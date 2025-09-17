Mundo

EEUU y Reino Unido sellaron la mayor alianza tecnológica en Inteligencia Artificial con inversiones por más de USD 35.800 millones

El acuerdo, presentado en el marco de la visita de Donald Trump, contempla aportes privados inéditos para ampliar la infraestructura tecnológica británica, con la creación del superordenador Stargate UK y el fomento de sectores como la computación cuántica, la energía nuclear y la supercomputación

Reino Unido y Estados Unidos
Reino Unido y Estados Unidos sellan acuerdo tecnológico histórico con inversiones por más de 31.000 millones de libras (REUTERS)

El Reino Unido y Estados Unidos anunciaron el martes “un histórico acuerdo tecnológico” que incluye cooperación en inteligencia artificial (IA), computación cuántica y energía nuclear, acompañado de inversiones privadas superiores a 31.000 millones de libras, coincidiendo con la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, invitado por el rey Carlos III.

El denominado "Acuerdo de Prosperidad Tecnológica" busca impulsar la colaboración en innovación avanzada entre ambos países. Según el comunicado oficial del Gobierno británico, empresas de primera línea destinarán recursos a la expansión de centros de datos, desarrollo de supercomputación y nuevas infraestructuras energéticas.

Entre los compromisos anunciados, Google invertirá 5.000 millones de libras en un centro de datos en el condado de Hertfordshire, mientras que CoreWeave, Salesforce y AI Pathfinder aportarán más de 4.000 millones de libras para reforzar la capacidad de cómputo y el ecosistema de inteligencia artificial.

El acuerdo también contempla el desarrollo del proyecto Stargate UK, impulsado por la firma británica Nscale junto a OpenAI y Nvidia, que desplegará 120.000 unidades de procesamiento avanzado en el noreste de Inglaterra. De acuerdo con la nota oficial, este sistema permitirá a empresas y universidades “acceder a supercomputación de última generación, acelerar desarrollos en inteligencia artificial y colaborar en investigación científica y médica”.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer (Reuters)

El primer ministro, Keir Starmer, destacó que el pacto representa “un cambio generacional en la relación con EEUU, que creará crecimiento, seguridad y oportunidades en todo el país”. A su vez, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, subrayó que la alianza constituye “un voto de confianza en el sector de inteligencia artificial británico”.

Desde el sector privado, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que “el día de hoy marca un capítulo histórico en la colaboración tecnológica entre Estados Unidos y el Reino Unido”.

Por su parte, el responsable de OpenAI, Sam Altman, sostuvo que Stargate UK “consolidará la capacidad de investigación británica en inteligencia artificial, acelerará los descubrimientos científicos y permitirá que empresas y universidades desarrollen nuevas soluciones que mejoren la productividad y generen crecimiento económico”.

En mayo pasado, ambos países habían cerrado un acuerdo económico que incluyó la reducción de ciertos aranceles, aunque las negociaciones sobre el acero británico permanecen abiertas y podrían avanzar en el marco de esta visita de Trump, quien se reunirá el jueves con Starmer en la residencia campestre de Chequers.

El responsable de OpenAI, Sam
El responsable de OpenAI, Sam Altman, sostuvo que Stargate UK “consolidará la capacidad de investigación británica en inteligencia artificial, acelerará los descubrimientos científicos y permitirá que empresas y universidades desarrollen nuevas soluciones que mejoren la productividad y generen crecimiento económico”

Microsoft anunció una inversión récord en Reino Unido

En el marco de este acuerdo, Microsoft anunció una inversión de 22.000 millones de libras para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial en el Reino Unido, un plan que se implementará entre 2025 y 2028.

Es el mayor compromiso financiero que hemos realizado en Reino Unido”, señaló la compañía en un comunicado publicado en su página oficial.

Según la tecnológica, la mitad del monto se destinará a capital de infraestructura para construir una supercomputadora de IA con más de 23.000 unidades de procesamiento gráfico avanzadas (GPU), que será la más grande del país.

El resto de la inversión servirá para reforzar sus operaciones en territorio británico, donde emplea a 6.000 trabajadores en áreas de investigación, desarrollo de modelos de IA, creación de productos y juegos, operaciones de centros de datos, ventas y soporte.

El presidente ejecutivo y consejero
El presidente ejecutivo y consejero delegado de Microsoft Corporation, Satya Nadella (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Microsoft indicó que la expansión permitirá responder a la creciente demanda de inteligencia artificial de clientes como Barclays, el NHS, London Stock Exchange Group, la Premier League, Vodafone, UK Met Office, Unilever y Wayve.

La compañía aseguró que su apuesta busca también “fortalecer lazos económicos” entre Washington y Londres, alineándose con las agendas de inteligencia artificial impulsadas por el presidente Trump y el primer ministro Starmer.

(Con información de EFE)

