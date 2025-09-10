Cazas F-35 de Países Bajos ayudaron a Polonia a repeler la violación de su espacio aéreo por drones rusos

La reunión extraordinaria de los funcionarios polacos durante los ataques de Rusia (REUTERS/Kacper Pempel)

Los Cazas F-35 de los aliados de la OTAN, especialmente de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, colaboraron durante la madrugada de este miércoles con Polonia para asegurar su espacio aéreo violado por el ataque de drones rusos. El bombardeo fue lanzado en el marco de una nueva ofensiva de Moscú contra Ucrania.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia confirmó a través de la red social X que recibió respaldo del Mando Aéreo Aliado (AIRCOM), grupo de las fuerzas aéreas y espaciales de la Alianza, en la Base Aérea de Ramstein (Alemania), y de la Koninklijke Luchtmacht de Países Bajos, agradeciendo su intervención.

“Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido”, dijo el Mando operativo y agregó: “Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones“. ”Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

Los cazas F-35 de la OTAN auxiliaron a Polonia en el ataque de Rusia a Ucrania (REUTERS/Marco Garcia)

Polonia calificó la incursión como una agresión por parte del Kremlin y remarcó que empleó armas para derribar parte de los vehículos aéreos no tripulados durante la madrugada. Esta situación lo obligó a el espacio aéreo y varios aeropuertos del país. “El ejército ha utilizado armas contra los objetivos. Estoy en contacto constante con el presidente y el ministro de Defensa”, informó el Primer Ministro de la República de Polonia, Donald Tusk.

“He informado al Secretario General de la OTAN sobre la situación actual y las medidas que hemos tomado contra los objetos que han violado nuestro espacio aéreo. Mantenemos contacto constante. Los drones que representaban una amenaza directa fueron derribados. Estoy en constante comunicación con el Secretario General y nuestros aliados”, escribió el premier en su cuenta de X.

Los sistemas de defensa y radar polacos activaron el “estado de máxima alerta”, movilizando tropas de la Defensa Territorial (WOT), así como a la Policía, Guardia Fronteriza y Policía Estatal de Bomberos. El operativo se extendió hasta casi las 06:00 (GMT).

Donald Tusk frente a sus funcionarios tras el bombardeo con drones del Kremlin (REUTERS/Kacper Pempel)

La respuesta de Ucrania a Putin tras el ataque

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, señaló que la irrupción de los 8 drones kamikaze Shahed muestran que “la sensación de impunidad de Putin sigue creciendo porque no fue castigado adecuadamente por sus crímenes anteriores”.

“Putin sigue escalando, ampliando su guerra y poniendo a prueba a Occidente. Cuanto más tiempo no enfrente una respuesta firme, más agresivo se vuelve. Una respuesta débil ahora provocará a Rusia aún más, y entonces misiles y drones rusos volarán aún más lejos hacia Europa”, advirtió.

Andrii Sybiha y el vice primer ministro polaco Radoslaw Sikorski (REUTERS/Kacper Pempel)

“Esta situación demuestra que finalmente debe tomarse la decisión de permitir que las capacidades de defensa aérea de los socios en países vecinos se utilicen para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo ucraniano, incluidos aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN. Ucrania ha sugerido este paso durante mucho tiempo. Debe tomarse por el bien de la seguridad colectiva”, afirmó.

En consecuencia a los actos y el desentendimiento de Occidente denunciado por Sybiha, el funcionario ucraniano pidió por un fortalecimiento “urgentemente” a sus socios sobre la defensa aérea de Ucrania ante el número creciente de drones y misiles rusos atacan día a día al territorio invadido.

“Las sanciones deben intensificarse sin demora“, insistió en su comunicado y sumó una crítica a las reuniones de sus aliados ignorados por el líder ruso: ”Putin solo se tomará en serio las negociaciones de paz cuando enfrente una seria presión transatlántica. La máquina de guerra rusa debe detenerse, y solo puede detenerse con fuerza, no con debilidad”, mencionó.

