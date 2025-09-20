Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky informó que los ataque afectaron Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, impactando infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles

Guardar

Las fuerzas rusas realizaron durante la noche un ataque masivo con 40 misiles y alrededor de 580 drones en varias regiones de Ucrania, causando al menos tres muertos y decenas de heridos, según autoridades locales y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó que los ataques dañaron edificios residenciales y provocaron incendios. Según Lysak, los ataques mataron a una persona e hirieron a 26, incluyendo a un hombre en estado grave.

Rusia lanzó un ataque masivo
Rusia lanzó un ataque masivo con 580 drones y 40 misiles contra Ucrania: hay al menos tres muertos y decenas de heridos (REUTERS)

El jefe de la administración militar de Kyiv, Mykola Kalashnyk, indicó: “El enemigo está atacando con drones de ataque y misiles. Los asentamientos pacíficos de la región están bajo ataque”.

En la ciudad de Mykolaiv, las autoridades señalaron que Rusia también lanzó ataques con drones y misiles, pero no hubo víctimas.

El presidente Zelensky, a través de su comunicado en X, explicó: “Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos”.

El jefe de la administración
El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, informó que los ataques dañaron edificios residenciales y provocaron incendios (REUTERS)

Añadió: “Agradezco a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche, y a nuestros pilotos de F-16, que una vez más demostraron su destreza y neutralizaron de manera efectiva la amenaza de misiles de crucero contra Ucrania”.

Los ataques afectaron a las regiones de Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kyiv, Odesa, Sumy y Kharkiv, impactando infraestructura, áreas residenciales y empresas civiles. En Dnipropetrovsk, un misil con municiones en racimo alcanzó directamente un edificio de departamentos.

El presidente Zelensky detalló la
El presidente Zelensky detalló la magnitud de los ataques por medio de un comunicado publicado en X: “Toda la noche, Ucrania estuvo bajo un ataque masivo de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, de crucero y balísticos, y aproximadamente 580 drones de distintos tipos”

Zelensky añadió: “Hasta ahora, conocemos decenas de personas heridas por el bombardeo y, lamentablemente, 3 personas fallecidas. Mis condolencias a sus familias y seres queridos. Cada ataque de este tipo no tiene necesidad militar, sino que es una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y destruir nuestra infraestructura”.

Asimismo, afirmó: “Por eso se necesita una fuerte respuesta internacional. Ucrania ha demostrado que puede defenderse a sí misma y a Europa, pero para tener un escudo confiable, debemos actuar juntos: fortalecer la defensa aérea, aumentar el suministro de armas y ampliar las sanciones contra la máquina militar rusa y los sectores que la financian. Cada restricción a Rusia salva vidas. Agradezco a todos los que ayudan y nos apoyan”.

Un bombero trabaja cerca de
Un bombero trabaja cerca de vehículos dañados en el lugar de un edificio residencial dañado durante un ataque ruso con drones y misiles, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en las afueras de Kiev, Ucrania, 20 de septiembre de 2025. (REUTERS/Alina Smutko)

Drones ucranianos bombardearon refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara

Drones ucranianos atacaron durante la noche refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara, informaron este viernes canales rusos de Telegram citando testimonios de residentes.

En la ciudad de Sarátov, un dron impactó contra una refinería en las afueras, provocando una gran explosión. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del impacto y el incendio posterior, visible desde varios puntos de la ciudad, según las mismas fuentes.

El supuesto ataque ocurre pocos días después de que fuerzas ucranianas golpearan la misma refinería el 16 de septiembre, causando explosiones y un incendio. La planta, con una capacidad de procesamiento de 4,8 millones de toneladas métricas en 2023, produce más de 20 tipos de derivados, entre ellos gasolina, diésel, fuel oil y betún, y, según el Estado Mayor ucraniano, contribuye al suministro del ejército ruso.

La región ya había sido blanco en el pasado: el 10 de agosto, la refinería gestionada por Rosneft se vio obligada a suspender operaciones tras un ataque.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyUcraniaRusiaVladimir PutinDnipropetrovskMykolaivZaporizhzhiaKyivOdesaSumyÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Thomas Greven, politólogo alemán: “El cortafuegos contra la extrema derecha en Europa ya se ha roto”

El referente internacional en análisis de la ultraderecha participa en la Conferencia de la Alianza Progresista de las Américas en Buenos Aires. En diálogo con Infobae comparte su visión sobre el auge global de los movimientos radicales y la posibilidad de revertir su avance

Thomas Greven, politólogo alemán: “El

El Gobierno de Estados Unidos planea una venta de armas a Israel valorada en casi 6.000 millones de dólares

El paquete armamentístico incluye helicópteros y vehículos blindados de infantería, pero no se entregaría al Ejército israelí hasta dentro de dos años

El Gobierno de Estados Unidos

Drones ucranianos bombardearon refinerías de petróleo en las regiones rusas de Sarátov y Samara

El ataque ocurre pocos días después de que fuerzas ucranianas golpearan la misma refinería el 16 de septiembre, causando explosiones y un incendio

Drones ucranianos bombardearon refinerías de

Estonia solicitó una reunión de emergencia de la OTAN tras la invasión de cazas rusos en su espacio aéreo

“Una violación de este tipo es totalmente inaceptable”, declaró el primer ministro estonio, Kristen Michal. La Alianza Atlántica informó en Bruselas que podrían realizarse a principios de la próxima semana

Estonia solicitó una reunión de

Kaja Kallas advirtió en Brasilia que la ofensiva rusa es un peligro creciente y solicitó a la comunidad internacional una respuesta urgente

La diplomacia europea busca sumar apoyos fuera del continente y fortalecer alianzas estratégicas, apostando al diálogo y la cooperación internacional ante los desafíos de seguridad en Europa Oriental

Kaja Kallas advirtió en Brasilia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
De los avisos por calor

De los avisos por calor a los de lluvias y tormentas: la Aemet alerta de un cambio en el tiempo este fin de semana

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4 con epicentro en Huancavelica

¿A qué hora entrará el equinoccio de otoño a México el próximo 22 de septiembre? Esto se sabe

Día Mundial de la Paella: 5 recetas para descubrir el clásico español

Simularon ser policías y organizaron un robo millonario a una fábrica de Santa Fe: se llevaron 18 millones de pesos

INFOBAE AMÉRICA
HRW dice que los bombardeos

HRW dice que los bombardeos de EEUU contra supuestos narcotraficantes son ejecuciones extrajudiciales

Xandra Falcó asegura que tiene muchas ganas de leer las memorias de Isabel Preysler

El Ibex 35 sube un 0,6% y conquista los 15.200 puntos en la apertura tras la decisión de la Fed

El Cártel de los Soles: la supuesta red criminal venezolana que sirve de pretexto para los ataques de EEUU

Leopoldo López pide una intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

ENTRETENIMIENTO

La advertencia de Sophia Loren

La advertencia de Sophia Loren a las jóvenes por las cirugías: “Puedes acabar teniendo peor aspecto del que pensabas que tenías”

Steven Spielberg revivió las anécdotas más insólitas del rodaje de Tiburón a 50 años de su estreno

Los hijos de Robert Redford: muertes, intentos de suicidio y el reto de seguir los pasos de su padre

“Las Muertas”: diferencias clave entre la serie de Netflix y la historia real de Las Poquianchis

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global