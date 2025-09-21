Mundo

El papa León XIV habló sobre Gaza: “No hay futuro en la violencia, el exilio forzado y la venganza”

El pontífice renovó su pedido de solución diplomática para la Franja y criticó a los gobernantes que transforman la riqueza en armas destructivas

Guardar
El Papa León XIV dirigiéndose
El Papa León XIV dirigiéndose a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus en el Vaticano. (VATICAN MEDIA / AFP)

El papa León XIV expresó este domingo la solidaridad de la Iglesia con la población de la “tierra martirizada” de Gaza y declaró que no hay “futuro basado en la violencia, el exilio forzado, la venganza”, al término de la oración dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro.

“Toda la Iglesia expresa su solidaridad con los hermanos y hermanas que sufren en esta tierra martirizada”, declaró el papa, mientras Israel intensificaba nuevamente sus operaciones militares en el territorio palestino devastado por casi dos años de guerra.

“Con todos ustedes y los pastores de las iglesias de Tierra Santa, repito: no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado ni la venganza“, agregó durante su intervención desde la ventana del palacio pontificio ante miles de personas.

La gente necesita paz”, enfatizó el pontífice, subrayando que “quienes la aman de verdad trabajan por ella”.

El pontífice estadounidense y peruano también expresó su agradecimiento “a las diversas asociaciones católicas comprometidas con la solidaridad con la población de Gaza”.

Fieles sosteniendo una pancarta que
Fieles sosteniendo una pancarta que decía "Paz para Gaza" durante el rezo del Ángelus del Papa León XIV (VATICAN MEDIA / AFP)

Las declaraciones del domingo representan la continuación de los llamamientos del pontífice por la paz en Gaza. El pasado miércoles, durante la audiencia general, León XIV había expresado su “profunda solidaridad” al pueblo palestino en Gaza, describiendo a una población “que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”.

En esa ocasión, el Papa había invocado principios fundamentales de derechos humanos al declarar: “Ante el Señor omnipotente que dijo: ‘No matarás’ y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida.”

León XIV renovó entonces su llamamiento para que se produzca “un alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario”, estableciendo condiciones claras para una resolución del conflicto.

“Pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia”

“Con todos ustedes y los
“Con todos ustedes y los pastores de las iglesias de Tierra Santa, repito: no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado ni la venganza", dijo el papa. (VATICAN MEDIA / AFP)

El tema de la justicia social y la violencia también ocupó un lugar central en la homilía que el Papa pronunció este domingo durante la misa en la parroquia de Santa Anta en la Ciudad del Vaticano. León XIV lamentó que “pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia y, más aún, por una indiferencia desvergonzada que los abandona a un destino de miseria”.

Durante la celebración ante los fieles ciudadanos vaticanos, el pontífice instó a “perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra” y declaró que “ante estos dramas no queremos ser sumisos, sino anunciar con la palabra y con las obras que Jesús es el Salvador del mundo, Aquel que nos libera de todo mal”.

El Papa también dirigió una crítica hacia los líderes mundiales, afirmando que “la Iglesia reza para que los gobernantes de las naciones sean libres de la tentación de utilizar la riqueza contra el hombre, transformándola en armas que destruyen a los pueblos y en monopolios que humillan a los trabajadores”.

En sus reflexiones sobre la relación entre riqueza y poder, León XIV estableció una distinción moral: “Quien sirve a Dios se libera de la riqueza, pero quien sirve a la riqueza queda esclavizado por ella. Quien busca la justicia transforma la riqueza en bien común; quien busca el dominio transforma el bien común en presa de su propia codicia.”

El mensaje para el Jubileo de la Justicia

El Papa encabezó el Jubileo
El Papa encabezó el Jubileo para la Justicia (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Las declaraciones del Papa forman parte de sus reflexiones más amplias sobre la justicia social, tema que también abordó el sábado durante el Jubileo de la Justicia en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión, había pedido reflexionar sobre “tantos países y pueblos que tienen hambre y sed de justicia, porque sus condiciones de vida son tan injustas e inhumanas que resultan inaceptables”.

Citando a San Agustín, León XIV había subrayado que “donde no hay justicia no puede haber tampoco un Derecho” y que “donde no hay justicia no hay Estado”, estableciendo un marco teológico y filosófico para sus llamamientos por la paz.

Los pronunciamientos del Papa sobre Gaza se producen en el contexto de las actividades jubilares y reflejan la posición constante del Vaticano de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales.

Temas Relacionados

León XIVGazaIsraelRehenes israelíesGuerra en Medio OrienteIglesia católicaVaticanoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Donald Trump instó a Afganistán a que devuelva la base aérea de Bagram a Estados Unidos

El mandatario estadounidense advirtió a los talibanes que “pasarán cosas malas” sin no devuelven la estratégica instalación militar, abandonada durante la retirada de 2021. Sin embargo, los fundamentalistas dijeron que “no es posible” ningún acuerdo con Washington

Donald Trump instó a Afganistán

Zelensky denunció que en la última semana el Ejército ruso lanzó más de 2.780 drones y bombas guiadas contra Ucrania

El presidente ucraniano solicitó que se impongan sanciones contra quienes facilitan a Rusia la adquisición de estas tecnologías y subrayó que Moscú “debe sentir las consecuencias de lo que hace”

Zelensky denunció que en la

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno: “América Latina es la región que más ha retrocedido en calidad democrática”

El diplomático advierte en Buenos Aires sobre el “secuestro de las democracias desde adentro”. En una entrevista con Infobae, analiza la crisis del multilateralismo y urge al progresismo a combinar justicia y eficiencia para frenar el avance de la ultraderecha

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno:

Fingió un embarazo y enfermedades: fraudes millonarios, manipulación emocional y un fallo judicial que indignó a la opinión pública

Megan Reynolds, de 29 años, engañó a empresas y a su pareja mediante identidades falsas y enfermedades inventadas. Así logró financiar una vida de lujos

Fingió un embarazo y enfermedades:

La capital europea que es tendencia como destino de los viajeros de la Generación Z en esta temporada

Esta ciudad se posiciona como el sitio más buscado por jóvenes, quienes priorizan experiencias auténticas y precios accesibles, según datos de Airbnb y encuestas recientes sobre tendencias de viaje

La capital europea que es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a 14 empresas a

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

María José Gómez, experta en protocolo: “Un bocadillo de longaniza no es un motivo para perder la elegancia”

Booking cancela una reserva alegando el cierre del hotel y el usuario descubre que las habitaciones reaparecen al triple de precio: “He sido engañado”

Este es el país que se va a poner de moda para los viajeros en los próximos años, según un experto

INFOBAE AMÉRICA
España inicia con victoria ante

España inicia con victoria ante Suecia la defensa del título europeo

El Ibex 35 sube un 0,5% al mediodía y recupera los 15.200 puntos impulsado por Indra y la banca

El Papa: "Usemos los bienes del mundo para construir un mundo más justo, más equitativo"

Alba Díaz habla maravillas de su chico, Marcos Terrones

El presidente de Siria parte rumbo a la ONU para terminar de pasar página de la era Al Assad

ENTRETENIMIENTO

“Dos bobos en un auto”:

“Dos bobos en un auto”: el día que Tom Cruise y Dustin Hoffman dudaron del éxito de Rain Man

Las conquistas más famosas de Liam Gallagher, el eterno chico malo del britpop

Reese Witherspoon habló del duro proceso de sanar tras una relación abusiva:“Tuve que reconfigurar mi mente”

Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos tras recibir amenazas

MrBeast se suma a “Angry Birds 3″ y revoluciona la animación