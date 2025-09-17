El espectacular desfile de la guardia de honor que el rey Carlos III le preparó a Donald Trump

Trump inspecciona la guardia de honor al comenzar su visita de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en el Reino Unido para una visita de Estado de dos días que busca demostrar que el vínculo transatlántico sigue siendo fuerte, a pesar de las diferencias sobre Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la alianza occidental.

La guardia de honor se reúne antes de la bienvenida ceremonial en el Castillo de Windsor, Berkshire, en el primer día de la segunda visita de estado del presidente estadounidense Trump al Reino Unido.

El rey Carlos III recibió a Trump en el Castillo de Windsor, donde el presidente disfrutó de la mayor pompa real el miércoles. Acompañó a Carlos en un carruaje dorado tirado por caballos por la vasta finca de Windsor e inspeccionó a la guardia de honor con sus tradicionales sombreros de piel de oso. Las autoridades informaron que 1.300 miembros del ejército británico participaron en la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda.

Una guardia de honor durante la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos de América al Castillo de Windsor.

Trump será el invitado de honor en un lujoso banquete de etiqueta en el castillo más tarde el miércoles.

Los miembros de la Guardia de Infantería de la División de la Casa Real se alinean a lo largo de la ruta delante de la procesión de carruajes hacia el Castillo de Windsor, Berkshire.

Trump es el primer presidente estadounidense y líder mundial invitado a una segunda visita de Estado al Reino Unido. Después de su bienvenida real, mantendrá conversaciones con el primer ministro Keir Starmer el jueves en Chequers, el retiro rural del líder británico.

Una guardia real observa durante la visita de estado del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Una guardia de honor, compuesta por soldados y oficiales de la Guardia de Granaderos, la Guardia de Coldstream y la Guardia Escocesa, desfiló junto a Trump y el Rey Carlos.

El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor.

La ceremonia formal de bienvenida en el patio del castillo contó con la guardia de honor más grande jamás realizada para una visita de estado al Reino Unido, dijeron los funcionarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos de Gran Bretaña inspeccionan la Guardia de Honor mientras asisten a una ceremonia de bienvenida.

Habrá una pausa en las ceremonias militares mientras los Trump se retiran al interior del Castillo de Windsor para almorzar con miembros de la familia real en el Comedor de Estado.

La primera dama Melania Trump y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos de América al Castillo de Windsor.

El rey Carlos, la reina Camila y los Trump ocuparon sus lugares en el estrado mientras se arriaban los colores estatales y se interpretaba el himno nacional de Estados Unidos. Trump saludó y la primera dama se llevó la mano al pecho.

La procesión de carruajes llega al Castillo de Windsor, Berkshire, durante la ceremonia de bienvenida del presidente estadounidense Donald Trump.

Luego, Trump fue escoltado por un oficial mientras caminaba a lo largo de una fila de soldados con túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

La procesión tirada por caballos se dirige hacia el Castillo de Windsor.

Charles lo acompañó, siguiéndolo a poca distancia. Él y el presidente conversaron un rato antes de regresar juntos al estrado real.

Catalina, Princesa de Gales, el Príncipe Guillermo, Príncipe de Gales, la Primera Dama Melania Trump, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el Rey Carlos III y la Reina Camila inspeccionan las tropas durante la visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos de América al Castillo de Windsor.

“El vuelo conjunto de los aviones F-35 del Reino Unido y Estados Unidos es una demostración de la fortaleza de la relación entre ambos países en materia de defensa y seguridad”, afirmó el Ministerio de Defensa británico.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros observan una ceremonia de bienvenida al Presidente de Estados Unidos.

Unos 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico, algunos con túnicas rojas y cascos con plumas doradas, agasajaron a Trump.

El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor.

La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila durante la visita de Estado.

El rey Carlos III (derecha) y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasan revista a la guardia de honor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspecciona la Guardia de Honor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inspecciona la Guardia de Honor mientras asiste a una ceremonia de bienvenida.

Miembros del Regimiento de Caballería Montada de la Casa Real en el Castillo de Windsor, en Windsor.

El Marine One, que transporta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, llega al Castillo de Windsor.

El presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor tras su llegada al Castillo de Windsor.

Guardias reales permanecen durante la visita de estado del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Guardias reales marchan durante la visita de estado del presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump se reúnen con Sir Clive Alderton y Sophie Densham, secretaria privada de la reina Camila, cuando llegan al Castillo de Windsor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa revista a la guardia de honor.

La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila inspeccionan a las tropas.

La primera dama Melania Trump, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila.

Las tropas escocesas tocan la gaita mientras el presidente Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña pasan revista a la Guardia de Honor.

Miembros de la Marina Británica marchan durante una procesión de carruajes hacia el Castillo de Windsor.

