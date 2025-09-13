Estonia impuso restricciones de vuelo en la frontera oriental con Rusia

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal (EP)

Las autoridades de Estonia impusieron restricciones de vuelo en la frontera oriental con Rusia a raíz de las “actividades de tropas rusas y drones ucranianos” detectadas en la región rusa de Leningrado, en el contexto de la guerra iniciada en febrero de 2022.

El comandante de la Fuerza Aérea de Estonia, Riivo Valge, explicó que las limitaciones estarán vigentes entre las 20:00 y las 7:00 (hora local), a altitudes de hasta 6.000 metros. “Únicamente estamos limitando parte de la actividad de la aviación”, afirmó en declaraciones recogidas por la emisora pública ERR.

Valge detalló que los operadores que contacten con las autoridades y justifiquen sus actividades podrán continuar con sus vuelos. Según dijo, la medida permitirá “que los operadores de vigilancia tengan menos objetos que supervisar”. Además, aseguró que en caso de incidente “será más fácil desviar o hacer aterrizar a los aparatos pacíficos”.

El jefe militar indicó que por ahora resulta “demasiado pronto” determinar la duración exacta de las restricciones. Al mismo tiempo, subrayó que la valoración de las Fuerzas Armadas sobre la ausencia de una amenaza militar inmediata o directa contra Estonia no ha cambiado.

En paralelo a la decisión de Tallin, Polonia también anunció la extensión de la restricción de vuelos en su frontera oriental hasta el 9 de diciembre, según informó la Agencia de Control del Tráfico Aéreo (PAZP). La medida afecta a la franja colindante con Bielorrusia y Ucrania, tras el derribo de varios drones rusos en territorio polaco.

El primer ministro polaco, Donald Tusk (REUTERS)

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó la incursión de aeronaves no tripuladas como “una provocación a gran escala”. “El espacio aéreo polaco fue violado por un gran número de drones rusos. Aquellos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en comunicación constante con el secretario general de la OTAN y con nuestros aliados”, afirmó.

El Ministerio del Interior confirmó el hallazgo de restos de 16 drones en cinco provincias del este y el centro del país, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad regional.

En respuesta, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este sábado el inicio de la operación “Centinela oriental”, destinada a reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS)

El lanzamiento de la misión recibió el respaldo inmediato de Varsovia. “El Ejército polaco y nuestros aliados demostraron interoperabilidad y excelente combinación de capacidades”, afirmó el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, en un mensaje difundido en la red social X. Añadió que la actuación conjunta frente a las violaciones del espacio aéreo por drones rusos entre el 9 y el 10 de septiembre fue “impresionante”.

Kosiniak-Kamysz agradeció a los países que participaron en la defensa: “Doy las gracias a la Fuerza Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania. También a quienes declararon su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común”.

El ministro señaló que los hechos de esta semana representaron “una prueba” no solo para el Ejército polaco, sino también para la OTAN y la Unión Europea. “Si alguien cree que la guerra no le concierne, que los ataques en el ciberespacio o la desinformación no le conciernen, la noche del martes al miércoles demostró que todo lo que hace la Rusia neoimperialista al atacar Ucrania también afecta muy directamente a Polonia, al flanco oriental de la OTAN y a toda Europa”, subrayó.

Comenzó la operación Centinela oriental

Por su parte, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas aseguró en X que “las acciones de la OTAN no se limitan a responder a incidentes aislados”. Añadió que la operación simboliza una señal clara de que “las fronteras de la OTAN son inviolables y la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo una prioridad”.

El Estado Mayor polaco difundió un video en el que se observa el aterrizaje de un avión de transporte francés A400 en la base aérea de Mińsk Mazowiecki, confirmando así el inicio de la operación. Según el portal RMF FM, la aeronave trasladó armamento para los cazas Rafale desplegados en territorio polaco.

