Mundo

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

La estructura, ubicada a 625 metros sobre un desfiladero, reduce drásticamente el tiempo de viaje y marca un nuevo récord mundial en ingeniería de puentes según autoridades y medios estatales chinos

Guardar
El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) /

El puente más alto del mundo fue abierto al tráfico el domingo en China, culminando una hazaña de ingeniería que tomó tres años de construcción, informó la prensa oficial.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia sureña de Guizhou, donde también está el Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, relegado ahora a ser el segundo más alto del mundo.

Imágenes de drones divulgadas en vivo por la prensa estatal mostraron vehículos atravesando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra.

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) / China OUT

“La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, el miércoles en conferencia de prensa.

El puente recién inaugurado tardó tres años en ser construido, indicó Xinhua.

China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP)

Según la agencia noticiosa Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang no solo desplaza al de Beipanjiang como el más alto del mundo: con sus 625 metros de caída vertical entre la calzada y el río, se impone sobre una lista dominada casi en su totalidad por otras obras chinas.

Hasta ahora encabezaba el ranking el Puente Duge —también conocido como Beipanjiang—, con 565 metros de desnivel, seguido por el Siduhe, en Hubei (496 metros), el Puli, en Yunnan (485), el Jinshajiang-Jin’an (461) y el Yachi River, en Guizhou (434). El nuevo Puente del Gran Cañón de Huajiang, además de superar esas marcas, se extiende a lo largo de 2.890 metros y cuenta con un tramo central de 1.420.

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) /

El desfiladero sobre el que se levanta el puente, conocido como el Gran Cañón de Huajiang, forma parte del sistema montañoso y kárstico del suroeste chino, una región de profundos valles y gargantas por donde discurre el río Beipan. El enclave se ubica en la provincia de Guizhou, en el condado de Zhenfeng, dentro de la autopista S57 Liuzhi-Anlong.

En cuanto a otros puentes notables fuera de China, el más alto de América y el único en aparecer entre los diez puentes con mayor altura del mundo es el Puente Baluarte (México), con unos 390–403 metros de caída sobre el valle.

En Europa, los puentes no alcanzan esas cifras extremas. El puente más alto de Europa medido por la altura del tablero es el Viaducto de Millau (Francia): la plataforma se sitúa a unos 270 metros del valle y sus soportes estructurales alcanzan unos 343 metros.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ChinaPuente del Gran Cañón de Huajiang

Últimas Noticias

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Con el 85% de los votos escrutados, el oficialista Partido Acción y Solidaridad (PAS) saca una ventaja de 18 puntos sobre el bloque prorruso. La presidenta Sandu afirmó que se trata de los comicios “más trascendentales” del país

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Maurizio Patriciello fue intimidado por un hombre que entregó el mensaje mientras oficiaba la comunión en Caivano. Giorgia Meloni calificó de “inaceptable” lo sucedido y expresó su solidaridad al religioso

Un sacerdote italiano, conocido por

El grupo terrorista Hamas dijo que perdió contacto con dos de los rehenes israelíes secuestrados en Gaza

El Foro de Rehenes y Familiares de Desaparecidos señaló que están trabajando junto a las autoridades para analizar el comunicado de la organización extremista palestina y solicitaron no hacer público el nombre de los cautivos en cuestión

El grupo terrorista Hamas dijo

Emmanuel Macron condenó las amenazas contra la jueza que sentenció a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión en Francia

“El Estado de derecho es la base de nuestra democracia”, señaló el presidente

Emmanuel Macron condenó las amenazas

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Ígor Grosu, líder del Partido Acción y Solidaridad (PAS), acusó a Moscú de “compra de votos, intentos de desestabilización y falsas amenazas de bomba”. Los primeros resultados oficiales dan una ventaja al oficialismo

Elecciones en Moldavia: el partido
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha de la Generación Z

Marcha de la Generación Z EN VIVO: cuarta movilización se realiza hoy con apoyo de gremios y transportistas

Paro de transportistas: ¿Se suspenden las clases presenciales el lunes 29 de septiembre por ataques extorsivos y bloqueos?

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

Qué pasará con el dólar en Colombia en octubre de 2025 luego de ponerse barato en septiembre: hay buenas noticias

Gobierno Petro podría sufrir un duro revés con el millonario presupuesto que tendrá para 2026: confirman peligroso detalle

INFOBAE AMÉRICA
Los talibán entregan a EEUU

Los talibán entregan a EEUU a un estadounidense retenido desde diciembre de 2024

Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de septiembre

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Europa conquista la Ryder con un sufrido final en Nueva York

Al menos un manifestante muerto por la represión militar durante el paro en Ecuador

ENTRETENIMIENTO

La madre de Selena Gomez

La madre de Selena Gomez reveló quién llevó al altar a la cantante en la boda con Benny Blanco

La confesión de Jennifer Lopez sobre su divorcio de Ben Affleck: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”

Emma Stone revela los desafíos de su cambio físico en “La Favorita”

Kim Kardashian revela su “superpoder”: revivir tendencias olvidadas y volverlas virales

Charlie Sheen confiesa haber estado con 47.000 mujeres y cuenta cómo sus hijos lo salvaron