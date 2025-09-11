Polonia restringió su espacio aéreo en la frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania tras la incursión de drones rusos

El primer ministro de Polonia tuvo una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería, con funcionarios militares y de los servicios de emergencia, tras las violaciones del espacio aéreo polaco durante el ataque ruso (REUTERS/Kacper Pempel)

La restricción del tráfico aéreo en la zona oriental de Polonia se mantendrá vigente hasta el 9 de diciembre, según informó la Agencia de Control del Tráfico Aéreo (PAZP) del país europeo.

Esta medida afecta a la franja fronteriza con Bielorrusia y Ucrania, donde los vuelos civiles quedarán suspendidos, salvo algunas excepciones, tras los incidentes en el espacio aéreo por la invasión de drones rusos.

El anuncio se produce tras la denuncia de Polonia sobre la incursión y posterior derribo de varios drones rusos en su territorio. La situación generó preocupación entre los altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN, organizaciones de las que Polonia es miembro. La posible escalada de tensiones en la región ya fue advertida por el organismo dirigido por Mark Rutte.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia comunicó que, a raíz de estos hechos, se solicitó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En una publicación en la red social X, la cartera diplomática polaca señaló: “A petición de Polonia, se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia”.

Donald Tusk solicitó una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de ONU (REUTERS/Lukasz Glowala)

El hallazgo de restos de 16 drones en diversas regiones del este y centro de Polonia fueron confirmados por el ministerio del Interior de ese país, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad en la zona. Según la información oficial, los fragmentos de estos dispositivos se localizaron en cinco provincias, lo que sugiere una dispersión significativa de los incidentes.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este miércoles como “una provocación a gran escala” la incursión de las aeronaves no tripuladas: “Anoche el espacio aéreo polaco fue violado por un gran número de drones rusos. Aquellos drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en comunicación constante con el secretario general de la OTAN y con nuestros aliados”.

Volodimir Zelensky cobró protagonismo durante las horas más oscuras del ataque y luego salió a contraatacar a Rusia por medio de X:“Hoy hubo otro paso de escalada: los ‘shaheds’ ruso-iraníes operaron en el espacio aéreo de Polonia. No fue un solo dron que pudiera considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque dirigidos hacia Polonia. Un precedente extremadamente peligroso para Europa”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alienta a sus aliados a colocarle trabas en la rueda a Rusia en su ofensiva contra Ucrania (REUTERS/Thomas Peter)

La decisión de cerrar el espacio aéreo civil en la frontera oriental subraya la gravedad con la que Varsovia interpreta la incursión de aeronaves no tripuladas rusas. Ante esta situación, Zelensky envió un mensaje a sus aliados de Occidente y recalcó la necesidad de que los países europeos armen un “escudo aéreo europeo” con el objetivo de “responder juntos a todos los retos actuales”.

La solicitud de una “respuesta apropiada” se suma a las sanciones económicas pedidas por el presidente ucraniano contra el Kremlin, luego del ataque con 800 drones de Rusia a Kiev del domingo pasado. “Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque”, invitó Zelensky al barro a sus aliados internacionales.

El bombardeo, con un récord de drones jamás utilizado desde el inicio de la invasión en Ucrania, dañó el edificio del Gabinete de Ministros en la ciudad de Kiev. La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, indicó en un comunicado que “es la primera vez que el Kremlin lanza misiles contra el edificio del Gabinete de Ministros”.

Este episodio generó una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, quien expresó críticas hacia la acción rusa a través de su red social favorita, Social Truth. “¿Qué es esto de Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos!“, escribió el mandatario al enterarse de la noticia.

(Con información de AFP y EFE)