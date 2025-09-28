China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) /

El puente más alto del mundo fue abierto al tráfico el domingo en China, culminando una hazaña de ingeniería que tomó tres años de construcción, informó la prensa oficial.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang se ubica 625 metros sobre un río y un amplio desfiladero en la provincia sureña de Guizhou, donde también está el Puente de Beipanjiang, de 565 metros de altura, relegado ahora a ser el segundo más alto del mundo.

Imágenes de drones divulgadas en vivo por la prensa estatal mostraron vehículos atravesando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules se veían parcialmente cubiertas de nubes.

Ingenieros, autoridades y multitudes de curiosos se congregaron en el puente para la ceremonia que puso inicio a la operación de la obra.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) / China OUT

“La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, explicó Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, el miércoles en conferencia de prensa.

El puente recién inaugurado tardó tres años en ser construido, indicó Xinhua.

China ha invertido fuertemente en grandes obras de infraestructura en las últimas décadas, un período de rápida expansión económica y urbanística en el país.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP)

Según la agencia noticiosa Xinhua, casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo se encuentran en la provincia de Guizhou.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang no solo desplaza al de Beipanjiang como el más alto del mundo: con sus 625 metros de caída vertical entre la calzada y el río, se impone sobre una lista dominada casi en su totalidad por otras obras chinas.

Hasta ahora encabezaba el ranking el Puente Duge —también conocido como Beipanjiang—, con 565 metros de desnivel, seguido por el Siduhe, en Hubei (496 metros), el Puli, en Yunnan (485), el Jinshajiang-Jin’an (461) y el Yachi River, en Guizhou (434). El nuevo Puente del Gran Cañón de Huajiang, además de superar esas marcas, se extiende a lo largo de 2.890 metros y cuenta con un tramo central de 1.420.

El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo, se ve en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 27 de septiembre de 2025 (Foto de AFP) /

El desfiladero sobre el que se levanta el puente, conocido como el Gran Cañón de Huajiang, forma parte del sistema montañoso y kárstico del suroeste chino, una región de profundos valles y gargantas por donde discurre el río Beipan. El enclave se ubica en la provincia de Guizhou, en el condado de Zhenfeng, dentro de la autopista S57 Liuzhi-Anlong.

En cuanto a otros puentes notables fuera de China, el más alto de América y el único en aparecer entre los diez puentes con mayor altura del mundo es el Puente Baluarte (México), con unos 390–403 metros de caída sobre el valle.

En Europa, los puentes no alcanzan esas cifras extremas. El puente más alto de Europa medido por la altura del tablero es el Viaducto de Millau (Francia): la plataforma se sitúa a unos 270 metros del valle y sus soportes estructurales alcanzan unos 343 metros.

(Con información de AFP)