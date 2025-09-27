Mundo

Los reyes británicos Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre

Según el comunicado oficial, el viaje de los monarcas británicos resaltará el “trabajo ecuménico” entre la Iglesia católica y la Iglesia anglicana

Guardar
Los reyes británicos Carlos III
Los reyes británicos Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre (Victoria Jones/REUTERS)

El rey Carlos III y Camila del Reino Unido realizarán una visita de Estado a la Santa Sede a finales de octubre, en coincidencia con la celebración del Año Jubileo 2025, según anunció el Palacio de Buckingham.

El viaje tiene como propósito acompañar al papa León XIV en las actividades conmemorativas del Jubileo, festividad que la Iglesia católica organiza cada 25 años.

Según el comunicado oficial, la visita de los monarcas británicos resaltará el “trabajo ecuménico” entre la Iglesia católica y la Iglesia anglicana, en línea con el lema del Año Jubileo: “Peregrinos de la Esperanza”. Las fechas exactas y el programa se revelarán en las próximas semanas, anticipó la casa real.

El Papa Francisco se reunió
El Papa Francisco se reunió con el Rey Carlos y la Reina Camila el 9 de abril de 2025 (Vatican Media/REUTERS)

Carlos III y Camila ya estuvieron en la Santa Sede en abril pasado, durante una audiencia privada con el entonces papa Francisco, días antes de su fallecimiento. Ese encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial de los monarcas a Italia, que en principio incluía agenda en el Vaticano, aunque fue reprogramada por el delicado estado de salud del pontífice argentino.

El registro del Palacio de Buckingham establece que Carlos III, cuando ostentaba el título de príncipe de Gales, visitó la Santa Sede en cinco oportunidades (1985, 2005 para el funeral del papa Juan Pablo II, 2009, 2017 y 2019). Camila, como duquesa de Cornualles, acompañó al actual monarca en dos de esos viajes (2009 y 2017).

En 2009, Carlos fue recibido por el papa Benedicto XVI, y durante los años siguientes mantuvo encuentros con el papa Francisco (2017 y 2019).

El comunicado también recuerda que el rey conoció en persona a Juan Pablo II en 1982, durante la visita histórica que marcó la primera vez que un papa en ejercicio viajaba al Reino Unido.

El rey Carlos III de
El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla, saliendo de la iglesia de San Pablo (Daniel Leal/REUTERS)

La visita de Donald Trump

El anuncio del viaje de los líderes de la corona británica a la Ciudad del Vaticano ocurre pocos días después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Inglaterra. El mandatario republicano se hospedó en el castillo de Windsor como parte de su visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El rey Carlos III ofreció un banquete de Estado en honor al presidente de Estados Unidos, destacando la “especial relación” que mantienen el Reino Unido y EEUU en distintos ámbitos.

Durante la ceremonia, el mandatario republicano elogió a la nación anfitriona y subrayó “el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido” como algo “eterno” e “inquebrantable”.

Donald Trump y Carlos III
Donald Trump y Carlos III junto a sus esposas (Aaron Chown/REUTERS)

La jornada oficial incluyó un recorrido en carruaje, revista de tropas, una visita por la colección real y un majestuoso banquete encabezado por Carlos III y la reina Camila para recibir al presidente estadounidense Donald Trump.

Como parte de la agenda, Trump acudió a la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Por otra parte, la reina Camila y Melania Trump recorrieron la casa de muñecas de la reina María y la biblioteca real del Castillo de Windsor.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Carlos IIICamilaSanta SedeVaticanoLeón XIVJubileo 2025Últimas Noticias América

Últimas Noticias

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

El dictador norcoreano instruyó a científicos y funcionarios a priorizar el desarrollo atómico como garantía de seguridad nacional, mientras Seúl advierte que Pyongyang está en la “fase final” del desarrollo de un misil balístico capaz de alcanzar a EEUU

Kim Jong-un ordenó que todos

Europa acordó crear un muro de drones para proteger sus fronteras orientales ante la creciente amenaza rusa

Un aumento de incursiones de vehículos aéreos no tripulados genera preocupación en los países fronterizos, mientras las autoridades buscan nuevas respuestas ante riesgos en constante evolución

Europa acordó crear un muro

El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU

Ahmed al Sharaa compartió ante representantes globales los principales retos y aspiraciones de la nueva etapa política, con el foco puesto en la reconstrucción y en el fortalecimiento de la convivencia interna

El presidente de Siria abogó

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el proceso involucra a todos los países de la región y que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas siguen de cerca las discusiones

Donald Trump advirtió que las

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

La organización advirtió que el régimen alcanzó la cifra anual más alta en quince años y utiliza la pena de muerte como mecanismo de represión contra disidentes y minorías. Reclamó mayor presión internacional para frenar la escalada

Amnistía Internacional denunció más de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Suba del dólar y 0Km:

Suba del dólar y 0Km: cuánto “ganaron” quienes compraron un auto nuevo durante septiembre

El “efecto Trump” también se ve en las perspectivas de inversión de alto impacto: las estrellas son IA, energía, agro y minería

Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 27 de septiembre

Entre internas por las listas y las tensiones con el Gobierno, Provincias Unidas intenta mostrar unidad

A pesar del respaldo de Trump, el Congreso no le dará tregua a Milei: los seis frentes de batalla abiertos

INFOBAE AMÉRICA
Un incendio en un centro

Un incendio en un centro de datos provoca la caída de varios servicios online estatales en Corea del Sur

Guterres reivindica un "mundo libre de armas nucleares" e insta a los países poseedores a "disipar" su amenaza

Un ataque aéreo del Ejército de Níger mata a 40 civiles en un cerca de Tillabéri (noroeste)

Nueva Zelanda anuncia que no reconocerá el Estado palestino "en este momento"

¿La próxima década podría marcar el auge masivo de los xenotrasplantes?

ENTRETENIMIENTO

Shakira, Karol G y Morat,

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

‘La Red Social 2′ cambia de nombre y anuncia nueva fecha de estreno

Pedro Pascal se convirtió en dueño de uno de los objetos más icónicos del cine de horror