.

Al mismo tiempo, Rumania expresó su intención de asociarse con Ucrania para fabricar drones mediante un nuevo mecanismo de financiación de defensa de la Unión Europea. El ministro de Defensa rumano, Ionut Mosteanu, informó en el foro que el lunes se encontraron nuevos fragmentos de drones en el condado de Tulcea, cerca de la frontera con Ucrania.

Europa y la OTAN impulsan un “muro de drones”

La cooperación con Kiev fue uno de los temas centrales de la conferencia, donde varios ministros de Defensa europeos coincidieron en la necesidad de estrechar lazos. Los países del flanco oriental de la OTAN acordaron impulsar un “muro de drones” con capacidades de detección, seguimiento e interceptación.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, subrayó que “la industria de defensa de Europa y Ucrania deben trabajar juntas de forma más estrecha y eficaz”.

El ministro alemán de Defensa,
El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, habla durante el Foro de Seguridad de Varsovia, en Varsovia, Polonia. 29 de septiembre de 2025. (Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Además, pidió que “la Unión Europea debe respaldar esto proporcionando un marco regulatorio mucho más flexible para la industria de defensa en Europa”.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, consideró clave la implicación ucraniana: “La cooperación polaco-ucraniana en este ámbito ya existe, pero esperamos que haya cooperación entre la Unión Europea y Ucrania”. Y advirtió: “De lo contrario, tendremos espacios peligrosos, tendremos lagunas en los sistemas de defensa aérea, antimisiles y antidrones”.

Aunque hay consenso sobre la necesidad de reforzar la defensa, Pistorius reconoció que los proyectos no se concretarán de inmediato: “No hablamos de un concepto que se materializará en los próximos tres o cuatro años”, dijo. Y añadió: “Necesitamos priorizar y reconocer que necesitamos más capacidades que las descritas anteriormente”.

(Con información de Reuters)

