Congresistas de EEUU criticaron a los países que decidieron reconocer al Estado de Palestina: “Sienta un precedente peligroso”

La carta firmada por Rick Scott y otros congresitas republicanos fue remitida al secretario de Estado Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un grupo de 25 congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos han remitido una carta a Francia, Canadá, Reino Unido y Australia para reprocharles que su decisión de reconocer el Estado de Palestina supone una “recompensa para el terrorismo” y han advertido de “medidas punitivas” en represalia.

El reconocimiento del Estado palestino “es una postura imprudente que socava perspectivas de paz”, han afirmado en la misiva, firmada entre otros por figuras importantes como la portavoz republicana en la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, o el senador Rick Scott.

“Sienta un precedente peligroso de que la violencia, no la diplomacia, es la vía más directa para que grupos terroristas como Hamas logren sus objetivos políticos”, argumentaron, y por ello pidieron “respetuosamente” que “reconsideren su decisión”.

Los congresistas norteamericanos recordaron que, tras la brutal masacre del 7 de octubre de 2023 en el que 1.200 personas fueron asesinadas en Israel, Hamas “continúa reteniendo a ciudadanos israelíes como rehenes y rechaza acceder a un alto el fuego”.

Los congresistas republicano recordaron que los terroristas de Hamas mantienen secuestrados a más de 40 israelíes en Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)

“Los crímenes de guerra de Hamas son evidentes y su rechazo a la diplomacia debería llevar a sus países a imponer más presión y en su lugar, le ofrecen una mayor recompensa”, han advertido. “El reconocimiento en estas condiciones solo refuerza la eficacia de la violencia y del comportamiento desviado de Hamas”, agregaron.

En esta situación, “recompensar a entidades que se niegan a renunciar a la violencia o a comprometerse en negociaciones solo sirve para enquistar más las divisiones y la inestabilidad”, indica la carta, remitida también al secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones norteamericano, Marco Rubio.

Consideran asimismo que “pone en peligro la seguridad de sus propios países” porque “coincide con un incremento del antisemitismo en sus países”. “Los judíos sufren un acoso sin precedentes y ataques cada vez más frecuentes”, han denunciado.

Apelan así a la “responsabilidad” de los gobiernos que con su postura “legitiman a un estado terrorista palestino y motivan a las turbas violentas antisemitas”.

Asimismo, advierten de que esta posición “sitúa a su país en contra de la política oficial y los intereses de Estados Unidos y en respuesta se impondrán medidas punitivas”.

“Estados Unidos defiende la seguridad de Israel y una paz justa y duradera en Oriente Próximo a través de las negociaciones directas. El reconocimiento unilateral de un estado palestino amenaza este proceso. Podría perpetuar la tensión y recompensar a entidades terroristas que aspiran a la destrucción de Israel”, han recalcado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney (REUTERS/Patrick Doyle/Pool)

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

Los tres países anunciaron este domingo el reconocimiento formal del Estado palestino, marcando un cambio histórico en la política diplomática occidental hacia el conflicto de Medio Oriente, aunque en gran medida simbólico. En tanto, se espera que Francia haga lo propio este lunes.

Canadá encabezó los anuncios, convirtiéndose en el primer país del G7 en reconocer un Estado palestino cuando su primer ministro Mark Carney comunicó la decisión en redes sociales. En su declaración, Carney criticó duramente al gobierno israelí actual, señalando que “está trabajando metódicamente para prevenir que la perspectiva de un Estado palestino sea jamás establecida”.

Australia siguió poco después, con el primer ministro Anthony Albanese anunciando que su país reconoce “las aspiraciones legítimas y largamente sostenidas del pueblo de Palestina a un estado propio”. Albanese indicó que el establecimiento de una embajada y relaciones diplomáticas activas se concretará una vez que la Autoridad Palestina cumpla con los compromisos de reforma solicitados por la comunidad internacional.

Finalmente, el primer ministro británico Keir Starmer también confirmó el reconocimiento de la soberanía palestina a través de un video, describiendo la decisión como parte de “un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos estados”.

(con información de EP)