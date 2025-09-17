Mundo

Trump llegó al Castillo de Windsor para el inicio de su visita de Estado al Reino Unido

El presidente de Estados Unidos arribó junto a Melania y se reunirá con la familia real británica. Habrá una ceremonia en su honor, el recuerdo para la reina Isabel II y un banquete en el cierre de la jornada

Guardar
Trump y Melania son recibidos por la realeza británica en Windsor

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.

El helicóptero Marine One que transportaba a Donald Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real, donde se prevé una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor.

El Príncipe y la Princesa
El Príncipe y la Princesa de Gales reciben al presidente estadounidense Donald Trump y a la primera dama Melania Trump en el Castillo de Windsor, Berkshire, en el primer día de su segunda visita de Estado al Reino Unido. Fecha de la foto: miércoles 17 de septiembre de 2025. Aaron Chown/Pool vía REUTERS.

Dentro de un anillo de acero y fuera de la vista de los ruidosos manifestantes, William y Catherine caminaron con Trump y su esposa una corta distancia para reunirse con el rey Carlos III y la reina Camilla mientras se ponía en marcha la mayor ofensiva de encanto del Reino Unido.

Mientras el presidente estrechaba la mano del rey, se disparó simultáneamente un saludo de 41 cañonazos con seis cañones de la Primera Guerra Mundial en el jardín este del castillo, mientras se producía una exhibición similar en la Torre de Londres, en el centro de la capital.

El rey Carlos de Gran
El rey Carlos de Gran Bretaña y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sientan en un carruaje durante una procesión por el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Pool

Unos 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia, que según funcionarios del Reino Unido marcó la mayor bienvenida ceremonial militar para una visita de Estado a Gran Bretaña en la memoria viva.

Los Trump y la realeza se embarcaron en una procesión de carruajes a través de la finca de Windsor hacia el castillo de casi 1.000 años de antigüedad.

El presidente Donald Trump y
El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor, en Windsor, Inglaterra, el 17 de septiembre de 2025. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS

El dirigente estadounidense dormirá las dos noches en el castillo, una de las residencias oficiales de la monarquía británica, alejado de una manifestación convocada en su contra en Londres.

“Dicen que el castillo de Windsor es lo máximo, así que va a estar genial”, dijo Donald Trump, de 79 años, antes de su partida de Washington.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos y la reina Camila de Gran Bretaña asisten a una ceremonia de bienvenida durante la visita de estado de Trump, en el Castillo de Windsor, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

En su segunda visita oficial a Reino Unido, después del viaje que hizo en 2019 en su anterior mandato, todos los actos serán a puerta cerrada, lejos de las multitudes debido a su impopularidad en Reino Unido.

Lejos de Londres

Tampoco en la jornada final de su visita, el jueves, se acercará a Londres. En su lugar irá a Chequers, a unos 70 km de la capital, para reunirse con Keir Starmer en la residencia oficial campestre del primer ministro británico.

Una imagen del presidente estadounidense
Una imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein se proyecta en el castillo de Windsor, tras la llegada del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump para una visita de Estado al país, en Windsor, Berkshire, Reino Unido. 16 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble

Pese a su alejamiento de Londres, varias decenas de manifestantes, con pancartas anti Trump y coreando consignas, se concentraron el martes en una calle principal cercana al castillo de Windsor.

Además, el grupo “Led by Donkeys” (“Dirigidos por burros”), que exige responsabilidades a políticos con campañas a menudo humorísticas, logró proyectar imágenes de Trump y el criminal sexual Jeffrey Epstein sobre una torre de Windsor, según imágenes de AFPTV. La policía informó de cuatro arrestos.

Una imagen del presidente estadounidense
Una imagen del presidente estadounidense Donald Trump junto al financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein se muestra en un vehículo el día de la visita de estado del presidente estadounidense y la primera dama Melania Trump, en Windsor, Gran Bretaña, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Phil Noble

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo del financiero, antes de romper con él.

El tema también estuvo presente esta semana en la agenda de Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que mantuvo con Epstein.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald Trumpvisita de estadoCastillo de WindsorReino Unidorealeza

Últimas Noticias

Operaciones de Israel en Gaza: las Fuerzas de Defensa desmantelaron un centro de producción de armas de Hamas

Atacaron y destruyeron un complejo donde terroristas fabricaban explosivos en la Ciudad de Gaza. La ofensiva terrestre entra en su segundo día en medio del desplazamiento masivo de la población palestina

Operaciones de Israel en Gaza:

El papa León XIV habló sobre la invasión de Rusia a Ucrania: “La OTAN no inició la guerra”

El pontífice expresó su preocupación por los países vecinos, en particular Polonia, donde los drones rusos han violado el espacio aéreo y forzaron una reacción de los aviones occidentales: ”La situación es muy tensa”

El papa León XIV habló

La viuda de Alexei Navalny presentó pruebas de que su esposo fue envenenado en una prisión rusa

Yulia Navalnaya reveló que muestras biológicas analizadas por laboratorios de dos países confirman el asesinato. El líder opositor a Putin murió en febrero de 2024 en una cárcel del Ártico tras años de persecución

La viuda de Alexei Navalny

Madeleine McCann: cronología de 18 años de investigaciones sin resultados firmes y el principal sospechoso en libertad

Tras la salida en libertad de Christian Brückner, la falta de respuestas definitivas sigue marcando el debate sobre la eficacia institucional y la protección de los derechos de las víctimas en Europa

Madeleine McCann: cronología de 18

De bosques secretos a balnearios míticos: así son los escenarios detrás de las películas más icónicas del Studio Ghibli

A 40 años de la fundación del estudio, la conexión entre la naturaleza japonesa y el cine de animación cobra vida en la pantalla grande. Cómo estos paisajes se han convertido en patrimonios históricos

De bosques secretos a balnearios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Denuncia de comunidad por hombre

Denuncia de comunidad por hombre que se hace pasar como limpiavidrios y ataca a conductores en Bogotá: esto se sabe

Ciclón Mario se debilita, pero pronostican intensas lluvias en estas regiones el 17 de septiembre

La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se disparó casi al 100% en medio de la tensión cambiaria y el ruido político

Lotería de la Cruz Roja resultados 16 de septiembre 2025; secos y números ganadores

Atacan con explosivo el vehículo del regidor municipal frente a su casa en Carabayllo

INFOBAE AMÉRICA
El Fondo Sabadell Inversión Ética

El Fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI destina 341.897 euros a apoyar entidades sociales

FEDER pide homogeneizar el cribado neonatal para detectar de forma precoz patologías como la hiperplasia suprarrenal

Marea Palestina alerta de una orden de retirar banderas en apoyo a Gaza en colegios y la Comunidad de Madrid lo niega

Israel admite problemas para maniobrar en la nueva operación en Gaza sin poner en riesgo a los rehenes

Irán critica la ofensiva en la ciudad de Gaza y acusa a Israel de "un genocidio" con "supervisión de EEUU"

ENTRETENIMIENTO

Las 10 reglas que Justin

Las 10 reglas que Justin Bieber tiene para su familia con su esposa Hailey

La exesposa de Hulk Hogan criticó la exclusión del luchador del “In Memoriam” en los Premios Emmy 2025

“Superman” llegará al streaming: Dónde y cuando ver la cinta

Robert Redford: un ideal clásico estadounidense que escapó del molde

Barbara Eden aclaró los rumores de rivalidad con Elizabeth Montgomery: “No teníamos tiempo para ser amigas”