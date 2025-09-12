Ataque con cuchillo en un hotel cerca de Jerusalén: hay al menos dos heridos

Ataque con cuchillo en un hotel de Jerusalén

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, en un ataque con arma blanca perpetrado este viernes en un hotel del kibutz Tzuba, al oeste de Jerusalén, un hecho que las autoridades investigan como un posible atentado terrorista, según informó el Times of Israel.

El incidente generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, reavivando la preocupación por la seguridad en la región.

Hay al menos dos heridos graves

El ataque ocurrió en un hotel ubicado en las inmediaciones del kibutz Tzuba, cuando un individuo agredió a dos personas con un cuchillo.

Los reportes iniciales indican que uno de ellos, de 50 años, está grave. El otro, de 23, está con heridas moderadas.

Según testigos, un individuo tomó el arma de la cocina del local y atacó a las personas al grito de “Alá es Grande”.

La zona, situada en las afueras de Jerusalén, es conocida por su actividad turística y la presencia de instalaciones hoteleras.

Policías en la puerta del hotel en el kibbutz Tzuba, cerca de Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun)

El principal sospechoso es un empleado gastronómico de uno de los hoteles del área, quien ya fue detenido. Este detalle es central en la investigación, ya que sugiere que el arma no fue introducida desde el exterior, sino obtenida en el propio lugar.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar si el ataque responde a una motivación terrorista, una hipótesis que se encuentra bajo análisis debido al contexto de seguridad en la región y a la naturaleza del acto.

El periódico citado subrayó que, aunque la motivación aún no se ha confirmado oficialmente, la Policía y los servicios de inteligencia tratan el caso como un “posible atentado”.

Los equipos médicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención y trasladar a los heridos a centros hospitalarios, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron la zona y emprendieron la búsqueda de pruebas.

La policía y los servicios de inteligencia tratan el caso como un posible atentado

Tras el ataque, las autoridades reforzaron la presencia policial en el kibutz Tzuba y sus alrededores como parte de las medidas preventivas habituales en este tipo de situaciones.

El Times of Israel indicó que la investigación continúa y que se espera la publicación de información adicional conforme avancen las pesquisas.

El hecho de que el presunto agresor trabajara en un hotel y utilizara un cuchillo de cocina del propio establecimiento ha añadido un elemento particular a la investigación, al poner de relieve la facilidad con la que pudo acceder al arma empleada en el ataque.