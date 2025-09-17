Mundo

De bosques secretos a balnearios míticos: así son los escenarios detrás de las películas más icónicas del Studio Ghibli

A 40 años de la fundación del estudio, la conexión entre la naturaleza japonesa y el cine de animación cobra vida en la pantalla grande. Cómo estos paisajes se han convertido en patrimonios históricos

Por Juan Bautista Salaverri

Las escenografías de las películas se inspiraron paisajes tradicionales de Japón (Studio Ghibli)

El impacto de Studio Ghibli en la animación mundial se ha consolidado a través de la meticulosa combinación de naturaleza, fantasía y la complejidad de las emociones humanas. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, el estudio ya es reconocido globalmente y ha dejado una huella en la cultura popular y cinematográfica.

Desde su creación, su distinción fue la fidelidad a la animación en 2D realizada a mano, priorizando el detalle visual y la expresividad de los personajes.

En el 40º aniversario, los paisajes reales de Japón que inspiraron los escenarios de sus películas se han convertido en destinos de peregrinación para admiradores y viajeros de todo el mundo. La conexión entre la naturaleza y el universo animado han dado vida a historias emblemáticas donde lo fantástico y lo cotidiano se entrelazan.

Los bosques japoneses impulsaron las tradicionales imágenes de Studio Ghibli (Japan National Tourism Organization)

Studio Ghibli: de Japón a la pantalla

La influencia de los paisajes en las películas de Studio Ghibli ha generado un fenómeno cultural y turístico: bosques, manantiales y pueblos reales han servido de modelo para los largometrajes, atrayendo a visitantes que buscan experimentar la atmósfera de sus filmes favoritos.

Este vínculo ha fortalecido el atractivo de destinos naturales y patrimoniales, mientras resalta la importancia de preservar estos entornos ante amenazas ambientales y el incremento del turismo.

Bosque de Yakushima: La Princesa Mononoke

Uno de los casos emblemáticos es Yakushima, una isla al sur de Kyushu, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El bosque, con sus cedros milenarios y su denso manto de musgo, inspiró la atmósfera mística de La Princesa Mononoke (1997). La visitante Yumi Takahashi describió su experiencia: “Estar en las profundidades del agua, rodeada de bosque en lugar de agua. Era místico”.

El bosque de Yakushima sirvió como inspiración para La Princesa Mononoke (Japan National Tourism Organization)

La espiritualidad y el misterio que envuelven a la localidad mantienen vigente el interés de quienes buscan la conexión con el universo Ghibli. Taro Watanabe, director de la Oficina de Guías Sangaku Taro, mencionó: “Incluso ahora, mucha gente viene por La Princesa Mononoke”, aunque el flujo de turistas se ha calmado en los últimos años.

La singularidad ecológica reside en la coexistencia de costas subtropicales y picos alpinos, que albergan especies vegetales endémicas. Sin embargo, enfrenta desafíos como el sobrepastoreo de ciervos y el cambio climático, que ha provocado un aumento de las temperaturas y deslizamientos de tierra perjudiciales.

Conservacionistas y guías locales cooperan con la Unesco y autoridades gubernamentales para limitar el impacto de los visitantes, preservar los cedros antiguos y restaurar las zonas forestales dañadas. El objetivo es asegurar que los paisajes que funcionaron como inspiración se mantengan intactos para las futuras generaciones.

Dōgo Onsen Honkan: El viaje de Chihiro

Se cree que el Dōgo Onsen Honkan fue la inspiración para El Viaje de Chirilo (Japan National Tourism Organization)

Dōgo Onsen Honkan, en la ciudad de Matsuyama, se presenta como otro de los lugares destacados. Ubicado en la prefectura de Ehime y con una historia de aproximadamente 3.000 años, figura entre los alojamientos más antiguos de los cerca de tres mil existentes en Japón. Su arquitectura, caracterizada por pasillos sinuosos, suelos de madera y tejados apilados como una pagoda, cautivó a Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli.

Aunque nunca confirmaron de manera explícita la inspiración, la palabra “Dōgo” aparece en los storyboards de El viaje de Chihiro, y la similitud entre la torre de vigilancia y las habitaciones del balneario con los baños públicos Aburaya del filme resulta evidente.

Kazuya Watanabe, responsable de relaciones públicas del Consorcio, relató que los huéspedes le suelen preguntar: “¿Esta es la casa de baños de El Viaje de Chihiro, verdad? Esa conversación es muy común”.

Tras una restauración finalizada en 2024, Dōgo Onsen ha reabierto sus puertas y ha sido reconocido como Bien Cultural Importante de Japón. Watanabe manifestó el deseo de “transmitir este lugar a la próxima generación”, considerándolo un tesoro que esperan preservar durante muchos años.

Colinas de Sayama y el Bosque de Totoro: Mi vecino Totoro

Las cascadas, los bosques y los puentes forman parte de las películas de Studio Ghibli (Japan National Tourism Organization)

El entorno rural de las colinas de Sayama, en la frontera entre las prefecturas de Tokio y Saitama, inspiró al universo de Mi vecino Totoro. Estas colinas, que abarcan 3.500 hectáreas de satoyama, representan el paisaje tradicional japonés que enmarcaba la vida cotidiana en el país.

Hayao Miyazaki reside cerca de esta zona, y Studio Ghibli ha reconocido la influencia de estos parajes en la creación de la película. La mayor parte de lo que hoy se conoce como el Bosque de Totoro está protegido por la Fundación Totoro no Furusato, fundada en 1990 con el apoyo de Miyazaki, y se sitúa en la parte norte de las colinas de Sayama.

Algunas áreas se encuentran junto a viviendas particulares o a lo largo de arroyos, mientras que otras bordean el lago Sayama, un embalse cuyas aguas reflejan el monte Fuji. Los senderos serpentean entre bosques evocando los caminos que explora por los que Mei, la protagonista de la película.

La naturaleza japonesa, con su diversidad y delicadeza, se ha integrado en el imaginario de Studio Ghibli como un elemento esencial de sus relatos. Estos escenarios, que han servido de inspiración a generaciones de espectadores y viajeros, subrayan la importancia de proteger los paisajes que dan vida tanto a la animación como a la realidad.

