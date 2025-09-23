Mundo

EN VIVO: 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

Lula da Silva mantendrá la tradición histórica de que Brasil sea el primer país en hablar, en una Asamblea que el secretario general António Guterres describió como crítica por el deterioro de las condiciones globales y los ataques al derecho internacional

Andrea Bonzo

Por Andrea Bonzo

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofrece un discurso durante una conferencia internacional de alto nivel sobre la ubicación pacífica de los palestinos y la implementación de una solución de dos estados durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU el lunes 22 de septiembre de 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas inicia este martes su Debate General con la crisis humanitaria en Gaza como tema central de la agenda internacional. El encuentro reúne a mandatarios y representantes de casi todas las naciones miembros en un contexto marcado por la guerra en Gaza y un creciente impulso diplomático hacia el reconocimiento del Estado palestino.

En las últimas 24 horas, múltiples gobiernos europeos anunciaron el reconocimiento oficial de Palestina, incluyendo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco, sumándose a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Esta oleada diplomática eleva a cerca de tres cuartas partes la proporción de Estados miembro de la ONU que reconocen a Palestina, mientras Israel y Estados Unidos boicotearon la conferencia dedicada al caso palestino.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrirá el ciclo de intervenciones siguiendo la tradición histórica, mientras que el regreso de Donald Trump al estrado después de cinco años genera especial atención por su política de “Estados Unidos primero” y su enfoque confrontativo hacia las instituciones multilaterales. Durante seis días, 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno abordarán los desafíos convergentes del conflicto, la pobreza y el cambio climático en un mundo cada vez más fracturado.

11:24 hsHoy

La ONU denuncia la tortura “sistemática” de los civiles ucranianos detenidos por Rusia

La invasión rusa será uno de los grandes temas de la Asamblea General. En ese contexto, este martes el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que reveló que las autoridades rusas sometieron “de manera amplia y sistemática” a civiles ucranianos detenidos en territorios ocupados a actos de tortura, incluida violencia sexual. Los investigadores interrogaron a 216 civiles liberados desde junio de 2023, de los cuales el 92% proporcionó “relatos coherentes y detallados de tortura o malos tratos durante su cautiverio”.

El informe documenta métodos brutales de tortura que incluyen “golpizas severas con diversos instrumentos como palos y porras, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo y simulacros de ejecución”. Muchas víctimas también reportaron amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. Las autoridades ucranianas estiman que unos 1.800 civiles permanecen detenidos por Rusia, una cifra que la ONU considera “probablemente subestimada”.

El Alto Comisionado Volker Türk denunció que “varias personas fueron arbitrariamente detenidas en las calles de los territorios ocupados” y mantenidas en custodia “durante días, semanas, meses e incluso años” bajo acusaciones con bases jurídicas cambiantes. El informe también documentó casos de tortura por parte de autoridades ucranianas, que mantienen oficialmente más de 2.250 detenidos relacionados con el conflicto, principalmente acusados de traición, espionaje o colaboración con las fuerzas ocupantes rusas.

10:58 hsHoy

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron apoyo a la Asamblea General de la ONU: “Contamos con ustedes”

Los líderes opositores de Venezuela solicitaron el respaldo a una “transición democrática”, que esperan lograr “ordenada y pacíficamente”

María Corina Machado y Edmundo González en una foto durante la campaña presidencial 2024

Los líderes opositores de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, solicitaron a quienes asisten a la octogésima sesión de la Asamblea General de la ONU que respalden “la soberanía popular” en su país.

10:57 hsHoy

La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra contra minorías continúan en Siria

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos detalló ejecuciones sumarias, saqueos y ataques a comunidades alauitas, drusas y beduinas, mientras la inestabilidad persiste tras el cambio de régimen

Personal sanitario inspecciona cadáveres en la morgue de un hospital de Damasco, el 10 de diciembre de 2024. (Foto: Abdulaziz KETAZ / AFP)

Violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra se han seguido cometiendo este año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad a finales de 2024, denunció este martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.

10:23 hsHoy

Quiénes hablarán en la Asamblea General de la ONU y cuáles serán los temas clave del foro global

La apertura de sesiones en Nueva York reúne a gobiernos de todo el mundo, con discursos que giran en torno a crisis contemporáneas, disputas diplomáticas y retos sociales en busca de consensos multilaterales

La apertura de sesiones en Nueva York reúne a gobiernos de todo el mundo, con discursos que giran en torno a crisis contemporáneas, disputas diplomáticas y retos sociales en busca de consensos multilaterales (EFE/ Justin Lane)

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) abre en Nueva York su sesión número 80 con la intervención de jefes de Estado y altos representantes de 193 países y regiones, quienes expondrán ante la comunidad internacional los principales desafíos que afronta el sistema multilateral en la actualidad.

10:23 hsHoy

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina

El regreso de Donald Trump al estrado dominará la jornada de este martes, acompañado por discursos de Lula, Macron, Erdogan, Abdullah II y Ramaphosa

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina (REUTERS/Eduardo Munoz)

La crisis humanitaria y el futuro de Palestina protagonizan la agenda de la 80° Asamblea General de la ONU, que entra este martes en uno de sus momentos de mayor visibilidad con el inicio del Debate General.

10:23 hsHoy

EEUU aplicó restricciones a la delegación iraní en Nueva York ante temores de actividades ilícitas durante la Asamblea de la ONU

El Departamento de Estado limitó el acceso de los diplomáticos iraníes a tiendas mayoristas y artículos de lujo, y restringió sus desplazamientos a zonas estrictamente ligadas a sus funciones oficiales en la ciudad

EEUU aplicó restricciones a la delegación iraní en Nueva York ante temores de actividades ilícitas durante la Asamblea de la ONU (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones aplicables a la delegación de Irán que asiste a la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York.

