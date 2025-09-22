Mundo

EN VIVO: Francia y varios países se disponen a reconocer el Estado palestino en la ONU

Francia y Arabia Saudita convocaron a decenas de líderes mundiales el lunes para conseguir apoyo para una solución de dos Estados

Matías Tercic

Por Matías Tercic

Guardar
Francia y Arabia Saudita convocaron
Francia y Arabia Saudita convocaron a decenas de líderes mundiales el lunes para conseguir apoyo para una solución de dos Estados. REUTERS/Eduardo Munoz

Mientras la guerra de Gaza continúa, Francia y Arabia Saudita presiden este lunes una reunión de alto perfil en las Naciones Unidas destinada a impulsar el apoyo a una solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino. Se espera que más naciones reconozcan un Estado palestino, desafiando así a Israel y Estados Unidos.

Se espera que la reunión y la ampliación del reconocimiento del Estado palestino tengan poco o ningún impacto real sobre el terreno, donde Israel está librando otra gran ofensiva en la Franja de Gaza y expandiendo los asentamientos en la Cisjordania ocupada.

La reunión está programada para comenzar a las 15:00 ET (19:00 GMT), e intervendrán varios líderes mundiales. Se espera que el presidente palestino, Mahmud Abás, se dirija a la reunión por videoconferencia después de que a él y a docenas de otros altos funcionarios palestinos se les denegaran las visas estadounidenses para asistir a la conferencia.

El Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron el Estado de Palestina el domingo, y los palestinos esperan que un total de 10 países, incluida Francia, lo hagan en los próximos días. Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 miembros de las Naciones Unidas reconocen a Palestina, pero las principales naciones occidentales se habían negado hasta hace poco, argumentando que solo se lograría mediante negociaciones con Israel.

Los palestinos han acogido con satisfacción los avances hacia el reconocimiento, con la esperanza de que algún día conduzcan a la independencia. “Este es un comienzo, o un rayo de esperanza, para el pueblo palestino”, declaró Fawzi Nour al-Deen el domingo, con una bolsa en la cabeza, uniéndose a miles de personas que huían hacia el sur desde la ciudad de Gaza. “Somos un pueblo que merece un Estado”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

18:02 hsHoy

Trump cree que el reconocimiento palestino recompensa a Hamas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de aliados clave, incluido el Reino Unido, recompensa en la práctica al grupo militante Hamas por su ataque contra Israel, declaró la Casa Blanca el lunes.

“Francamente, cree que es una recompensa para Hamás. Por lo tanto, cree que estas decisiones son solo palabras y no suficientes acciones por parte de algunos de nuestros amigos y aliados”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una sesión informativa.

17:49 hsHoy

Trump se reunirá con líderes musulmanes clave en la ONU

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Ken Cedeno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con líderes de países musulmanes clave durante su asistencia a la Asamblea General de la ONU, en medio de un fuerte debate en el foro sobre la guerra de Israel en Gaza, según informó la Casa Blanca el lunes.

Trump mantendrá una “reunión multilateral” con Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía, Pakistán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, según informó la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en una sesión informativa.

17:33 hsHoy

EEUU censura el reconocimiento de Palestina por considerarlo “un gesto de cara a la galería”

El Departamento de Estado norteamericano ha criticado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países occidentales por considerarlo un “gesto de cara a la galería” y aboga por “una diplomacia seria”.

“Nos centramos en una diplomacia seria, no en gestos de cara a la galería”, ha afirmado un portavoz del Departamento en declaraciones remitidas a Europa Press.

“Nuestras prioridades son claras: la liberación de los rehenes, la seguridad de Israel y la paz y la prosperidad para toda la región, que solo son posibles sin Hamás. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para alcanzar esos objetivos”, ha añadido.

17:23 hsHoy

Israel no asistirá a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza

Israel no asistirá a la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza programada para el martes debido al Año Nuevo Judío, declaró su enviado ante la ONU.

Al ser un país directamente afectado por las deliberaciones del máximo órgano de seguridad de la ONU, Israel había sido invitado a participar en el debate del Consejo sobre el conflicto en Gaza, en el marco de la semana de alto nivel de la ONU.

Las tropas israelíes están llevando a cabo una importante ofensiva terrestre para controlar el mayor centro urbano de Gaza.

Se prevé que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirija a la Asamblea General de la ONU el viernes, en medio de una serie de reconocimientos del Estado de Palestina por parte de países occidentales.

