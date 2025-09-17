Trump llegó al Castillo de Windsor para el inicio de su visita de Estado al Reino Unido

Trump y Melania son recibidos por la realeza británica en Windsor

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.

El helicóptero Marine One que transportaba a Donald Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real, donde se prevé una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor.

El Príncipe y la Princesa de Gales reciben al presidente estadounidense Donald Trump y a la primera dama Melania Trump en el Castillo de Windsor, Berkshire, en el primer día de su segunda visita de Estado al Reino Unido. Fecha de la foto: miércoles 17 de septiembre de 2025. Aaron Chown/Pool vía REUTERS.

Dentro de un anillo de acero y fuera de la vista de los ruidosos manifestantes, William y Catherine caminaron con Trump y su esposa una corta distancia para reunirse con el rey Carlos III y la reina Camilla mientras se ponía en marcha la mayor ofensiva de encanto del Reino Unido.

Mientras el presidente estrechaba la mano del rey, se disparó simultáneamente un saludo de 41 cañonazos con seis cañones de la Primera Guerra Mundial en el jardín este del castillo, mientras se producía una exhibición similar en la Torre de Londres, en el centro de la capital.

El rey Carlos de Gran Bretaña y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sientan en un carruaje durante una procesión por el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Pool

Unos 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia, que según funcionarios del Reino Unido marcó la mayor bienvenida ceremonial militar para una visita de Estado a Gran Bretaña en la memoria viva.

Los Trump y la realeza se embarcaron en una procesión de carruajes a través de la finca de Windsor hacia el castillo de casi 1.000 años de antigüedad.

El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el 17 de septiembre de 2025. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS

El dirigente estadounidense dormirá las dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, alejado de una manifestación convocada en su contra en Londres.

“Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial”, dijo Donald Trump, de 79 años, antes de su partida de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos y la reina Camila de Gran Bretaña asisten a una ceremonia de bienvenida durante la visita de estado de Trump, en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

En su segunda visita oficial a Reino Unido, después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato, todos los actos serán a puerta cerrada, lejos de las multitudes debido a su impopularidad en Reino Unido.

Lejos de Londres

Tampoco en la jornada final de su visita, el jueves, se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Una imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein se proyecta en el castillo de Windsor, tras la llegada del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump para una visita de Estado al país, en Windsor, Berkshire, Reino Unido. 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble

Pese a su alejamiento de Londres, varias decenas de manifestantes, con pancartas anti Trump y coreando consignas, se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo de Windsor.

Además, el grupo “Led by Donkeys” (“Dirigidos por burros”), que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas, logró proyectar imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre de Windsor, según imágenes de AFPTV. La policía informó de cuatro arrestos.

Una imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein se muestra en un vehículo el día de la visita de estado del presidente estadounidense y la primera dama Melania Trump, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él.

El tema también estuvo presente esta semana en la agenda de Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que mantuvo con Epstein.

(con información de AFP)