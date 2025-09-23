EN VIVO: 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas inicia este martes su Debate General con la crisis humanitaria en Gaza como tema central de la agenda internacional. El encuentro reúne a mandatarios y representantes de casi todas las naciones miembros en un contexto marcado por la guerra en Gaza y un creciente impulso diplomático hacia el reconocimiento del Estado palestino.
En las últimas 24 horas, múltiples gobiernos europeos anunciaron el reconocimiento oficial de Palestina, incluyendo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco, sumándose a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Esta oleada diplomática eleva a cerca de tres cuartas partes la proporción de Estados miembro de la ONU que reconocen a Palestina, mientras Israel y Estados Unidos boicotearon la conferencia dedicada al caso palestino.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrirá el ciclo de intervenciones siguiendo la tradición histórica, mientras que el regreso de Donald Trump al estrado después de cinco años genera especial atención por su política de “Estados Unidos primero” y su enfoque confrontativo hacia las instituciones multilaterales. Durante seis días, 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno abordarán los desafíos convergentes del conflicto, la pobreza y el cambio climático en un mundo cada vez más fracturado.
La invasión rusa será uno de los grandes temas de la Asamblea General. En ese contexto, este martes el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que reveló que las autoridades rusas sometieron “de manera amplia y sistemática” a civiles ucranianos detenidos en territorios ocupados a actos de tortura, incluida violencia sexual. Los investigadores interrogaron a 216 civiles liberados desde junio de 2023, de los cuales el 92% proporcionó “relatos coherentes y detallados de tortura o malos tratos durante su cautiverio”.
El informe documenta métodos brutales de tortura que incluyen “golpizas severas con diversos instrumentos como palos y porras, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo y simulacros de ejecución”. Muchas víctimas también reportaron amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. Las autoridades ucranianas estiman que unos 1.800 civiles permanecen detenidos por Rusia, una cifra que la ONU considera “probablemente subestimada”.
El Alto Comisionado Volker Türk denunció que “varias personas fueron arbitrariamente detenidas en las calles de los territorios ocupados” y mantenidas en custodia “durante días, semanas, meses e incluso años” bajo acusaciones con bases jurídicas cambiantes. El informe también documentó casos de tortura por parte de autoridades ucranianas, que mantienen oficialmente más de 2.250 detenidos relacionados con el conflicto, principalmente acusados de traición, espionaje o colaboración con las fuerzas ocupantes rusas.
Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, solicitaron a quienes asisten a la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU que respalden “la soberanía popular” en su país.
Violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra se han seguido cometiendo este año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad a finales de 2024, denunció este martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones aplicables a la delegación de Irán que asiste a la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York.