Caos en Madagascar: el presidente destituyó a su ministro de Energía tras las violentas protestas por cortes de agua y luz

La policía dispersa a la multitud en la capital de Madagascar mientras cientos de personas se manifiestan por la crisis del agua y la electricidad.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, destituyó este viernes a su ministro de Energía en un intento por calmar las protestas que han sacudido la capital, Antananarivo, y otras ciudades debido a los recurrentes cortes de agua y electricidad. Las manifestaciones, protagonizadas principalmente por jóvenes, estallaron el jueves y desembocaron en disturbios, saqueos y graves daños materiales, con cinco personas muertas, según una fuente hospitalaria citada por la agencia AFP, aunque la cifra no pudo ser confirmada oficialmente.

Los enfrentamientos comenzaron después de varios días de tensión social alimentada por la insatisfacción ante las condiciones de vida en uno de los países más pobres del mundo. Los residentes denunciaron que los cortes de electricidad pueden superar las 12 horas diarias, afectando tanto a domicilios como a comercios y dejando sin acceso a servicios básicos a miles de personas.

Durante las protestas del jueves, la policía utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes, que bloquearon calles con neumáticos y piedras y dejaron un rastro de destrucción en varios puntos de la ciudad. El propio Rajoelina, en sus primeras declaraciones a cámara, calificó los disturbios como “actos de desestabilización en forma de golpe de Estado”.

Organizadores de las movilizaciones convocaron a la población a participar este sábado en una “manifestación pacífica” en la Universidad de Antananarivo, desmarcándose de los saqueos y ataques del día anterior. “Los actos de degradación, de violencia y de incendio ocurridos al margen de este movimiento no pueden, en ningún caso, sernos imputados. Estos comportamientos corresponden a grupos externos cuyas intenciones y métodos se oponen al espíritu que ha guiado nuestra acción”, afirmaron en un comunicado divulgado en redes sociales.

Trabajadores recuperan sus pertenencias de una tienda en llamas durante una manifestación para denunciar los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua en Antananarivo, Madagascar, el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

En la capital, los disturbios incluyeron el incendio de una estación del nuevo teleférico, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, así como el ataque a sucursales bancarias, tiendas y viviendas de políticos cercanos a Rajoelina. Medios locales informaron que las residencias de tres parlamentarios oficialistas fueron incendiadas, mientras que varios comercios y casas resultaron saqueados e incendiados.

Ante la escalada de violencia, el jefe policial Angelo Ravelonarivo, a cargo de un cuerpo de seguridad conjunto de la policía y el ejército, anunció la imposición de un toque de queda nocturno en Antananarivo, que se extendió a otras cuatro ciudades principales: Antsiranana, Majunga, Toliara y Antsirabe. “El conflicto conduce a la destrucción y nadie se beneficia de él, excepto quienes solo velan por sus propios intereses”, declaró Ravelonarivo en la televisión privada Real TV.

La policía malgache se prepara para dispersar a manifestantes durante una protesta en Antananarivo, Madagascar, el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Las autoridades suspendieron las clases en las escuelas de la capital y zonas periféricas como medida preventiva. Mientras, el gobierno llamó a evitar los desplazamientos no esenciales, y misiones diplomáticas como las embajadas de Francia y el Reino Unido instaron a limitar viajes en las áreas afectadas, al advertir sobre la posibilidad de más protestas y desórdenes.

El viernes por la mañana, residentes de Antananarivo recorrían las calles para evaluar los daños ocasionados durante la noche. Entre ellos, un activista juvenil que ayudaba a limpiar una librería saqueada expresó su pesar ante un corresponsal de AFP. “Quizá estaban frustrados. Quizá los enviaron a destruir cosas. Ya son pobres y no tienen nada. Así que toman lo poco que ven”, comentó bajo anonimato por temor a represalias.

Además de la capital, manifestaciones y disturbios tuvieron lugar en otras regiones, con incidentes en oficinas de la compañía nacional de agua y electricidad, a la que los manifestantes responsabilizan de la crisis de servicios básicos. En Antsiranana, cientos de jóvenes marcharon portando el cuerpo de un estudiante fallecido, según reportó una fuente local a AFP, en imágenes que circularon en redes sociales.

Manifestantes lanzan de vuelta los proyectiles de gas lacrimógeno disparados por la policía antidisturbios durante una manifestación en Antananarivo, Madagascar, el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Rajoelina, de 51 años, que se encontraba en Nueva York participando en la Asamblea General de Naciones Unidas, sostuvo el viernes desde el extranjero que “el ministro de energía no estaba haciendo su trabajo” y reiteró su condena a todos los actos violentos: “Lamento profundamente los daños causados y hago un llamamiento a todos los malgaches a mantener la calma”, posteó en su cuenta oficial de Facebook.

El jefe de Estado fue reelegido el año pasado para un tercer mandato tras unas elecciones boicoteadas por la oposición, en las que menos de la mitad de los votantes registrados participaron. Su gestión ha sido cuestionada por la incapacidad para mejorar las condiciones de vida y solucionar la crisis energética en el principal productor mundial de vainilla.

El presidente de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina, pronunció su discurso ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

De acuerdo con pancartas vistas durante las manifestaciones y citadas por AFP, los lemas de los manifestantes reclamaban derechos básicos: “El agua y la electricidad son necesidades humanas básicas”, y “Pueblo malgache, despierta”. Algunos manifestantes ondeaban banderas negras con símbolos de rebelión utilizados en protestas recientes en otros países, adaptados con elementos tradicionales malgaches.

El movimiento de protesta, impulsado mayormente por jóvenes y amplificado en redes sociales como Facebook, refleja el malestar acumulado por años de precariedad y la exigencia de mejoras en los servicios públicos. Al cierre de la jornada, el futuro inmediato de la protesta seguía siendo incierto y las autoridades mantenían la alerta ante posibles nuevos brotes de violencia.

(Con información de AFP, AP y EFE)