Estampida en India: tres organizadores del acto político en el que murieron 40 personas fueron acusados de homicidio culposo

La policía responsabilizó a miembros del partido del popular líder Vijay por la falta de seguridad que derivó en una estampida mortal durante el evento que contó con más de 27.000 asistentes en el sur del país asiático

Un grupo de personas se acercó a un hospital de Karur para buscar a sus familiares fallecidos en la estampida del sábado en India (AP)

La policía acusó el domingo a tres colaboradores cercanos de un popular actor y político de homicidio culposo y negligencia después de que una estampida en su mitin en el sur de la India matara al menos a 40 personas, dijeron las autoridades.

Unas 27.000 personas se congregaron en una vía pública en el estado de Tamil Nadu con la esperanza de ver al político, conocido solo por el nombre de Vijay, el sábado, pero se desató el pánico y provocó una aplastante masacre mortal.

Tres colaboradores del actor y político indio Vijay fueron acusados de homicidio culposo por la estampida en la que murieron al menos 40 personas (EP)

Este tipo de incidentes multitudinarios ocurren con frecuencia durante reuniones masivas en la India y a menudo se atribuyen a medidas de seguridad laxas.

La policía presentó una denuncia contra tres miembros de alto rango del partido de Vijay, a quienes identificaron como Bussy Anand, GR Nirmal Kumar y VP Mathiyazhagan.

“Se ha registrado un caso y la investigación revelará a todos los implicados”, declaró a la prensa el alto oficial de policía S. Davidson Devasirvatham.

Familiares de las víctimas lloran frente al hospital Karur Government Medical College (REUTERS/Priyanshu Singh)

Los tres han sido acusados ​​de “homicidio culposo no equivalente a asesinato” y conducta negligente que pone en peligro la vida humana.

Los testigos citaron horas de retraso, presencia policial insuficiente y gente que cayó de la rama de un árbol sobre el público como razones que contribuyeron al aplastamiento.

Vijay estaba dirigiéndose a la manifestación en el distrito de Karur cuando la multitud se abalanzó repentinamente, lo que lo obligó a interrumpir su discurso.

Videos en las redes sociales lo muestran lanzando botellas de agua a sus seguidores poco antes de que estallara el pánico.

“No tengo palabras para expresar el dolor que sufre mi corazón”, dijo la estrella de 51 años en un comunicado el domingo.

“Esta es realmente una pérdida irreparable para nosotros”, dijo, y agregó que pagaría dos millones de rupias (22.000 dólares) a cada una de las familias de las víctimas como compensación.

El alto funcionario del distrito, M. Thangavel, dijo que 40 personas habían muerto en la estampida, lo que eleva el saldo anterior a 39.

Entre los muertos había nueve niños.

La estampida del sábado dejó al menos 40 muertos en India

Grandes multitudes

El jefe de la policía estatal, G. Venkataraman, dijo que la multitud había estado esperando durante horas después de que se le dijera al público que Vijay llegaría al lugar al mediodía.

“La multitud empezó a llegar desde las 11 de la mañana. Él llegó a las 7:40 de la tarde”, declaró Venkataraman a la prensa. “La gente carecía de suficiente comida y agua bajo el intenso sol”.

Familiares de las víctimas lloran frente al hospital Karur Government Medical College tras una estampida en un mitin de campaña electoral organizado por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur (REUTERS/Priyanshu Singh)

Dijo que se esperaban 10.000 personas, pero que habían acudido alrededor de 27.000.

Vijay lanzó su partido en 2024 y ha atraído a grandes multitudes en eventos de campaña antes de las elecciones estatales del próximo año.

El sobreviviente B. Kanishka dijo que “la multitud lo empujó hacia abajo de repente”.

“No había absolutamente ningún espacio para moverme”, declaró al periódico Hindu. “Posteriormente me desmayé”.

Otros dijeron que la mala organización y una espera de horas dejaron a la gente inquieta antes de que la reunión se saliera de control.

Imagen de la marcha desde el aire.

Otro sobreviviente, identificado como Karthick, dijo al periódico que el desastre podría haberse evitado “si la gente no se hubiera visto obligada a esperar durante horas”.

“La mala planificación y ejecución del programa y la falta de personal policial en el lugar también fueron las razones”, dijo.

El periódico Indian Express dijo que el pánico se extendió después de que los partidarios que se habían subido a un árbol cayeron sobre la multitud que estaba abajo.

(con información de AFP)

