Mundo

Sarcófagos, oro y contrabando: la historia del egipcio condenado por traficar 600 piezas arqueológicas

Tras un intento fallido de ingresar a Estados Unidos con un cargamento valuado en 82 mil dólares, que incluyó amuletos, esculturas de madera y prendas de lino, dividido en tres maletas, el hombre recibió una condena de solo seis meses de prisión

Por Constanza Almirón

Guardar
La operación permitió recuperar artefactos
La operación permitió recuperar artefactos valorados en USD 82.000, incluidos amuletos funerarios y esculturas de madera del Imperio Medio de Egipto (U.S. Attorney's Office, Eastern District of New York)

Sarcófagos, oro y contrabando. Así se podría resumir el intento de ingresar a Estados Unidos con 600 piezas arqueológicas egipcias, que finalizó con una condena de seis meses de prisión, que protagonizó Ashraf Omar Eldarir, detenido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York en enero de 2020.

Eldarir, de 52 años, admitió su responsabilidad en cuatro cargos tras ser sorprendido con los objetos saqueados en su equipaje, según informó Smithsonian magazine. La investigación que derivó en su detención permitió a las autoridades estadounidenses recuperar 600 artefactos, de los cuales 590 se hallaban en tres grandes maletas que el acusado intentó introducir al país el 22 de enero de 2020.

El lote, valorado en USD 82.000, incluía amuletos funerarios de oro, esculturas de madera extraídas de tumbas y prendas de lino que datan aproximadamente del año 1900 a.C., durante el Imperio Medio de Egipto. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, citada por Smithsonian magazine, describió la red de Eldarir como un entramado de engaños para lucrar con el patrimonio cultural egipcio.

Una red de contrabando y falsificación internacional

Eldarir organizó una red de contrabando desde 2011 hasta 2019. Durante este periodo, transportó artefactos desde Egipto, vendiéndolos a compradores privados en Estados Unidos por decenas de miles de dólares. Para legitimar las piezas, fabricó documentos de procedencia y afirmó que los objetos pertenecían a la colección de su abuelo.

En 2018, Eldarir contrabandeó la
En 2018, Eldarir contrabandeó la tapa de un sarcófago femenino, una máscara con barba y otra máscara de mayor tamaño (U.S. Attorney's Office, Eastern District of New York)

Entre las pruebas halladas por los investigadores figuraban imágenes modificadas digitalmente que mostraban los bienes junto a un supuesto antepasado, parte de lo que la fiscalía denominó su “kit de falsificación”. En el celular de Eldarir se hallaron videos grabados por saqueadores de tumbas en Egipto, donde se exhibían los objetos robados como si fueran mercancía en una tienda, relató el fiscal adjunto William Campos.

Las autoridades estadounidenses subrayaron la gravedad del delito. Joseph Nocella Jr., fiscal del Distrito Este de Nueva York, declaró a Smithsonian magazine: “El acusado saqueó tesoros culturales de Egipto y mintió a las autoridades estadounidenses sobre ellos como parte de una red de engaños para llenar ilegalmente sus bolsillos de dinero”.

Nocella advirtió que los responsables de traficar con el patrimonio de otros países y traerlo a Estados Unidos afrontarán las consecuencias legales de sus actos. La jueza Rachel P. Kovner calificó el caso de delito grave y evidente, subrayando que la evidencia del celular mostraba que los objetos acababan de extraerse del suelo, y que Eldarir decidía cuáles llevaba y cuáles no, inventando la procedencia de cada pieza.

El expediente judicial detalla ventas previas realizadas por Eldarir antes de su detención en el aeropuerto JFK. En 2018, trasladó desde El Cairo la tapa de un sarcófago femenino, una máscara con barba y otra de mayor tamaño, que vendió por USD 3.750, USD 1.500 y USD 800 respectivamente, a compradores que desconocían el origen ilícito de las piezas.

En 2019, Eldarir vendió esta
En 2019, Eldarir vendió esta talla de piedra caliza de origen romano por 1.200 dólares (U.S. Attorney's Office, Eastern District of New York)

Un año después, introdujo un relieve policromado —vendido por casi USD 4.000— y dos artefactos romanos de piedra caliza, vendidos por USD 1.000 y USD 1.200. Entre 2011 y 2019, Eldarir comercializó cerca de 500 piezas y acumuló más de USD 600.000 en ganancias. Aunque la fiscalía solicitó una condena de al menos 36 meses de prisión, la jueza Kovner impuso una pena menor, considerando que los bienes de Eldarir ya habían sido confiscados por el gobierno egipcio.

