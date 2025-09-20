Las fuerzas rusas realizaron durante la noche un ataque masivo con 40 misiles y alrededor de 580 drones en varias regiones de Ucrania, causando al menos tres muertos y decenas de heridos, según autoridades locales y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó que los ataques dañaron edificios residenciales y provocaron incendios. Según Lysak, los ataques mataron a una persona e hirieron a 26, incluyendo a un hombre en estado grave.

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos (REUTERS)

El jefe de la administración militar de Kyiv, Mykola Kalashnyk, indicó: “El enemigo está atacando con drones de ataque y misiles. Los asentamientos pacíficos de la región están bajo ataque”.

En la ciudad de Mykolaiv, las autoridades señalaron que Rusia también lanzó ataques con drones y misiles, pero no hubo víctimas.

El presidente Zelensky, a través de su comunicado en X, explicó: “Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos”.

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó que los ataques dañaron edificios residenciales y provocaron incendios (REUTERS)

Añadió: “Agradezco a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche, y a nuestros pilotos de F-16, que una vez más demostraron su destreza y neutralizaron de manera efectiva la amenaza de misiles de crucero contra Ucrania”.

Los ataques afectaron a las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, impactando infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles. En Dnipropetrovsk, un misil con municiones en racimo alcanzó directamente un edificio de departamentos.

El presidente Zelensky detalló la magnitud de los ataques por medio de un comunicado publicado en X: “Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos”

Zelensky añadió: “Hasta ahora, conocemos decenas de personas heridas por el bombardeo y, lamentablemente, 3 personas fallecidas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cada ataque de este tipo no tiene necesidad militar, sino que es una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y destruir nuestra infraestructura”.

Asimismo, afirmó: “Por eso se necesita una fuerte respuesta internacional. Ucrania ha demostrado que puede defenderse a sí misma y a Europa, pero para tener un escudo confiable, debemos actuar juntos: fortalecer la defensa aérea, aumentar el suministro de armas y ampliar las sanciones contra la máquina militar rusa y los sectores que la financian. Cada restricción a Rusia salva vidas. Agradezco a todos los que ayudan y nos apoyan”.

Un bombero trabaja cerca de vehículos dañados en el lugar de un edificio residencial dañado durante un ataque ruso con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en las afueras de Kiev, Ucrania, 20 de septiembre de 2025. (REUTERS/Alina Smutko)

Drones ucranianos bombardearon refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara

Drones ucranianos atacaron durante la noche refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara, informaron este viernes canales rusos de Telegram citando testimonios de residentes.

En la ciudad de Sarátov, un dron impactó contra una refinería en las afueras, provocando una gran explosión. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del impacto y el incendio posterior, visible desde varios puntos de la ciudad, según las mismas fuentes.

El supuesto ataque ocurre pocos días después de que fuerzas ucranianas golpearan la misma refinería el 16 de septiembre, causando explosiones y un incendio. La planta, con una capacidad de procesamiento de 4,8 millones de toneladas métricas en 2023, produce más de 20 tipos de derivados, entre ellos gasolina, diésel, fuel oil y betún, y, según el Estado Mayor ucraniano, contribuye al suministro del ejército ruso.

La región ya había sido blanco en el pasado: el 10 de agosto, la refinería gestionada por Rosneft se vio obligada a suspender operaciones tras un ataque.

(Con información de AFP)