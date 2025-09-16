Mundo

Australia lanza una ley de controles estrictos a redes sociales para proteger a los menores

La normativa, que entrará en vigor en diciembre, exige a empresas tecnológicas implementar métodos de validación de edad y mecanismos de denuncia, tras presión de organizaciones y partidos políticos

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Dos estudiantes
FOTO DE ARCHIVO: Dos estudiantes posan con su teléfono móvil mostrando aplicaciones de redes sociales en Melbourne, Australia, el 28 de noviembre de 2024 (Reuters)

El gobierno de Australia ha dado a conocer un conjunto de directrices que obligarán a las principales plataformas de redes sociales a identificar y eliminar las cuentas de usuarios menores de 16 años, así como a implementar sistemas de verificación de edad con múltiples capas para impedir que vuelvan a registrarse.

Esta medida, que entrará en vigor el 10 de diciembre, representa la primera prohibición de este tipo a nivel mundial y afectará a gigantes tecnológicos como Meta (propietaria de Facebook e Instagram), TikTok, Snapchat, X y Alphabet, cuya plataforma de videos YouTube quedó incluida tras la revocación de una exención previa.

El documento oficial, de 52 páginas, detalla los requisitos que deberán cumplir las empresas para ajustarse a la nueva legislación, denominada Social Media Minimum Age Law (Ley de Edad Mínima para Redes Sociales). Según las directrices, las plataformas no estarán obligadas a verificar la edad de todos los usuarios australianos, pero sí deberán tomar “medidas razonables” para garantizar el cumplimiento de la norma, bajo la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (USD 33 millones) en caso de incumplimiento.

La iniciativa surge tras la presión de organizaciones defensoras y partidos políticos, que consideran imprescindible proteger a los jóvenes australianos de los daños mentales y psicológicos asociados al uso excesivo de las redes sociales. Las directrices no imponen tecnologías específicas para impedir el acceso de menores, pero exigen que las plataformas ofrezcan a los usuarios “una elección entre varios métodos de verificación de edad”. El texto califica como “irrazonable” la verificación universal de todos los usuarios.

ARCHIVO: La ministra de Comunicaciones
ARCHIVO: La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells durante una conferencia de prensa mientras era la titular de la cartera de Deportes de Australia, en la última Copa del Mundo de Qatar 2022 (Reuters)

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, subrayó que las plataformas deben cumplir la ley de manera “eficaz, privada y justa”, y que no existe justificación para no estar preparadas. Además, insistió en la obligación de informar a los usuarios sobre el funcionamiento de los sistemas, proteger la privacidad y limitar la recolección de datos.

Sabemos que las plataformas tienen la capacidad de hacerlo; son algunas de las empresas más grandes y con más recursos del mundo”, afirmó Wells. Añadió: “Siempre apoyaremos a las familias australianas y protegeremos a los niños australianos. No podemos controlar el océano, pero sí vigilar a los tiburones, y hoy dejamos claro al mundo cómo pensamos hacerlo”.

Desde el sector legal, Adrian Lawrence, socio de la firma Baker McKenzie especializado en derecho digital, interpretó que las directrices sugieren que el regulador buscará primero el diálogo con las plataformas antes de aplicar sanciones. “Creo que el resultado más probable será: investigación, diálogo y, si persisten las deficiencias que la eSafety considere inaceptables, entonces se pasaría a la aplicación formal de la ley”, explicó Lawrence.

La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, indicó que la prioridad inicial de las empresas debe ser desactivar o eliminar las cuentas de menores de edad cuando la ley entre en vigor. Además, las plataformas deberán habilitar mecanismos para denunciar cuentas de menores y ofrecer vías de revisión para usuarios suspendidos.

Grant reconoció que habrá intentos de eludir la prohibición: “Hemos incluido información técnica muy específica sobre cómo esperamos que eso ocurra, pero también sobre lo que esperamos que hagan las empresas para mitigar estos riesgos y, cuando sea necesario, volver a verificar la edad de los usuarios que puedan estar utilizando VPNs”, señaló.

