Intentó suicidarse arrojándose de un 4° piso, cayó sobre su vecina, la mató y ahora está acusado de homicidio

La policía forense de Milan investigando los detalles del hecho. La mujer falleció en el acto, mientras que el hombre permanece hospitalizado (foto: EFE)

Una conmoción sacudió el barrio de Baggio, en Milán, luego de que un intento de suicidio se transformara en un caso de homicidio involuntario. Un hombre de 70 años intentó quitarse la vida al saltar desde un cuarto piso, sin embargo, aterrizó sobre Francesca Manno, su vecina, a quien mató en el acto.

Ahora, tras el fallecimiento de la mujer de 83 años, el hombre —cuya identidad no ha trascendido— quedó imputado por homicidio.

Los detalles sobre el fatídico hecho

El incidente ocurrió la noche del domingo 14 de septiembre, en un edificio ubicado en vía Fratelli di Dio. De acuerdo con la información emitida por cadenas como EFE, el hombre se arrojó desde el balcón de su vivienda situada en el 4° piso, desde una altura de aproximadamente 20 metros. El impacto, al llegar al suelo, coincidió precisamente con el paso de Francesca Manno, quien en ese momento regresaba a su casa tras haber salido a tirar la basura.

La colisión fue inmediata y fulminante: la mujer quedó tendida en el patio interno del edificio, y los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. Los equipos de emergencia intentaron maniobras de reanimación, pero todos los esfuerzos fueron infructuosos ante la violencia del golpe, informaron fuentes citadas por ABC.

El estado del hombre y el avance de la investigación

A pesar de la gravedad de la caída, el hombre sobrevivió. Los servicios de emergencia lo evacuaron al hospital Niguarda con diversas fracturas, sobre todo en las extremidades inferiores. Según reportaron las autoridades, se encontraba en estado crítico, pero fuera de peligro de muerte, permaneciendo consciente durante el traslado, apuntó La Vanguardia.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado, en libertad provisional pero sometido a investigación. La policía y los carabineros italianos confirmaron que se trató de un intento de suicidio que terminó con su vecina muerta.

Inicialmente, surgieron rumores acerca de un posible doble suicidio o vínculo sentimental entre los protagonistas, pero los agentes del Núcleo Radiomobile y de la estación San Cristoforo descartaron rápidamente cualquier relación entre ambos. “El hombre había intentado quitarse la vida, impactando accidentalmente con la mujer al caer”, confirmaron las autoridades al medio español.

Imagen de la Vía Fratelli di, lugar del fatídico hecho (foto: Captura de Google Maps)

Acusación de homicidio

La reacción judicial no se hizo esperar. El responsable sobreviviente fue denunciado formalmente por homicidio involuntario. La policía continúa trabajando para reconstruir con exactitud la secuencia de los hechos, aclarando cualquier aspecto dudoso en torno a la caída y las circunstancias que la rodearon, señalaron voceros a EFE.

Según la agencia AdnKronos, citada por ABC, la acusación corresponde a homicidio involuntario, dado que, aunque el principal objetivo era el suicidio, su acción derivó en la muerte de otra persona. De acuerdo con la legislación italiana, este tipo de incidentes pueden derivar en penas de prisión si se comprueba la negligencia o responsabilidad indirecta del autor.

La reacción de los vecinos del lugar

La tragedia dejó atónitos a los residentes del barrio Baggio, quienes se mostraron profundamente afectados por la fatalidad del suceso. Muchos vecinos destacaron que Francesca Manno era una persona conocida, y se mostraron conmocionados ante la brutal coincidencia que terminó con su vida.

Testigos relataron que la víctima solo salió a tirar la basura antes de ser alcanzada por el cuerpo de su vecino. “El golpe fue inmediato y fatal, sin que la mujer tuviera ninguna opción de sobrevivir”, señalaron fuentes policiales. La zona permaneció acordonada por varias horas, mientras los agentes forenses recogieron testimonios y llevaron a cabo las tareas de reconstrucción para terminar de esclarecer los detalles de un hecho más que curioso.