Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli (REUTERS/Navesh Chitrakar)

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia este martes luego de la violenta represión contra protestas en la que murieron al menos 19 personas. La dimisión se produce tras una de las jornadas más mortíferas de los últimos años en el país himalayo.

“He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy... para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, expresó Oli en una carta enviada a la presidencia.

Su salida abre el paso a un nuevo escenario de negociación tras las masivas protestas sociales reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo...