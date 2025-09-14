Mundo

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

El servicio de inteligencia militar ucraniano confirmó dos operaciones de sabotaje durante el fin de semana en las regiones de Oriol y Leningrado. Los incidentes causaron severas interrupciones en el transporte hacia San Petersburgo

Guardar
Descarrilamientos de trenes en la
Descarrilamientos de trenes en la región rusa de Leningrado el 14 de septiembre de 2025. (Fotos vía Telegram/Supernova+.)

Ucrania reivindicó el domingo dos operaciones de sabotaje contra la red ferroviaria rusa durante el fin de semana que dejaron al menos tres muertos, según informó una fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR).

La fuente anónima del GUR comunicó a la agencia AFP que el servicio de inteligencia, en cooperación con unidades del ejército ucraniano, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, así como otro operativo el domingo en la región de Leningrado.

El incidente más mortífero ocurrió en la región de Oriol, donde una bomba colocada en las vías férreas causó la muerte de tres efectivos de la Guardia Nacional. Las víctimas estaban inspeccionando las vías cerca de la ciudad de Maloarkhangelsk, a unos 200 kilómetros de la frontera con Ucrania.

En la región de Leningrado, dos trenes descarrilaron el domingo por la mañana en distintas partes de la región occidental rusa. El gobernador Alexander Drozdenko confirmó que una locomotora diésel descarriló cerca de la estación de Semrino, en el distrito de Gatchina, donde el maquinista quedó atrapado en su cabina y falleció posteriormente durante su traslado al hospital.

Un segundo tren de mercancías que transportaba 15 vagones cisterna vacíos también descarriló en un tramo más al sur de la misma región, aunque sin víctimas mortales. Drozdenko indicó que los investigadores están estudiando la posibilidad de sabotaje en ambos incidentes.

Descarrilamientos de trenes en la
Descarrilamientos de trenes en la región rusa de Leningrado el 14 de septiembre de 2025. (Fotos vía Telegram/Supernova+.)

La reivindicación ucraniana marca una escalada en la guerra de sabotaje contra la infraestructura rusa. Kiev tradicionalmente no suele reclamar la autoría de estos ataques, pero los aplaude frecuentemente, argumentando que Rusia utiliza su red ferroviaria para transportar tropas y suministros militares a sus fuerzas que combaten en Ucrania. En el pasado, saboteadores ucranianos han colocado explosivos en las vías del tren específicamente para impedir la llegada de refuerzos y provisiones a las tropas rusas desplegadas en el frente.

Ataque a la segunda refinería de Rusia

El momento en que drones ucranianos impactan en la segunda refinería de Rusia

Paralelamente, las fuerzas ucranianas también atacaron durante la noche del sábado una de las refinerías de petróleo más importantes de Rusia. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas confirmó el ataque contra la refinería de Kirishi, en la región de Leningrado, llevado a cabo por unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

La refinería de Kirishi, operada por Surgutneftegas, es una de las tres principales instalaciones de Rusia por producción, con capacidad para procesar entre 17,7 y 20 millones de toneladas métricas al año. La instalación produce cerca de 80 tipos de productos petrolíferos y abastece las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas.

El gobernador Drozdenko reportó que tres drones fueron derribados durante el ataque nocturno, y que los restos provocaron un incendio en las instalaciones que posteriormente fue extinguido. No se reportaron heridos en este incidente.

El gobernador regional Alexander Drozdenko
El gobernador regional Alexander Drozdenko confirmó que tres drones fueron derribados durante la noche en la zona de Kirishi, y que los restos que cayeron provocaron un incendio en las instalaciones.

La estrategia ucraniana busca disrumpir las líneas de suministro rusas y golpear la infraestructura energética que alimenta el esfuerzo bélico de Moscú, en momentos en que Rusia enfrenta escasez de combustible en varias regiones debido a la combinación de ataques a refinerías y aumento de la demanda estacional.

El Ministerio de Defensa ruso informó que derribó al menos 80 drones ucranianos durante la noche sobre territorio ruso, la Crimea ocupada y el mar de Azov. Además, las fuerzas rusas atacaron infraestructura ucraniana de drones de largo alcance y derribaron 340 drones ucranianos en las últimas 24 horas, según agencias de noticias rusas.

En el frente terrestre, el Ministerio de Defensa ruso difundió el sábado un video que supuestamente muestra la captura de la aldea de Novomykolaivka en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el sureste del país.

Temas Relacionados

UcraniaGuerra Rusia UcraniaRusiaSabotaje ucranianoUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Funcionarios de alto nivel buscan acuerdos sobre aranceles, exportaciones y el destino de TikTok, mientras se intensifican las disputas por minerales estratégicos y restricciones a semiconductores

Estados Unidos y China retoman

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo, lidera el gobierno provisional tras la renuncia forzada de su antecesor, enfrentando demandas de jóvenes por transparencia y reformas antes de las elecciones programadas en seis meses

Crisis en Nepal: la primera

Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

El premier israelí afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos”

Benjamin Netanyahu dijo que la

Australia invertirá 8.000 millones de dólares en defensa submarina con tecnología de EEUU

El anuncio de fondos para astilleros y submarinos evidencia la prioridad de la innovación estratégica y la autonomía nacional en un contexto de rivalidad global y redefinición de alianzas

Australia invertirá 8.000 millones de

Ucrania golpeó otra refinería clave de Rusia en medio de la crisis de combustible

El ataque nocturno a la planta de Kirishi, una de las tres principales instalaciones por producción, se suma a la estrategia ucraniana de provocar escasez de gasolina y golpear la infraestructura petrolera que alimenta el esfuerzo bélico de Moscú

Ucrania golpeó otra refinería clave
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clonan la identidad digital de

Clonan la identidad digital de un profesor de informática y descubre que debe 10.000 euros: “¿La denuncia? La policía estaba cerrada por vacaciones”

Resultados Lotería de Santander: premio mayor y secos millonarios del 12 de septiembre de 2025

Peligro en la costa peruana: Se registrarán oleajes fuertes en todo el litoral hasta el miércoles 17

Jota Pe Hernández se despachó en contra de Martín de Francisco: “Se hace el ciego el imbécil”

Ataque armado en Culiacán: un muerto, dos heridos y la huida de los agresores tras disparar contra una casa habitación

INFOBAE AMÉRICA
Más de 10.300 presos continúan

Más de 10.300 presos continúan fugados tras las protestas en Nepal

Marta Pérez avanza a la final del 1.500 metros

Investigan la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella

La justicia francesa abre una investigación al ex primer ministro libanés Nayib Mikati

El Papa León XIV habla sobre Ucrania, la polarización y la Copa del Mundo en su primera entrevista como pontífice

ENTRETENIMIENTO

“Practical Magic 2″ terminó su

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

La lección del FBI que recibió Mark Ruffalo para interpretar a su nuevo personaje

Britney Spears y su familia: cómo cambió su relación tras el fin de la tutela

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

La historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore: del divorcio a un vínculo inquebrantable