17:22 hsHoy

Hamas ejecutó a tres personas acusadas de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza

El grupo terrorista realizó fusilamientos públicos y difundió la escena entre la población para amedrentar a la disidencia, mientras bandas armadas palestinas ganan fuerza y desafían la autoridad de la milicia respaldada por Irán. IMÁGENES SENSBLES

Por Nidal al-Mughrabi

Un video en redes sociales muestra a hombres enmascarados ejecutando a presuntos colaboradores en Gaza

Hombres armados dirigidos por Hamas ejecutaron a tres hombres acusados de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza, declaró un funcionario palestino, mientras el grupo intenta aplastar los crecientes desafíos de las milicias palestinas que, según afirma, trabajan en su contra con apoyo israelí.

Leer la nota completa
17:17 hsHoy

Pese a los actos terroristas que ejecuta Hamas desde Gaza, Francia convocó a una cumbre multilateral en la ONU para reconocer a Palestina como estado

El cónclave organizado por Emmanuel Macron y acompañado por Arabia Saudita es rechazado por Donald Trump e Israel, al considerar que esa decisión diplomática fortalece a la grupo fundamentalista financiado por Irán

Román Lejtman

Román Lejtman

Enviado especial a New York, Estados Unidos

Donald Trump y Emmanuel Macron
Donald Trump y Emmanuel Macron durante una reunión en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Pese a los actos terroristas que ejecuta Hamas desde Gaza, Emmanuel Macron lidera una compleja operación diplomática para lograr que Palestina sea reconocida como Estado por una amplia mayoría de países que integran las Naciones Unidas.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

onupalestinafrancia

Últimas noticias

Estados Unidos sancionó a la esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes por la condena a Jair Bolsonaro

El Departamento del Tesoro incluyó a Viviane Barci de Moraes en su lista negra, pocos meses después de sancionar al propio magistrado por su papel en el proceso contra el ex presidente condenado a 27 años de prisión

Estados Unidos sancionó a la

Oracle asumirá el control del algoritmo de TikTok en Estados Unidos: qué cambia para los usuarios y cómo operará la aplicación

La empresa tecnológica estadounidense replicará y “reentrenará” el sistema de recomendaciones de la popular aplicación para los usuarios norteamericanos

Oracle asumirá el control del

Hamas ejecutó a tres personas acusadas de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza

El grupo terrorista realizó fusilamientos públicos y difundió la escena entre la población para amedrentar a la disidencia, mientras bandas armadas palestinas ganan fuerza y desafían la autoridad de la milicia respaldada por Irán. IMÁGENES SENSBLES

Hamas ejecutó a tres personas

El director de la agencia atómica de la ONU habló sobre las negociaciones nucleares con Irán: “Situación muy complicada”

Rafael Grossi analizó la complejidad del momento tras la reimposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Teherán dijo que aún cree que “la diplomacia puede resolver” la disputa con Occidente

El director de la agencia

El tifón Ragasa golpeó Filipinas con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y pone en alerta a Taiwán y Hong Kong

Tocó tierra en la isla Calayan, provocando la suspensión de clases y actividades en Manila y otras provincias, mientras las autoridades advierten sobre inundaciones y deslizamientos graves

El tifón Ragasa golpeó Filipinas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuáles son los riesgos de

Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el puerto USB de un computador

Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI para impulsar centros de datos de IA

La compraventa de inmuebles en CABA creció 20,2% interanual en agosto

Cinco estrategias sencillas y poco conocidas que permiten impulsar la longevidad

Qué suplementos realmente funcionan y cuáles pueden poner en riesgo la salud, según el Comité Olímpico Internacional

INFOBAE AMÉRICA

EEUU: 6 crías de guepardo

EEUU: 6 crías de guepardo nacieron en el zoológico de Richmond

Paramount+ cancela ‘Dexter: Pecado Original’ retiran la renovación de la segunda temporada

Aerosmith y Yungblud preparan un EP colaborativo luego de su aparición en el tributo a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs

Kanye West revela sentirse “castrado” por Kim Kardashian y Kris Jenner en nuevo documental

Estados Unidos sancionó a la esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes por la condena a Jair Bolsonaro

DEPORTES

La gala del Balón de

La gala del Balón de Oro: Lautaro Martínez y Mac Allister quedaron fuera de los mejores 15 futbolistas del mundo en la votación

Una estrella de la música corrió la maratón de Berlín sin ser reconocido: el especial apodo que utilizó y la marca que rompió

Las impactantes revelaciones de la investigación sobre la trágica muerte de una estrella del rugby

Una figura de la Fórmula 1 reveló que “estuvo al límite” y analizó no correr el GP de Azerbaiyán por una enfermedad

La fuerte crítica de un campeón del mundo con Argentina contra Vinicius: “Sus actitudes en el Real Madrid no son sanas”