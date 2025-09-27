Tragedia en India: al menos 36 muertos en una estampida durante un acto político

Al menos 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en la India durante una estampida en un mitin político de Vijay, actor tamil convertido en político, que realizaba una campaña en el estado sureño de Tamil Nadu.

Según informó V. Senthilbalaji, legislador estatal, el incidente sucedió en el distrito de Karur durante un evento masivo como parte de la gira de Vijay para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam.

La policía local confirmó la magnitud del suceso. V. Selvaraj, alto mando del distrito de Karur, detalló que “treinta y una personas murieron y más de cincuenta están hospitalizadas”, en declaraciones recogidas por las autoridades estatales. Añadió que la multitud se había congregado para escuchar a Vijay, quien fundó su partido político el año pasado y recientemente inició la campaña de cara a las elecciones estatales previstas para principios del próximo año.

Senthilbalaji señaló a la prensa que 58 personas permanecen hospitalizadas debido a las heridas sufridas en la aglomeración. El funcionario anticipó también la llegada del ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, para evaluar personalmente la situación este domingo.

A través de la red social X, el primer ministro de India, Narendra Modi, calificó lo ocurrido como “profundamente triste”. Por la misma vía, Stalin manifestó su preocupación y aseguró que ha ordenado la intervención inmediata de ministros y funcionarios para proporcionar ayuda médica urgente a los afectados, además de reforzar el apoyo con personal y recursos provenientes de la cercana Tiruchirappalli.

Medios locales informaron que al menos 44 médicos de los distritos de Tiruchirappalli y Salem han sido movilizados hacia Karur para asistir en la emergencia.

(Con información de AFP y Reuters)

EN DESARROLLO...