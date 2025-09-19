Mundo

Putin echó a uno de sus asesores más importantes: había intentado convencerlo de que detenga la invasión a Ucrania

Después varias semanas de especulaciones, Moscú confirmó la dimisión de Dmitri Kózak, el primer alto funcionario ruso que renuncia por disentir con la marcha de la guerra

El viceprimer ministro ruso, Dmitry Kozak. Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool vía REUTERS

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la noche del jueves un decreto por el que destituyó a uno de sus más estrechos colaboradores, Dmitri Kózak, subjefe de la Administración presidencial.

“Liberar a Dmitri Kózak del cargo de subjefe de la Administración del presidente de la Federación Rusa”, reza el correspondiente decreto publicado en el portal de información legal del Estado ruso

Después varias semanas de especulaciones, el Kremlin confirmó la víspera la dimisión “por voluntad propia” de Kózak, el primer alto funcionario ruso que renuncia por oposición a la guerra en Ucrania.

“Puedo confirmar que, efectivamente, Dmitri Kozak, ha presentado su dimisión”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

La crítica de la conocida como “operación militar especial” es perseguida en todos los estamentos de la sociedad rusa desde febrero de 2022.

El diario Védomosti adelantó el miércoles que Kózak, de 66 años, asumirá el cargo de representante plenipotenciario en el distrito federal noroccidental del presidente, que casualmente quedó libre este jueves.

Según informó a mediados de agosto The New York Times, Kózak intentó convencer, en vano, a Putin para que detuviera la campaña militar en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, el viceprimer ministro, Dmitry Kozak, y el ministro de Energía, Alexander Novak, participan en una ceremonia de lanzamiento del gasoducto Power of Siberia de Gazprom a China a través de un enlace de video en Sochi, Rusia. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS

Kózak, durante muchos años uno de los más estrechos colaboradores del presidente, incluso habría presentado un plan para el cese de las acciones militares y también propuso reformar el sistema judicial y reforzar el control sobre las fuerzas de seguridad.

Al parecer, el subjefe de la Administración presidencial había advertido a Putin en 2022 de las consecuencias de la guerra y una vez iniciados los combates, volvió a plantear una tregua, lo que fue rechazado por el jefe de Estado.

Kózak también habría pedido a sus interlocutores occidentales argumentos con los que convencer al jefe del Kremlin a detener los combates, de acuerdo al diario estadounidense, lo que desató toda clase de críticas entre los propagandistas rusos, que le acusaron de traición.

Según los sondeos, una mayoría de rusos desea el cese de los combates en el país vecino, aunque son muchos los ciudadanos de este país que apoyan la anexión de territorios ucranianos.

Nacido en Ucrania, Kózak estudió Derecho en Leningrado, desde donde se uniría al equipo de Putin en Moscú en 1999 cuando éste se convirtió primero en primer ministro y después en jefe de Estado.

Desde entonces, ejerció, entre otras cosas, de jefe de campaña de Putin en las elecciones presidenciales de 2004 y de viceprimer ministro entre 2008 y 2020, tras lo que pasó a trabajar en el Kremlin.

(Con información de EFE)

