Mundo

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

La investigación reveló gestiones con el influyente abogado Luis Hermosilla

Vanshika Jagtap

Por Vanshika Jagtap

Guardar
La magistrada de la Corte
La magistrada de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj

El pleno de la Corte Suprema de Chile resolvió este miércoles la remoción de la magistrada de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj, quien hasta hoy se encontraba suspendida de sus funciones debido a sus presuntos vínculos con el abogado involucrado en el denominado “Caso Audios”, una investigación por corrupción y tráfico de influencias que ha sacudido al país.

Según explicó la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, el procedimiento de remoción abierto contra la exjueza en enero pasado concluyó que esta “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura”.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, se declara que la señora Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago”, señaló la portavoz de la Corte Suprema.

La investigación se inició tras conocerse conversaciones entre Sabaj y el imputado Luis Hermosilla, en las que se evidenciaban favores mutuos, entre ellos gestiones para consolidar su nombramiento en la Corte de Apelaciones.

Luis Hermosilla
Luis Hermosilla

Hermosilla era considerado uno de los penalistas más influyentes de Chile, con una trayectoria de más de cuarenta años en la que tramitó causas de gran complejidad y connotación pública.

Tras más de 200 días en prisión preventiva, Hermosilla obtuvo a inicios de junio el beneficio de arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras es investigado por delitos de lavado de activos, ilícitos tributarios y soborno.

El caso ha golpeado con especial fuerza a la derecha tradicional chilena, ya que Hermosilla fue asesor de Andrés Chadwick, primo y exministro del Interior en las dos administraciones del presidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).

A mediados de julio, de manera unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago también suspendió por cuatro meses al juez de ese mismo tribunal, Antonio Ulloa, señalado por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla. El cuestionado magistrado ingresó un recurso de apelación contra el fallo argumentando un“flagrante incumplimiento al debido proceso”y un “marcado sesgo” en la investigación judicial que vulneraría su presunción de inocencia, y pidió se anule la sanción.

Ulloa acusó que el sumario que se abrió previamente en su contra fue filtrado a la prensa como parte de una “planificada campaña de asesinato de imagen“, criticó el hecho de que el tribunal no investigase dicha filtración y aseguró que la fiscal judicial Javiera González, “sin fundamento”, le negó la posibilidad de presentar pruebas en su defensa.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ChileVerónica SabajcorrupcionCaso AudiosLuis HermosillaUltimas noticias America

Últimas Noticias

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

El aumento de ataques rusos, la escasez de servicios y la destrucción diaria obligan a miles de habitantes a abandonar sus hogares, mientras las ciudades cercanas al frente viven bajo amenaza permanente

El miedo y la desesperación

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo en Nepal, es la elegida de los manifestantes para encabezar el gobierno interino tras la renuncia del primer ministro

La movilización juvenil se inició tras la prohibición de redes sociales y derivó en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, dejando decenas de víctimas y daños materiales en edificios estatales

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal

El primer ministro francés Sébastien Lecornu proyectó cambios “de fondo” para encarar la crisis francesa

El nuevo jefe de gobierno busca tender puentes con partidos y sindicatos mientras la Asamblea debate un presupuesto que definirá la viabilidad de su mandato

El primer ministro francés Sébastien

Un tercer juez rompió el consenso y puso en duda el juicio contra Bolsonaro: “La Corte Suprema no debe conducir un juicio político”

Mientras dos magistrados ya votaron por la condena, el expresidente brasileño podría recibir hasta 43 años de prisión por intentar revertir las elecciones de 2022

Un tercer juez rompió el

Marco Rubio y el canciller chino Wang Yi conversaron por teléfono tras su encuentro en Malasia

El secretario de Estado estadounidense subrayó la importancia de sostener un diálogo abierto y constructivo frente a los retos bilaterales y las tensiones globales

Marco Rubio y el canciller
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei busca un Ministerio del

Milei busca un Ministerio del Interior “poderoso” para acercarse a los gobernadores, pero vetará la ley de ATN

Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé derrama económica de 37 mil mdp, estos serán los sectores más beneficiados

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Nina Mariani, arquitecta, sobre la importancia de los balcones: “En España se cerraban para ganar más espacio. Ahora, la gente joven los está recuperando”

En el Tolima se cosechó una auyama gigante, pesa más de 100 libras

INFOBAE AMÉRICA
Sushila Karki, expresidenta del Tribunal

Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo en Nepal, es la elegida de los manifestantes para encabezar el gobierno interino tras la renuncia del primer ministro

Netanyahu pide a Qatar que expulse a los líderes de Hamás o los lleve ante la justicia

Guterres alerta del "riesgo real de expansión" del conflicto tras la entrada de drones rusos en Polonia

Ascienden a más de 470 los detenidos en la jornada de movilizaciones y bloqueos en Francia

Más de 30 detenidos en una operación de las fuerzas de seguridad de Guatemala contra la Mara Salvatrucha

ENTRETENIMIENTO

“Tú y todo lo demás”:

“Tú y todo lo demás”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Kim Go-eun

Quién es Yoona, la estrella k-pop que protagoniza la serie coreana ‘Bon Appétit, majestad’

Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

Esto dijo Britney Spears en su apoyo a Justin Bieber: “Vergüenza para quienes juzgaron”

Sam Holland y el desafío de construir una carrera culinaria mientras la fama de Tom transforma la dinámica familiar y profesional