Un estudiante de secundaria posa
Un estudiante de secundaria posa con su teléfono móvil mostrando sus aplicaciones de redes sociales en Melbourne, Australia, el 28 de noviembre de 2024 (Reuters)

El documento reconoce que no existe una “solución única para todos” y alienta a los proveedores a adoptar un enfoque de “validación sucesiva” o “cascada multinivel” para la verificación de edad. Se describen tres métodos principales: la estimación de edad mediante análisis de rasgos físicos como el reconocimiento facial; la inferencia de edad a partir de información variada, como la actividad en la plataforma; y la verificación de edad basada en fuentes autorizadas, como documentos oficiales de identidad.

No obstante, las plataformas no podrán depender exclusivamente de la identificación oficial y deberán ofrecer alternativas que no requieran este tipo de documentos. Tampoco será suficiente aceptar la declaración de edad del usuario seguida de un periodo de monitoreo de su actividad.

El texto advierte: “Las medidas que exijan a los usuarios interactuar con la plataforma durante un periodo prolongado, incluso para recopilar datos suficientes que permitan estimar su edad, expondrían a los usuarios restringidos por edad a los daños que la SMMA busca evitar”.

Las plataformas consideradas de “mayor riesgo”, es decir, aquellas con un alto número de usuarios menores de 16 años, que emplean recomendaciones algorítmicas de contenido, incluyen funciones de “me gusta” y envían notificaciones de manera persistente, deberán demostrar sistemas más robustos y estarán sometidas a una supervisión más estricta.

Temas Relacionados

Social Media Minimum Age LawAustraliaMetaTikTokAlphabetAnika WellsAdrian LawrenceJulie Inman GrantRedes sociales

Últimas Noticias

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

Una explosión de algas tóxicas lo tiñó de verde, paralizó actividades económicas y pone en riesgo el agua que abastece a Irlanda del Norte, generando preocupación en comunidades y expertos

Lough Neagh, el lago más

Intentó suicidarse arrojándose de un 4° piso, cayó sobre su vecina, la mató y ahora está acusado de homicidio

El hecho ocurrió en un barrio de Milán. Un hombre de 70 años saltó desde su departamento e impactó de manera mortal sobre la mujer, que volvía a su casa tras tirar la basura

Intentó suicidarse arrojándose de un

Taiwán actualizó su manual de emergencia ante la creciente amenaza de China

Busca preparar a la población frente a posibles crisis militares y desastres naturales, destacando la importancia de la participación ciudadana en la protección nacional

Taiwán actualizó su manual de

Al menos dos muertos y varios heridos en un ataque ruso contra Zaporizhzhia en el este de Ucrania

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano ha detallado que entre los lesionados hay dos niños. Los equipos de emergencias están respondiendo a varios incendios de gran tamaño

Al menos dos muertos y

Una comisión de la ONU dijo que se cometió un genocidio contra la población en Gaza e Israel rechazó sus conclusiones

El documento de la Comisión Internacional Independiente de Investigación responsabiliza a las más altas autoridades israelíes. Las Fuerzas de Defensa respondieron a la acusación

Una comisión de la ONU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 15 de septiembre 2025; premio mayor $6.000 millones

Senamhi: este el pronóstico del tiempo para Lima hoy, martes 16 de septiembre

Lima: cuál es el precio de la gasolina este 16 de septiembre

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 16 de septiembre

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 16 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Lough Neagh, el lago más

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

El presidente de Bielorrusia descarta cualquier relación con los drones interceptados en Polonia y Lituania

Las FDS detienen a un "peligroso operativo" de Estado Islámico en Siria

El Ejército de Israel mata a dos palestinos en una incursión en Qalqilia, en el norte de Cisjordania

El Fall Music Festival se suma al Otoño Cultural de San Javier con una 'Cajoneada' y tres conciertos dedicados al rock

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Redford, una de

Murió Robert Redford, una de las máximas estrellas de la historia del cine

“Demon Slayer: Castillo Infinito” debuta con USD 70 millones y desplaza a la secuela de “El Conjuro” al segundo lugar

“The Paper”, el spin off de The Office, llega a HBO Max con éxito asegurado y elenco estelar

Bruce Springsteen llega al cine: así es la película que explora el lado más íntimo del “Jefe”

Ed Sheeran revela cómo el hip-hop marcó su vida: de superar la tartamudez con Eminem a ganarse el respeto de 50 Cent