Mundo

La reunión entre Trump y los líderes demócratas terminó sin acuerdo para evitar el cierre del Gobierno

Chuck Schumer denuncia “grandes diferencias” sobre recortes sanitarios mientras el vicepresidente Vance culpa a los demócratas del inminente bloqueo

Guardar
El líder de la minoría
El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (d) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries en la Casa Blanca en Washington el 27 de febrero del 2024 (AP foto/Andrew Harnik)

La reunión entre los líderes demócratas del Congreso y el presidente estadounidense, Donald Trump finalizó este lunes sin que se alcanzara un entendimiento para tratar de evitar el cierre del Gobierno federal que se activaría a partir de este miércoles.

Tenemos grandes diferencias en materia de salud y en su capacidad para revertir cualquier presupuesto que acordemos mediante rescisiones y embargos”, declaró a la prensa el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al salir de la Oficina Oval de la Casa Blanca tras su reunión con el mandatario.

De acuerdo con los demócratas que asistieron a la reunión, se hizo ver a Trump “las consecuencias de lo que sucede en la atención médica al buscar recortes de seguros de salud”.

“Por su rostro, parecía que era la primera vez que escuchaba sobre este problema”, dijo Schumer a la prensa sobre la reacción del presidente durante el encuentro, en el que también estuvo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, así como los líderes republicanos en la Cámara Alta y Baja, John Thune y Mike Johnson.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo a medios al salir de la reunión: “Creo que nos encaminamos hacia un cierre porque los demócratas no harán lo correcto”.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), habla junto al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Russell Vought, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur) en la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 29 de septiembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

En menos de dos días las expira el plazo para lograr un acuerdo de financiamiento para el Gobierno, y ambas partes insisten en señalar al opositor como responsable por no ceder.

Los demócratas exigen que se prorroguen los subsidios de la ley para el cuidado asequible de la salud (Obamacare) que expiran a final de año, así como la reversión de los recortes al programa Medicaid que resultaron de la gran ley de recortes presupuestarios y fiscales aprobada en julio pasado.

Sin embargo, los republicanos en el Congreso han dicho que aceptarán negociar ambos apartados solo si los demócratas dan su apoyo a un presupuesto provisional en una votación que tendría lugar mañana en el Senado y que mantendría el Gobierno operativo hasta noviembre.

Los republicanos presentaron el pasado 19 de septiembre ese presupuesto provisional en el Senado para su ratificación, pero este resultó rechazado porque su mayoría en la Cámara es insuficiente y requiere de al menos siete votos demócratas para la aprobación del proyecto de ley.

Al riesgo de una paralización del Gobierno federal se añade la posibilidad de despidos masivos de funcionarios públicos, según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que ha ordenado a las agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para continuar su misión y reducir el personal federal.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (no en la foto), en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Si el Congreso no toma medidas, miles de trabajadores del Gobierno federal podrían ser suspendidos, desde la NASA hasta los parques nacionales, y una amplia gama de servicios se verían interrumpidos.

Los tribunales federales podrían tener que cerrar y las subvenciones a las pequeñas empresas podrían retrasarse.

Los enfrentamientos presupuestarios se han convertido en algo relativamente rutinario en Washington en los últimos 15 años y a menudo se resuelven en el último minuto. Sin embargo, la voluntad de Trump de anular o ignorar las leyes de gasto aprobadas por el Congreso ha inyectado una nueva dimensión de incertidumbre.

Los demócratas han presentado un plan que prorrogaría la financiación actual entre siete y diez días, según fuentes del partido, lo que podría dar tiempo a alcanzar un acuerdo más duradero. Se trata de un plazo más corto que el respaldado por los republicanos, que ampliaría la financiación hasta el 21 de noviembre.

El líder republicano en el Senado, John Thune, trató de presionar a los demócratas programando una votación el martes sobre el proyecto republicano, que ya fracasó una vez en el Senado.

Ha habido 14 cierres parciales del Gobierno desde 1981, la mayoría de los cuales duraron solo unos días. El más reciente fue también el más largo, 35 días en 2018 y 2019 debido a una disputa sobre inmigración durante el primer mandato de Trump.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

TrumpCierre del Gobierno

Últimas Noticias

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente ucraniano advirtió en el Foro de Seguridad de Varsovia que las recientes incursiones aéreas en Polonia y Estonia representan una prueba para toda la OTAN

Zelensky llamó a Europa a

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Andry Rajoelina cedió a la presión de las manifestaciones lideradas por jóvenes contra los cortes de agua y electricidad en uno de los países más pobres del mundo

El presidente de Madagascar destituyó

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

El gobierno británico también duplicará el plazo de residencia exigido de cinco a diez años para obtener la permanencia indefinida

Reino Unido exigirá a los

EN VIVO: La Autoridad Palestina celebró la propuesta para Gaza y los países árabes y musulmanes prometieron cooperar

Donald Trump y Benjamin Netanyahu presentaron este lunes en Washington un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y establecer un marco de gobernanza posterior al conflicto en el enclave palestino

EN VIVO: La Autoridad Palestina

Europa reduce emisiones, pero persiste la amenaza ambiental sobre la biodiversidad y el agua

Un informe advirtió que los avances realizados no podrían revertir la degradación de ecosistemas. Cuáles son los cambios que proponen los expertos para evitar daños irreversibles

Europa reduce emisiones, pero persiste
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El Monstruo” cayó en Paraguay

“El Monstruo” cayó en Paraguay y señaló que en el operativo a su cajera de “Los Injertos del Cono Norte” se perdió un millón de soles

Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima, fue víctima de insultos racistas en Cusco y el Ministerio de Cultura exige sanciones a la FPF

Secuestraron en Popayán a dos ciudadanos paraguayos que pretendían concretar un negocio: exigen una millonada para su liberación

Gobierno Petro cometió error que llevará a los colombianos a racionar gas: “Incrementa la incertidumbre de los usuarios”

Pensión Mujeres Bienestar 2025 anuncia entrega masiva de tarjetas a personas que se registraron en agosto: estas son las fechas

INFOBAE AMÉRICA
La Autoridad Palestina saluda los

La Autoridad Palestina saluda los esfuerzos "sinceros y decididos" de Trump por la paz

Aitana protagoniza su selfie más natural junto al rey Felipe VI

Maduro firma el decreto de Conmoción Externa, que entrará en vigor en caso de agresión exterior

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

(Crónica) Nuno Espírito Santo debuta con el West Ham con un empate ante el Everton

ENTRETENIMIENTO

Más allá de la pantalla:

Más allá de la pantalla: los secretos históricos del asesinato de Jesse James

Productor de Ozzy Osbourne habla de los últimos días del cantante: “Fueron como un sueño”

Llega el primer tráiler de ‘Jay Kelly’: Adam Sandler y George Clooney emprenden un viaje en busca del sentido de la vida

‘Terminator 2’: así lucen hoy en día Robert Patrick y Linda Hamilton a más de 30 años del estreno de la película

‘Los Simpson’ regresan al cine: Disney confirma una nueva película de la familia amarilla