La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos detalló ejecuciones sumarias, saqueos y ataques a comunidades alauitas, drusas y beduinas, mientras la inestabilidad persiste tras el cambio de régimen

Personal sanitario inspecciona cadáveres en la morgue de un hospital de Damasco, el 10 de diciembre de 2024. (Foto: Abdulaziz KETAZ / AFP)

Violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra se han seguido cometiendo este año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad a finales de 2024, denunció este martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.

En su informe actualizado sobre la situación de Siria presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro, destacó que actos como la matanza de más de 1.400 alauíes en marzo en las ciudades de Latakia, Tarus y Hama exigen investigación independiente, rendición de cuentas y compensación a las víctimas y afectados.

“Continuamos recibiendo preocupantes informes sobre asesinatos y detenciones, algunas arbitrarias, de miembros de la comunidad alauita y la confiscación y ocupación de propiedades de quienes huyeron de la violencia de marzo”, agregó el experto brasileño.

Personal sanitario traslada los cadáveres a la morgue de un hospital de Damasco el 10 de diciembre de 2024. (Foto: Abdulaziz KETAZ / AFP)

Pinheiro recordó también la nueva ola de violencia iniciada en julio en Al Sueida, que involucró en ese caso a comunidades drusas y beduinas, con cientos de muertos y más de 200.000 desplazados.

Tras la intervención de fuerzas de seguridad del gobierno de transición, “se publicaron en internet vídeos, verificados por la comisión, de hombres drusos siendo ejecutados de forma sumaria o sujetos a tratos humillantes y degradantes”, denunció.

“La conducta de las fuerzas de seguridad en estas operaciones genera serias preocupaciones”, añadió, subrayando que también en esos incidentes en julio hubo saqueos y destrucción de propiedades.

El presidente de Siria.

El jefe de la comisión que completan el egipcio Hanny Megally y la británica Lynch Welchman pidió a las autoridades sirias que “aborden las causas detrás de esta violencia, eviten la repetición de violaciones de derechos humanos y trabajen para que se recupere la confianza entre el Estado y las comunidades afectadas”.

“La falta hasta ahora de capacidad para reconciliar visiones opuestas en torno al futuro de Siria amenaza con fragmentar más el país, frenar los esfuerzos para consolidar el Estado, y podría hundirlo de nuevo en un prolongado conflicto”, advirtió.

Pinheiro agregó que Israel está afectando a la inestabilidad de Siria con sus frecuentes ataques aéreos al país vecino, incluido los dirigidos a las cercanías de edificios gubernamentales clave de la capital Damasco.

Soldados sirios.

“En el sur, Israel continuó violando la soberanía de Siria, ocupando además tierras más allá de la línea de separación de 1974, desplazando por la fuerza a los civiles que allí residían y supuestamente deteniendo arbitrariamente a ciudadanos sirios durante operaciones terrestres”, añadió.

Pinheiro citó por otro lado progresos como las promesas de las autoridades de transición de investigar los crímenes cometidos antes de 2025 y los sufridos este año por las citadas comunidades, o el retorno a sus hogares de un millón de refugiados sirios y dos millones de desplazados internos desde la caída de Al Assad.

(con información de EFE)

