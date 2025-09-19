Mundo

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Tras un operativo nocturno, la policía logró extraer sin incidentes un explosivo hallado en el río Spree y permitió el regreso de los evacuados después de confirmar que el dispositivo no suponía un riesgo

Guardar
Una bomba de la Segunda
Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó el desalojo masivo de residentes y turistas en el centro de Berlín

Miles de residentes del centro de Berlín y turistas alojados en la capital alemana fueron desalojados la madrugada de este viernes, tras el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el río Spree.

El portavoz de la Policía de Berlín informó al diario Tagesspiegel que el artefacto explosivo hallado durante revisiones rutinarias fue declarado “no peligroso” tras la intervención de buceadores y técnicos en criminalística.

“Las personas pueden volver a sus casas y hogares”, dijo. El dispositivo fue extraído del cauce del Spree sin daños, descartando la necesidad de una detonación controlada, de acuerdo al reporte oficial.

La evacuación preventiva abarcó a un número considerable de personas en torno a la isla de Fischerinsel, una zona densamente habitada y visitada en el centro de Berlín. Tras la alerta lanzada en la tarde del jueves, las autoridades ordenaron durante la noche el desalojo de todos los residentes ubicados en un radio de 500 metros respecto al lugar exacto donde se encontraba el explosivo. Más de 800 personas buscaron refugio temporal en instalaciones habilitadas en el Ayuntamiento de Berlín Centro, según confirmó la policía a través de la red social X.

El operativo, que movilizó a la policía y a equipos de emergencia, concluyó cuando especialistas confirmaron que el dispositivo no implicaba riesgo y permitieron el regreso de los afectados a sus viviendas.

La policía local detalló que “la evacuación de varios miles de residentes afectados en la zona que rodea la isla de Fischerinsel se completó a las cinco de la madrugada”. Entre los evacuados estuvieron numerosos turistas y visitantes que, sorprendidos por la situación, pasaron la noche en centros de emergencia dispuestos de manera inmediata por los servicios municipales.

El artefacto explosivo fue descubierto durante trabajos ordinarios en el lecho del río Spree, lo que llevó a un protocolo de emergencia coordinado por equipos de buceadores. Integrantes de la sección de técnica criminal de la policía participaron activamente en la identificación y evaluación del artefacto. Antes de determinar que el dispositivo no representaba riesgo, las autoridades comunicaron que “nuestros buceadores y especialistas de la (división de) técnica criminal están preparando en estos momentos la desactivación de la bomba”.

La zona de Fischerinsel se considera uno de los puntos neurálgicos de la capital alemana, tanto por su atractivo turístico como por su función administrativa y residencial. El operativo incluyó restricciones temporales a la circulación y actividades en la zona, así como la movilización de distintos servicios de protección civil.

El hallazgo de bombas y artefactos de la Segunda Guerra Mundial constituye un fenómeno habitual en Alemania. La acumulación de explosivos no detonados a lo largo de décadas ha motivado una infraestructura especializada en gestión de riesgos bélicos. Cada año se registran varios episodios de evacuación masiva en ciudades que, como Berlín, resultaron intensamente bombardeadas durante el conflicto. En esas ocasiones, los artificieros trabajan bajo estrictos protocolos para evitar incidentes y minimizar interrupciones.

A diferencia de otros operativos recientes, el dispositivo encontrado en el río Spree no requirió detonación, lo que agilizó el retorno de las personas a sus inmuebles. Las fuerzas de seguridad mantuvieron vigilancia en la zona hasta retirar todos los elementos asociados al hallazgo. A la par del regreso de la población a sus residencias, las autoridades reiteraron la importancia de acatar instrucciones en caso de futuras alertas, señalando que la colaboración ciudadana resulta decisiva ante emergencias de esta naturaleza.

El incidente del viernes se suma a una larga lista de intervenciones relacionadas con explosivos históricos en el área metropolitana de Berlín. Las autoridades locales y los organismos especializados previenen regularmente sobre la posibilidad de encontrar material bélico, en particular durante obras públicas, excavaciones o labores en los márgenes y cauces de los ríos urbanos. Las tareas de retiro y neutralización se ejecutan a la mayor brevedad para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

AlemaniaBerlínSegunda Guerra MundialBomba de la segunda guerra mundialrío SpreeÚltimas Noticias AméricaFischerinsel

Últimas Noticias

Europa alertó que los férreos controles del régimen chino a las tierras raras amenazan con detener la producción industrial

El retraso en la aprobación de licencias y las nuevas exigencias regulatorias generan detenciones fabriles en sectores tecnológicos, automotrices y de energías renovables

Europa alertó que los férreos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

El dictador de Pyongyang supervisó las pruebas en un complejo de tecnología no tripulada y destacó la prioridad de desarrollar sistemas avanzados, en medio de los ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El Ministerio del Interior contabilizó más de medio millón de personas en las manifestaciones y advirtió sobre la presencia de “7.300 individuos radicalizados, peligrosos”, a quienes consideró responsables de los disturbios más graves

Huelga sindical en Francia: más

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

La conversación telefónica servirá también para abordar temas bilaterales pendientes, incluidos aranceles, exportaciones agrícolas y regulaciones sobre plataformas tecnológicas en el mercado estadounidense

Trump y Xi Jinping intentarán

Zelensky celebró los avances de la contraofensiva de Ucrania tras meses de reveses en el frente

El equilibrio militar en el este sufre cambios tras intensos enfrentamientos, con aumento de víctimas y desplazamientos, en un contexto de ataques a instalaciones clave y paralización de los diálogos de paz que agravan la tensión internacional

Zelensky celebró los avances de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el suplemento alimenticio

Este es el suplemento alimenticio que ayuda a prevenir el cáncer de piel, según un estudio

Golpeó con la puerta de su auto a una mujer policía y fue arrollada por un colectivo en Merlo: la oficial murió

Segunda gala de ‘Supervivientes All Stars 2′: una batalla madre e hija, la llamada de Gloria Camila con Ortega Cano y las confesiones de Tony Spina sobre Marta Peñate

Sebastián Ramírez, abogado: “Si tienes hijos puedes cambiar tu turno de trabajo”

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 19 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Carlo Costanzia Jr, muy enfadado

Carlo Costanzia Jr, muy enfadado con Mar Flores tras la publicación de sus memorias: "No se hablan"

Altas temperaturas y polvo en suspensión activan hoy los avisos en once provincias, con máximas de 38ºC

Ucrania cifra en cerca de 1,1 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión

Tensión en las nominaciones de 'Supervivientes All Stars'. Los líderes se toman la revancha

Hard GZ sigue la estela de C. Tangana y le pone voz al himno del RC Celta de Vigo con un alegato a la emigración gallega

ENTRETENIMIENTO

¿Es realmente el final de

¿Es realmente el final de “Downton Abbey”? Esto es lo que dice el elenco y su creador

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd tras hallazgo del cuerpo de una adolescente en su auto

‘The Paper’: cuándo se estrena y dónde ver en Latinoamérica el spin-off de “The Office”

“Un Don nunca usa pantalones cortos”: cómo una espeluznante llamada anónima marcó la historia de Los Soprano

Caso D4vd: la familia de Celeste Rivas se pronuncia por primera vez tras el hallazgo de su cuerpo en el Tesla del cantante