Mundo

ONGs opositoras acusaron al régimen iraní de dejar morir a una presa política al negarle atención médica

Fuentes cercanas a la familia señalaron que cuando Somayeh Rashidi sufrió convulsiones, los funcionarios penitenciarios se negaron a trasladarla a la enfermería e incluso la golpearon

Guardar
Rashidi fue detenida el 24
Rashidi fue detenida el 24 de abril de 2025 por escribir eslóganes de protesta en muros de Teherán y acusada de “propaganda contra el Estado”. (Adobe)

Dos ONG opositoras denunciaron este jueves la muerte de Somayeh Rashidi, presa política iraní de 42 años, como consecuencia del trato negligente recibido en la prisión femenina de Qarchak, en la provincia de Teherán.

Según informó la ONG Hengaw, con sede en Oslo, la enfermedad y el posterior coma de Somayeh Rashidi fueron consecuencia de la “denegación de tratamiento médico” mientras permanecía recluida en la prisión de Qarchak, un centro conocido por sus pésimas condiciones. La organización aseguró que “la negligencia empeoró su condición, lo que provocó convulsiones y finalmente un coma”.

La ONG denunció que, en lugar de brindarle tratamiento apropiado, los médicos de la cárcel solo le proporcionaron sedativos y medicación psiquiátrica, que empeoraron los problemas de salud que había desarrollado en prisión.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que cuando Rashidi sufrió convulsiones, los funcionarios penitenciarios se negaron a trasladarla a la enfermería e incluso la golpearon. Solo fue derivada a un hospital tras las quejas y la presión de sus compañeras de celda. Estas mismas fuentes denunciaron además que los familiares han recibido presiones para declarar oficialmente que la muerte fue producto de un “error hospitalario”.

Las autoridades del régimen, bajo
Las autoridades del régimen, bajo el liderazgo supremo de Ali Khamenei, han intensificado la represión desde las protestas de 2022-2023. (Canva)

Rashidi fue detenida el 24 de abril de 2025 por escribir eslóganes de protesta en muros de Teherán y acusada de “propaganda contra el Estado”. Inicialmente estuvo recluida en la cárcel de Evin, pero tras el ataque israelí contra esa prisión durante la guerra de 12 días en junio, fue trasladada a Qarchak junto con otras prisioneras.

La ONG Iran Human Rights, también con sede en Oslo, confirmó estos hechos y añadió que Rashidi “se enfermó gravemente en prisión, pero a pesar de las repetidas súplicas de otras reclusas para trasladarla a un hospital, las autoridades penitenciarias se negaron hasta que perdió el conocimiento y cayó en coma”. La ONG agregó que otra mujer había muerto recientemente en la misma prisión debido al maltrato recibido, cuyo cadáver permaneció horas sin ser retirado por el personal.

Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró: “La prisión de Qarchak es símbolo de una negación evidente de la humanidad y de la dignidad humana. El funcionamiento continuado de estas instalaciones es una mancha en la conciencia del mundo”.

La ONG denunció que en dicha prisión las mujeres están confinadas en espacios hacinados, sin ventilación ni iluminación adecuadas, en condiciones insalubres y sometidas además a tratos degradantes y sexistas. Ambas organizaciones coincidieron en que Rashidi era una “presa política” y responsabilizaron al régimen iraní de su muerte.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vista interior de una celda. (EFE/Nic Bothma)

La versión del régimen de Irán

La televisión estatal iraní confirmó el fallecimiento y lo atribuyó a “problemas médicos previos a su arresto”, destacando que murió “a pesar de los esfuerzos del personal médico”.

Por su parte, el poder judicial la presentó como integrante de la organización prohibida Muyahedin-e-Khalq (MEK), vinculada al Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI). También señaló que ya había sido arrestada en 2022 y 2023, y que en esta última ocasión se le confiscó “equipo especial”, sin ofrecer más detalles.

