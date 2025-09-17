Mundo

Éxodo en Gaza: el papa dijo que los desplazados sobreviven en “condiciones inaceptables”

En el segundo día de operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa, Israel abrió un corredor humanitario por 48 horas mientras ejecuta el plan para terminar con la resistencia del grupo terrorista Hamas

El Papa León XIV celebra
El Papa León XIV celebra una audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que “una vez más” se han visto desplazados de manera “forzada”, en el segundo día de la gran ofensiva terrestre israelí en Ciudad de Gaza.

“Transmito mi profunda solidaridad con el pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y sobreviviendo en condiciones inaceptables, y una vez más se ha visto desplazado de su tierra de manera forzada”, dijo el pontífice de 70 años tras su audiencia general en el Vaticano.

Cientos de miles de residentes de Ciudad de Gaza salieron de la localidad, el principal núcleo urbano de la Franja, a causa de la ofensiva israelí, que tiene el objetivo declarado de destruir al movimiento islamista Hamás.

“Renuevo mi llamamiento a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada, y a que se respete plenamente el derecho humanitario internacional”, enfatizó León XIV.

Los palestinos se dirigen al sur después de que Israel lanzó un ataque terrestre contra la ciudad de Gaza.

Los desplazamientos

Los palestinos desplazados se dirigieron hacia el sur el miércoles, un día después de que Israel desató un ataque terrestre contra la ciudad de Gaza, declarando que “Gaza está ardiendo” mientras los palestinos describían el bombardeo más intenso que habían enfrentado en dos años de guerra.

Algunas personas a pie y otras en vehículos o carros, llevaban sus pertenencias mientras se trasladaban desde la ciudad de Gaza a través de una zona costera en el centro de Gaza.

Israel dice que la ofensiva para tomar el control de la ciudad de Gaza es parte de un plan para derrotar al grupo militante palestino Hamas para siempre y que ha advertido a los civiles que se dirijan al sur a una zona humanitaria designada.

Sin embargo, la ONU y numerosos países dicen que sus tácticas equivalen a un desplazamiento masivo forzado y que las condiciones en la zona humanitaria son terribles, con escasez de alimentos.

Palestinos inspeccionan un campamento de
Palestinos inspeccionan un campamento de tiendas de campaña, que albergaba a personas desplazadas, después de que resultara dañado en un ataque aéreo israelí nocturno contra un edificio residencial cercano, en la ciudad de Gaza. 13 de septiembre de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Corredores humanitarios

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este miércoles la apertura de una nueva ruta de evacuación temporal para los habitantes de Ciudad de Gaza, en medio de la ofensiva terrestre intensificada tras los recientes bombardeos sobre la ciudad.

Según informó el portavoz militar Avichay Adraee en un comunicado en árabe difundido en la red social X, la ruta estará disponible a lo largo de la calle Salah al-Din, una de las principales arterias de la Franja, desde el mediodía de hoy hasta el mediodía del viernes, es decir, durante 48 horas.

Hasta ahora, los residentes solo podían evacuar a través de una carretera costera, que se encontraba colapsada por el tráfico peatonal y vehicular mientras miles de personas intentaban dirigirse hacia el sur para escapar de la ofensiva.

La calle Salah al-Din, que conecta el norte con el centro y sur de Gaza, ya había sido utilizada como corredor humanitario en operaciones anteriores. Con esta reapertura, Israel busca facilitar el desplazamiento de civiles en medio de los combates que avanzan hacia el corazón de la ciudad.

Una mujer observa cómo los
Una mujer observa cómo los palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza debido a una operación militar israelí, se desplazan hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la ciudad de Gaza evacuar hacia el sur, en el centro de la Franja de Gaza, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Hamas atacó a Israel en octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes, según muestran los recuentos israelíes. El ataque militar de Israel contra Hamas ha matado a más de 64.000 palestinos, dice el Ministerio de Salud de Gaza.

