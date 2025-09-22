Mundo

Hamas ejecutó a tres personas acusadas de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza

El grupo terrorista realizó fusilamientos públicos y difundió la escena entre la población para amedrentar a la disidencia, mientras bandas armadas palestinas ganan fuerza y desafían la autoridad de la milicia respaldada por Irán. IMÁGENES SENSBLES

Por Nidal al-Mughrabi

Un video en redes sociales muestra a hombres enmascarados ejecutando a presuntos colaboradores en Gaza

Hombres armados dirigidos por Hamas ejecutaron a tres hombres acusados de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza, declaró un funcionario palestino, mientras el grupo intenta aplastar los crecientes desafíos de las milicias palestinas que, según afirma, trabajan en su contra con apoyo israelí.

Transcurridos dos años de la guerra de Gaza y con Hamas sometido a la implacable presión militar israelí, han surgido pequeñas bandas de palestinos armados opuestos al grupo en varias partes de Gaza, según residentes y fuentes cercanas a Hamas y a los grupos.

En un video difundido en las redes sociales en el que se muestran las ejecuciones, se ve a un hombre enmascarado que lanza una advertencia a “todos los colaboradores” antes de que los tres hombres, arrodillados y con los ojos vendados, sean pateados y fusilados frente a una multitud.

Reuters confirmó que se trataba de la ciudad de Gaza por los edificios, una gasolinera, el trazado de las carreteras y las señales que se veían en el video, que coincidían con imágenes de archivo y por satélite de la zona.

El responsable palestino de seguridad del gobierno de Gaza, dirigido por Hamas, afirmó que las ejecuciones fueron llevadas a cabo el domingo por la “Sala de Operaciones Conjuntas de la resistencia palestina”.

Los videos mostraban la aplicación de “sentencias revolucionarias” contra personas por colaborar con Israel en materia de seguridad, afirmó. Las ejecuciones pretenden enviar “un mensaje claro y servir de disuasión a cualquiera que tenga la tentación de colaborar con la ocupación”.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Durante la guerra, Hamas afirmó haber castigado públicamente a personas por delitos como el saqueo y la colaboración con Israel. Este video fue una de las demostraciones más gráficas de ello.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo públicamente en junio que Israel está armando a clanes que se oponen a Hamas, sin decir a cuáles.

El rebelde anti-Hamas más destacado es Yasser Abu Shabab, con base en Rafah, en el sur de Gaza, zona controlada por Israel. Ha negado recibir apoyo israelí o contactos con el Ejército israelí.

El responsable de seguridad palestino afirmó que algunos de los hombres ejecutados el domingo tenían vínculos con Abu Shabab. La organización de Abu Shabab no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de su página de Facebook.

Analistas palestinos afirman que Hamas, aunque debilitada, podría reprimir rápidamente a los grupos rivales si se alcanzara un alto el fuego, pero mientras continúe la guerra tiene dificultades para hacerlo, sobre todo porque esos grupos se mueven libremente por las zonas de Gaza controladas por Israel.

El grupo armado de Abu Shabab publicó recientemente en las redes sociales un anuncio en el que solicitaba reclutas con experiencia policial y de seguridad, prometiendo sueldos mensuales de entre 3.000 y 5.000 shekels (entre 890 y 1.500 dólares).

Otros grupos opuestos a Hamas han surgido en Beit Lahiya y Shejaia, en el norte de Gaza, y en el este de Jan Yunis, en el sur, según fuentes cercanas a Hamas y residentes.

(con información de AP)

