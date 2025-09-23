EN VIVO: 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofrece un discurso durante una conferencia internacional de alto nivel sobre la ubicación pacífica de los palestinos y la implementación de una solución de dos estados durante la Asamblea General de Naciones Unidas, en la sede de la ONU el lunes 22 de septiembre de 2025. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

La 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas inicia este martes su Debate General con la crisis humanitaria en Gaza como tema central de la agenda internacional. El encuentro reúne a mandatarios y representantes de casi todas las naciones miembros en un contexto marcado por la guerra en Gaza y un creciente impulso diplomático hacia el reconocimiento del Estado palestino.

En las últimas 24 horas, múltiples gobiernos europeos anunciaron el reconocimiento oficial de Palestina, incluyendo Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco, sumándose a Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. Esta oleada diplomática eleva a cerca de tres cuartas partes la proporción de Estados miembro de la ONU que reconocen a Palestina, mientras Israel y Estados Unidos boicotearon la conferencia dedicada al caso palestino.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abrirá el ciclo de intervenciones siguiendo la tradición histórica, mientras que el regreso de Donald Trump al estrado después de cinco años genera especial atención por su política de “Estados Unidos primero” y su enfoque confrontativo hacia las instituciones multilaterales. Durante seis días, 89 jefes de Estado y 43 jefes de gobierno abordarán los desafíos convergentes del conflicto, la pobreza y el cambio climático en un mundo cada vez más fracturado.