Tráfico de antigüedades: una amenaza persistente para el patrimonio mundial

El caso de Eldarir refleja una problemática histórica y persistente. El saqueo de tumbas en Egipto se practica desde hace miles de años y tuvo picos durante los periodos Intermedios. Los antiguos egipcios enterraban a los miembros de la élite junto a riquezas destinadas a acompañarlos en la otra vida. Sarcófagos de oro, joyas y obras de arte quedaban sellados en tumbas sagradas, convirtiéndose en objetivo de saqueadores durante siglos, recordó Smithsonian magazine.

El tráfico internacional de antigüedades continúa siendo un desafío para las autoridades. Solo el último año, agentes fronterizos de Estados Unidos recuperaron 558 objetos procedentes de países como Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Dinamarca, Marruecos, España, Pakistán y Reino Unido, según datos citados por Smithsonian magazine. Además, la fiscalía de Manhattan devolvió recientemente 11 antigüedades a Egipto, parte de un lote de 135 piezas con un valor superior a USD 58 millones.

Expertos en delitos de arte advierten que la falsificación de documentos de procedencia es habitual entre traficantes. Erin L. Thompson, especialista en esta materia, explicó que los contrabandistas recurren a la falsificación desde que museos y casas de subastas exigen información sobre el origen de los bienes. Thompson puso en duda la eficacia de los controles y sugirió que quienes revisan la documentación a menudo prefieren no detectar las falsificaciones.

La pérdida de estos objetos no solo conlleva un daño económico, sino una herida profunda a la memoria colectiva. El arqueólogo forense Christos Tsirogiannis alertó que el tráfico de artefactos conlleva una pérdida casi irreversible de la historia, ya que cada pieza sustraída de su contexto pierde la capacidad de aportar conocimiento sobre el pasado y la identidad de las civilizaciones.

Temas Relacionados

Tráfico de antigüedadesAshraf Omar EldarirPiezas arqueológicas egipciasEstados UnidosAeropuerto internacional John F. KennedyImperio Medio de EgiptoFalsificación de documentosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

El incidente, ocurrido en el puerto de Sidi Bou Said, no dejó heridos y solo causó daños superficiales. Pese a la tensión, el convoy internacional mantiene su rumbo hacia Gaza para entregar ayuda a la población

Una segunda embarcación de la

Haití respalda la creación de una fuerza internacional para reprimir bandas armadas

Se prevé la instalación de una oficina de apoyo de Naciones Unidas y el aumento de efectivos extranjeros, mientras la crisis humanitaria persiste con millones de personas desplazadas y altos índices de inseguridad en el país

Haití respalda la creación de

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

El presidente de Estados Unidos no se mostró conforme con la decisión de Tel Aviv y reiteró que lo más importante es “que los rehenes regresen” a sus hogares

Donald Trump cuestionó el ataque

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

El nuevo primer ministro francés llega al cargo con experiencia en gestión de crisis sociales y buena imagen entre todas las bancadas parlamentarias

Quién es Sébastien Lecornu, el

Una académica ruso-israelí fue liberada en Irak tras más de dos años de secuestro

La joven permanece bajo resguardo diplomático luego de un operativo internacional que involucró a varias agencias y autoridades de diferentes países

Una académica ruso-israelí fue liberada
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amenazan al cantante Junior H

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

INSN Breña realiza histórica cirugía artroscópica de mandíbula a adolescente ayacuchana

Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Chats y testimonios ponen bajo lupa el patrimonio y la influencia de Miguel Quintero durante la administración de Daniel Quintero en Medellín

Mi Beca para Empezar 2025: ¿cuándo será el próximo depósito?

INFOBAE AMÉRICA
El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza

El movimiento “Bloqueemos todo” amenaza con colapsar Francia en medio de la crisis gubernamental

Kellogg advierte de una "escalada" en Ucrania tras el ataque ruso contra la sede del Gobierno

Una segunda embarcación de la flotilla humanitaria Sumud sufrió otro presunto ataque con un dron en Túnez

Haití respalda la creación de una fuerza internacional para reprimir bandas armadas

David Ferrer: "Son bajas importantes, pero tenemos muy buen equipo para sacar la eliminatoria"

ENTRETENIMIENTO

“No hay un lugar donde

“No hay un lugar donde no me digan ‘estoy cansado de tu canción’”, la confesión de Dwayne Johnson sobre su paso por Moana

¿Quién es el actor de Bridgerton que anunció una pausa en su carrera para enfocarse en la filantropía?

Miranda Cosgrove extiende su apoyo a Jennette McCurdy tras la publicación de sus impactantes memorias

Esto es lo que opina Sigourney Weaver sobre ‘Alien: Earth’ tras protagonizar la franquicia desde 1979

Twenty One Pilots demandó a Temu por vender mercancía falsa de la banda