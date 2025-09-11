Mundo

Filipinas rechazó el plan del régimen chino de crear una reserva natural en aguas disputadas del mar Meridional

El gobierno filipino consideró que la iniciativa de Beijing es “ilegítima e ilegal” y afecta los derechos e intereses de su país

Guardar
El presidente filipino Ferdinand Marcos
El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr (AP foto/Aaron Favila)

El Departamento de Exteriores de Filipinas protestó este jueves contra el plan del régimen de China de crear una reserva natural en el arrecife disputado de Scarborough, en el mar Meridional, informó la cancillería filipina. El gobierno de Manila considera que la iniciativa de Beijing es “ilegítima e ilegal” y afecta los derechos e intereses del país.

Filipinas presentará una protesta diplomática formal contra esta acción ilegítima e ilegal de China, ya que infringe claramente los derechos e intereses de Filipinas”, afirmó el ministerio de Exteriores en un comunicado.

La nota agregó que Scarborough es “una parte integral de Filipinas” y que el país ostenta “la autoridad exclusiva para establecer áreas de protección ambiental en su territorio y en las zonas marítimas pertinentes”.

El pronunciamiento filipino se produce un día después de que el Consejo de Estado chino aprobara la creación de la reserva natural en la zona disputada, a la que China llama Huangyan Dao, con el objetivo de “mantener la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad del ecosistema natural”. Los medios estatales chinos señalaron que la reserva abarcaría 3.523,67 hectáreas y que su “objetivo principal” será proteger el ecosistema de arrecifes de coral.

Los medios estatales chinos señalaron
Los medios estatales chinos señalaron que la reserva abarcaría 3.523,67 hectáreas y que su “objetivo principal” será proteger el ecosistema de arrecifes de coral (AP)

Filipinas sostiene que el arrecife se encuentra dentro de las 200 millas náuticas (370 kilómetros) de su zona económica exclusiva, conforme a la ley internacional, lo que le da derecho a la explotación de recursos marinos.

Sin embargo, Beijing ocupa la zona desde 2012 y reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, ignorando las pretensiones de Manila y de otros países del sudeste asiático, así como un fallo internacional que considera inválidas sus reclamaciones.

El arrecife está situado a unos 140 kilómetros de la isla filipina de Palawan y a 1.200 kilómetros de Hainan, la isla continental más cercana de China. La zona es estratégica por su tránsito marítimo, que representa cerca del 30% del comercio mundial, y por sus recursos pesqueros y posibles reservas de petróleo y gas.

El mes pasado, un buque de la Armada china colisionó con otro de su guardia costera mientras perseguía una lancha patrullera filipina cerca del atolón, un hecho que Manila calificó de “maniobras peligrosas” y difundió mediante imágenes del enfrentamiento.

Beijing ocupa la zona desde
Beijing ocupa la zona desde 2012 y reclama la soberanía sobre casi todo el mar de China Meridional, ignorando las pretensiones de Manila y de otros países del sudeste asiático, así como un fallo internacional que considera inválidas sus reclamaciones (REUTERS)

Las tensiones se han intensificado desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, cuyo gobierno ha reforzado la alianza con Estados Unidos y adoptado una postura más firme en la defensa de su territorio frente a las reclamaciones chinas. Filipinas mantiene su protesta enérgica y busca vías diplomáticas para defender la soberanía sobre el arrecife, que considera parte integral de su territorio marítimo.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

FilipinasScarboroughChinaArrecife de ScarboroughBeijingManilaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Comenzó en Nueva Zelanda el juicio a la mujer acusada de asesinar a sus hijos y ocultar los cuerpos en valijas

La justicia de Auckland enfrenta un caso que involucra la muerte de dos menores, el uso de antidepresivos y la salud mental de la acusada, generando repercusión global y cuestionamientos sobre la imputabilidad

Comenzó en Nueva Zelanda el

Ucrania atacó un buque multipropósito de la flota rusa del Mar Negro: “El sistema de inteligencia quedó destruido”

Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia

Ucrania atacó un buque multipropósito

El secretario general de la ONU elogió el acuerdo de Irán con el OIEA y destacó su importancia para la cooperación nuclear

El diálogo diplomático se reactivó en El Cairo tras meses de tensión e incertidumbre por la suspensión de inspecciones internacionales a instalaciones clave

El secretario general de la

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Según analistas, Corea del Norte busca reforzar la obediencia ciega al líder y hacer creer a la población que no mueren por Moscú, sino por defender su propia patria

Propaganda sin límites: el régimen

Zelensky exigió un “escudo aéreo europeo” tras las incursiones de drones rusos en Polonia

El presidente ucraniano instó a la OTAN y a los líderes europeos a coordinar un sistema conjunto de defensa aérea para proteger el continente frente a ataques de Rusia. La propuesta incluye interceptar drones y misiles desde territorio aliado

Zelensky exigió un “escudo aéreo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

El queso de Burgos ya tiene su propia Indicación Geográfica Protegida: una historia de frío y ovejas

Cayó un hombre que estuvo dos años prófugo por un intento de homicidio en Almirante Brown

Alicia se convirtió en escudo humano: protegió a su nieta de dos años de la explosión en Iztapalapa y ahora lucha por su vida

Millonarios confirma lesión de Juan Carlos Pereira en su partido 200: sufrió una ruptura del tendón de Aquiles

INFOBAE AMÉRICA
Albares descarta un posible choque

Albares descarta un posible choque con EEUU por las medidas contra Israel y defiende que "es una decisión soberana"

Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego

Díaz, a Junts, tras su rechazo a las 37,5 horas: "Yo tengo límites y no voy a entregar mi país"

Organizaciones sociales celebrarán en el Congreso una conferencia para repensar el modelo económico actual

Siete detenidos con más de 10 millones de euros de tabaco ilegal y dos armas de fuego en La Rinconada

ENTRETENIMIENTO

El Vaticano se prepara para

El Vaticano se prepara para un histórico concierto con Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli

Desde Chris Patt hasta Stephen King: las celebridades reaccionaron al asesinato de Charles Kirk

El día que Charlie Sheen y Nicholas Cage causaron pánico en un avión completamente drogados

El amor más allá de la vida: así es Eternity, la nueva comedia romántica que protagonizan Miles Teller y Elizabeth Olsen

“Rock Around the Clock”: el tema que revolucionó el rock desde el cine en 1955