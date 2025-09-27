Mundo

Noruega investiga el posible sobrevuelo de drones no identificados sobre bases militares

Un portavoz de las fuerzas armadas indicó que los aviones no tripulados habrían sido vistos en las inmediaciones de la base aérea de Orland. Horas antes, un incidente similar ocurrió en Dinamarca

Jonas Gahr Store, primer ministro
Jonas Gahr Store, primer ministro de Noruega (Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Las autoridades de Noruega investigan informaciones sobre posibles drones sobre instalaciones militares, confirmaron este sábado, la misma jornada en que la policía danesa informó de la detección de aparatos no tripulados sobre una base aérea la noche anterior. Estos hechos se suman a una serie de incidentes similares ocurridos en ambos países desde el lunes.

“Podemos confirmar que hemos recibido informaciones de posible actividad de drones observada en la zona alrededor de la base aérea de aviones de combate en Orland”, declaró un portavoz de las Fuerzas Armadas noruegas al diario Dagens Naeringsliv, en referencia a la base situada en el centro del país que alberga cazas F-35.

Los avistamientos se reportaron fuera del área de la base y, según el portavoz, no alteraron las operaciones.

La Policía de Noruega señaló que las informaciones son tomadas en serio y abrió una investigación, aunque advirtió que todavía es temprano para comunicar resultados.

Dinamarca informó que drones no
Dinamarca informó que drones no identificados fueron avistados sobre la base militar de Karup (REUTERS/Roman Petushkov)

Por otra parte, las autoridades danesas comunicaron este sábado que la noche del viernes se detectaron nuevos drones sobre instalaciones militares, incluyendo la base de Karup. Este suceso obligó al cierre temporal del espacio aéreo para vuelos civiles como medida de seguridad, aunque ningún vuelo comercial resultó afectado.

Durante la semana, se han producido varios casos semejantes. Mientras que el Gobierno danés calificó los hechos como un “ataque” y una “guerra híbrida” perpetrada por un actor desconocido, las autoridades noruegas mantienen una postura de cautela y no han confirmado la presencia efectiva de drones.

La policía de Dinamarca informó que, la noche del viernes, aparatos de origen desconocido sobrevolaron la mayor base militar del país. Este episodio, uno más en la cadena de incidentes recientes, fue catalogado por el Gobierno como un “ataque híbrido”.

Los incidentes con drones han motivado el cierre de varios aeropuertos daneses desde el lunes. “Puedo confirmar que tuvimos un incidente hacia las 20:15 (18:15 GMT) que duró varias horas. Se avistaron uno o dos drones fuera de la base aérea y sobre la misma”, señaló el oficial Simon Skelsjaer a la agencia AFP, refiriéndose a la base de Karup. Los drones no fueron derribados y la policía no facilitó información sobre su posible procedencia. El ejército y la policía colaboran en la investigación.

La base de Karup comparte pistas con el aeropuerto de Midtjylland, que debió cerrar de forma temporal. Sin embargo, no hubo vuelos afectados, ya que no se encontraban programados servicios comerciales, precisó Skelsjaer.

La primera ministra danesa Mette
La primera ministra danesa Mette Frederiksen conversa con un grupo de soldados en la base militar de Karup (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves que el país fue “víctima de ataques híbridos”, una modalidad de guerra no convencional, e identificó a Rusia como fuente de la amenaza. “Hay un país que representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese país es Rusia”, declaró Frederiksen.

Moscú rechazó cualquier implicación, describiendo los hechos como una “provocación puesta en escena” mediante un comunicado de su embajada en Copenhague.

El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard, sostuvo que el objetivo sería generar temor, dividir y amedrentar a la población. Los vuelos de drones comenzaron días después de que Dinamarca comunicara su primera adquisición de armas de precisión de largo alcance, alegando que Rusia constituye una amenaza “para los próximos años”.

Hummelgaard indicó que Copenhague también incorporará nuevas capacidades antidrones para mejorar la detección y neutralización de estos aparatos.

El viernes, ministros de Defensa de una decena de Estados miembros de la Unión Europea acordaron priorizar la creación de un “muro antidrones”. “Debemos actuar rápido”, afirmó el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en declaraciones a la AFP. “Y debemos actuar aprendiendo todas las lecciones de Ucrania y construyendo este muro antidrones junto con Ucrania”.

Copenhague acogerá este miércoles y jueves una cumbre europea que reunirá a los jefes de gobierno. Para garantizar la seguridad del evento, la capital danesa aceptó la oferta de Suecia de proporcionar tecnología antidrones.

