Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Los vuelos de llegada y salida de la terminal aérea ubicada en el norte del país se suspendieron tras el incidente. Ocurre días después de que se registrara un hecho similar en el aeródromo de Copenhague

FOTO DE ARCHIVO: Agentes de policía montan guardia tras el cierre del tráfico en el Aeropuerto de Copenhague debido a reportes de drones en Copenhague, Dinamarca, el 22 de septiembre de 2025. Ritzau Scanpix/Steven Knap vía REUTERS

El Aeropuerto de Aalborg en el norte de Dinamarca permanece cerrado en la madrugada del jueves debido a la presencia de drones en su espacio aéreo, según confirmó un portavoz de la terminal aérea. La decisión se produce apenas dos días después de que el principal aeropuerto del país, Copenhague, suspendiera operaciones durante cuatro horas por el avistamiento de drones, un episodio que sacudió el sector de la aviación europea.

La Policía de Nordjyllands informó en la red social X que los drones fueron vistos en las proximidades del aeropuerto de Aalborg, y que los agentes se encontraban investigando la situación sobre el terreno. El portavoz del aeropuerto, cuya identidad no fue revelada, evitó precisar la cantidad de drones detectados. No obstante, confirmó que el incidente afectó a cuatro vuelos: dos de la compañía SAS, uno de Norwegian y uno de KLM.

El organismo Eurocontrol, responsable de la gestión del tráfico aéreo en Europa, informó que tanto las llegadas como las salidas en el aeropuerto de Aalborg se mantendrán en “tasa cero” hasta las 04:00 GMT del jueves debido a la actividad de drones en los alrededores.

Según expresó el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, las autoridades noruegas y danesas mantienen una comunicación estrecha respecto a los incidentes ocurridos en Copenhague y Oslo, aunque la investigación todavía no ha encontrado una relación directa entre ambos casos.

El propio Gobierno danés calificó el suceso en Copenhague como “el ataque más grave hasta ahora” contra infraestructuras críticas nacionales y lo vinculó a una serie de sospechosas incursiones de drones rusos y otras interrupciones recientes en Europa. De manera paralela, las autoridades noruegas cerraron el espacio aéreo en el Aeropuerto de Oslo durante tres horas el lunes por la noche a raíz de la observación de otro dron.

En desarrollo