Las autoridades iraníes, bajo el liderazgo supremo de Ali Khamenei, han intensificado la represión desde las protestas de 2022-2023, un escenario que, de acuerdo con activistas, se ha agravado aún más tras la guerra con Israel.

El NCRI, sin confirmar si Rashidi pertenecía al MEK, responsabilizó directamente a las autoridades iraníes al afirmar: “Negar a los presos políticos el acceso a tratamiento médico por parte de los esbirros de Khamenei es un crimen bien documentado y sistemático, utilizado para quebrarlos y matarlos lentamente”.

La fundación de Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, se sumó a las críticas y aseguró que la muerte de Rashidi “no es un accidente, sino el resultado de una política sistemática de negligencia y crueldad dentro de las prisiones iraníes”.

(Con información de AFP/EFE)

Temas Relacionados

HengawIran Human RightsONGIranpresos politicosUltimas noticias America

Últimas Noticias

Estados Unidos sancionó a una red de abastecimiento de armamento norcoreano al Ejército de Birmania

Washington apuntó a empresas y empresarios birmanos vinculados con la provisión de bombas, kits de guiado y equipamiento militar norcoreano

Estados Unidos sancionó a una

Imágenes satelitales revelaron una presunta prueba secreta de misiles en Irán

Se detectaron marcas de un lanzamiento en el Puerto Espacial Imán Khomeini que apuntan a un ensayo no declarado con misiles de combustible sólido. El hallazgo coincide con las tensiones por el inminente restablecimiento de sanciones de la ONU y reaviva las sospechas sobre el alcance del programa armamentístico iraní

Imágenes satelitales revelaron una presunta

Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que reúne a 57 Estados, alertó de abusos sistemáticos y pidió a la Corte Penal Internacional investigar a Moscú por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Un informe internacional denunció torturas

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este viernes si posterga las sanciones a Irán mientras crece la tensión por el programa nuclear

Diplomáticos debaten un proyecto respaldado por Moscú y Pekín que busca extender por seis meses el acuerdo internacional firmado en 2015, mientras las potencias intentan reactivar negociaciones y evitar el colapso del pacto multilateral

El Consejo de Seguridad de

Dinamarca investiga la conexión de un buque ruso con los vuelos de drones sobre sus aeropuertos

La policía analiza los movimientos del Alexander Shabalin, que se encontraba a 12 kilómetros de la costa cuando se produjeron los incidentes que cerraron terminales civiles y militares

Dinamarca investiga la conexión de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El único barrio peruano en

El único barrio peruano en la lista de los más cools del mundo: comparte ranking con barrios de Tokio, Londres y París

Nueva vía rápida agilizará tráfico entre La Victoria y San Luis: en menos de un año importante avenida será más fluida y ordenada

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Encapuchados, que serían menores de edad, se robaron la comida de los niños en un CDI de Soacha: “La inseguridad empeora”

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: ATU intensificó fiscalización y decomisa más de 500 taxis informales

INFOBAE AMÉRICA
Ruanda denuncia ante la ONU

Ruanda denuncia ante la ONU "señales de genocidio" en el este de RDC y acusa a grupos respaldados por Kinshasa

Aumentan a nueve muertos y más de 170 heridos las víctimas de los ataques de Israel en Yemen

Milei y Netanyahu escenifican en Nueva York el buen estado de sus relaciones

La Justicia de EEUU acusa al exdirector del FBI por "falso testimonio y obstrucción" en el 'Rusiagate'

Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano"

ENTRETENIMIENTO

Reportan que Bad Bunny fue

Reportan que Bad Bunny fue amenazado de muerte durante su residencia en Puerto Rico

“No se tiene que ser chic ni sofisticada para ser impactante”: Kim Kardashian redefine su estilo y su carrera

“La espera valdrá la pena”: el mensaje de Millie Bobby Brown para los fans sobre el final de Stranger Things

Priscilla Presley reveló que tuvo una última llamada con Robert Kardashian en su lecho de muerte

Kim Kardashian criticó sutilmente a su exesposo Kanye West: “Gané confianza hace tres años”