Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

Cientos de protestantes irrumpieron en el recinto legislativo. También quemaron la residencia del premier KP Sharma Oli y casas de otros líderes políticos en una escalada de violencia tras la represión que dejó 19 muertos. Todo se inició porque el gobierno prohibió las redes sociales

Los manifestantes queman las residencias de los ministros mientras se intensifican las protestas contra la corrupción en Nepal

Cientos de manifestantes irrumpieron este martes en el recinto del Parlamento de Nepal y prendieron fuego al edificio principal, mientras las violentas protestas lideradas por jóvenes de la “Generación Z” escalaron tras la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli, informó un portavoz de la cámara legislativa.

“Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal”, declaró Ekram Giri, vocero de la institución situada en la capital, Katmandú.

Los manifestantes asisten a una
Los manifestantes asisten a una protesta mientras el humo se eleva en el complejo del Parlamento contra el asesinato de 19 personas el lunes. (REUTERS/Adnan Abidi)

El incendio del Parlamento marcó una nueva escalada en las protestas que han sacudido al país himalayo durante una semana, inicialmente contra la prohibición de redes sociales pero que se han convertido en un movimiento más amplio contra la corrupción gubernamental y el nepotismo.

Los manifestantes celebran tras entrar
Los manifestantes celebran tras entrar en el complejo del Parlamento. (REUTERS/Adnan Abidi)

Los manifestantes también incendiaron la residencia privada del primer ministro Oli en la localidad de Balkot, según imágenes difundidas en redes sociales y televisiones locales que mostraron la vivienda envuelta en llamas y densas columnas de humo negro. Los protestantes intentaron derribar los árboles que servían de cerco a la propiedad.

Un manifestante sostiene la bandera
Un manifestante sostiene la bandera de Nepal mientras se eleva el humo (REUTERS/Adnan Abidi)

Oli anunció su renuncia inmediata el martes, luego de que la represión policial contra las manifestaciones dejara 19 muertos el lunes cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra decenas de miles de manifestantes que rodearon el edificio del Parlamento.

El humo se eleva desde
El humo se eleva desde el complejo del Parlamento tras el incendio provocado durante una protesta. (REUTERS/Adnan Abidi)
El humo se eleva desde
El humo se eleva desde el complejo del Parlamento tras el incendio provocado durante una protesta. (REUTERS/Adnan Abidi)

“Muchos de ellos están en condición seria y parecen haber recibido disparos en la cabeza y el pecho”, dijo el doctor Badri Risa del Centro Nacional de Trauma, el principal hospital del país, donde fueron atendidos siete de los fallecidos y decenas de heridos.

La policía lanza gases lacrimógenos contra manifestantes que lanzan piedras en Nepal

La ola de incendios se extendió a múltiples objetivos políticos. Entre las viviendas atacadas o incendiadas se encuentran las residencias de Sher Bahadur Deuba, líder del partido más grande Congreso Nepalí; el presidente Ram Chandra Poudel; el ministro del Interior Ramesh Lekhak; y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

Manifestantes vandalizan la oficina central
Manifestantes vandalizan la oficina central del Partido del Congreso de Nepal durante las protestas.. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

También fue incendiada una escuela privada propiedad de Arzu Deuba Rana, esposa de Deuba y actual ministra de Relaciones Exteriores. Los manifestantes vandalizaron además sedes de partidos políticos, incluyendo la del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) de Oli.

Manifestantes vandalizan e incendian la
Manifestantes vandalizan e incendian la oficina del Partido Comunista de Nepal. (AP Photo/Niranjan Shrestha)

Las protestas estallaron la semana pasada inicialmente en redes sociales con etiquetas como #nepobabies para denunciar la corrupción y el nepotismo. El detonante que llevó la movilización a las calles fue la decisión del gobierno de bloquear 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram y X, una medida que los jóvenes consideraron un ataque a la libertad de expresión.

“Estoy aquí para protestar por la corrupción masiva en nuestro país”, dijo Bishnu Thapa Chetri, un estudiante. “El país se ha puesto tan mal que para nosotros los jóvenes no hay razones para quedarnos en el país”.

Los manifestantes reaccionan cuando el
Los manifestantes reaccionan cuando el humo se eleva desde el complejo del Parlamento tras el incendio provocado por los manifestantes. (REUTERS/Adnan Abidi)

El gobierno levantó el martes la prohibición a las redes sociales que había entrado en vigor el jueves pasado, pero la medida no logró mitigar el impacto de las protestas.

Nuestra demanda y deseo es por paz y el fin de la corrupción para que la gente realmente pueda trabajar y vivir en el país”, agregó Chetri.

Al menos diecinueve muertos en la protesta de la "Generación Z" por la prohibición de las redes sociales en Katmandú

Se impuso un toque de queda indefinido en Katmandú y otras ciudades, y las escuelas de la capital fueron cerradas. A pesar de las restricciones, se reportaron varias protestas el martes.

“Castiguen a los asesinos del gobierno. Dejen de matar niños”, gritaban los manifestantes mientras la policía usaba altavoces instándolos a regresar a casa.

Manifestantes desafían el toque de queda en Katmandú

El ministro del Interior Lekhak también renunció en una reunión de gabinete de emergencia el lunes por la noche, sumándose a otros tres ministros que han rechazado la represión ordenada por el ejecutivo.

Hasta ahora, al menos 19 jóvenes han muerto y más de 300 resultaron heridos en las protestas, que se intensificaron este martes con el ataque al Parlamento y las residencias de los líderes políticos.

Un manifestante escribe "Ganamos" en
Un manifestante escribe "Ganamos" en el edificio del Parlamento (REUTERS/Adnan Abidi)

Oli había dicho en un comunicado que formaría un comité investigador para presentar un informe en 15 días y que se daría compensación por las vidas perdidas y tratamiento gratuito para los heridos.

Las protestas han sido denominadas como el movimiento de la “Generación Z”, refiriéndose generalmente a personas nacidas entre 1995 y 2010, que han expresado su frustración creciente contra los partidos políticos a quienes culpan de corrupción sistémica.

