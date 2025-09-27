Dinamarca informó que drones no identificados fueron avistados sobre la base militar de Karup, la mayor instalación de defensa del país (REUTERS)

La policía de Dinamarca informó este sábado que drones no identificados fueron observados durante la noche sobre la base militar de Karup, la mayor instalación de defensa del país, en el más reciente de una serie de incidentes que las autoridades han calificado como parte de un “ataque híbrido”.

“Puedo confirmar que tuvimos un incidente alrededor de las 20:15 (hora local) que duró varias horas. Se observaron uno o dos drones en el exterior y sobrevolando la base aérea”, declaró a la agencia AFP el oficial de servicio Simon Skelsjaer.

El funcionario añadió que la policía no podía pronunciarse sobre el origen de los aparatos y precisó: “No los derribamos”. Skelsjaer explicó que las fuerzas de seguridad trabajaban en conjunto con los militares en la investigación del caso.

La base de Karup, ubicada en la península de Jutlandia, comparte sus pistas con el aeropuerto civil de Midtjylland, que fue cerrado brevemente durante el incidente. Según Skelsjaer, ningún vuelo resultó afectado, ya que no había operaciones comerciales programadas a esa hora.

Las misteriosas observaciones de drones comenzaron el lunes y ya han provocado cierres temporales de varios aeropuertos en el país escandinavo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (Reuters)

El jueves, la primera ministra Mette Frederiksen aseguró que “en los últimos días, Dinamarca ha sido víctima de ataques híbridos”, en alusión a la guerra no convencional.

Los incidentes han generado preocupación en torno a la seguridad de instalaciones críticas, incluidas infraestructuras militares y civiles, en un contexto de creciente alerta en la región por actividades de origen no identificado.

