Los reyes británicos Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado al Vaticano a finales de octubre (Victoria Jones/REUTERS)

El rey Carlos III y Camila del Reino Unido realizarán una visita de Estado a la Santa Sede a finales de octubre, en coincidencia con la celebración del Año Jubileo 2025, según anunció el Palacio de Buckingham.

El viaje tiene como propósito acompañar al papa León XIV en las actividades conmemorativas del Jubileo, festividad que la Iglesia católica organiza cada 25 años.

Según el comunicado oficial, la visita de los monarcas británicos resaltará el “trabajo ecuménico” entre la Iglesia católica y la Iglesia anglicana, en línea con el lema del Año Jubileo: “Peregrinos de la Esperanza”. Las fechas exactas y el programa se revelarán en las próximas semanas, anticipó la casa real.

El Papa Francisco se reunió con el Rey Carlos y la Reina Camila el 9 de abril de 2025 (Vatican Media/REUTERS)

Carlos III y Camila ya estuvieron en la Santa Sede en abril pasado, durante una audiencia privada con el entonces papa Francisco, días antes de su fallecimiento. Ese encuentro tuvo lugar en el marco de la visita oficial de los monarcas a Italia, que en principio incluía agenda en el Vaticano, aunque fue reprogramada por el delicado estado de salud del pontífice argentino.

El registro del Palacio de Buckingham establece que Carlos III, cuando ostentaba el título de príncipe de Gales, visitó la Santa Sede en cinco oportunidades (1985, 2005 para el funeral del papa Juan Pablo II, 2009, 2017 y 2019). Camila, como duquesa de Cornualles, acompañó al actual monarca en dos de esos viajes (2009 y 2017).

En 2009, Carlos fue recibido por el papa Benedicto XVI, y durante los años siguientes mantuvo encuentros con el papa Francisco (2017 y 2019).

El comunicado también recuerda que el rey conoció en persona a Juan Pablo II en 1982, durante la visita histórica que marcó la primera vez que un papa en ejercicio viajaba al Reino Unido.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina Camilla, saliendo de la iglesia de San Pablo (Daniel Leal/REUTERS)

La visita de Donald Trump

El anuncio del viaje de los líderes de la corona británica a la Ciudad del Vaticano ocurre pocos días después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Inglaterra. El mandatario republicano se hospedó en el castillo de Windsor como parte de su visita de Estado de dos días al Reino Unido.

El rey Carlos III ofreció un banquete de Estado en honor al presidente de Estados Unidos, destacando la “especial relación” que mantienen el Reino Unido y EEUU en distintos ámbitos.

Durante la ceremonia, el mandatario republicano elogió a la nación anfitriona y subrayó “el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido” como algo “eterno” e “inquebrantable”.

Donald Trump y Carlos III junto a sus esposas (Aaron Chown/REUTERS)

La jornada oficial incluyó un recorrido en carruaje, revista de tropas, una visita por la colección real y un majestuoso banquete encabezado por Carlos III y la reina Camila para recibir al presidente estadounidense Donald Trump.

Como parte de la agenda, Trump acudió a la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Por otra parte, la reina Camila y Melania Trump recorrieron la casa de muñecas de la reina María y la biblioteca real del Castillo de Windsor.

(Con información de EFE)