Mundo

Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

La dimisión se produce tras una de las jornadas más mortíferas de los últimos años en el país himalayo

Guardar
El primer ministro de Nepal, KP Sharma
El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli (REUTERS/Navesh Chitrakar)

El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, presentó su renuncia este martes luego de la violenta represión contra protestas en la que murieron al menos 19 personas. La dimisión se produce tras una de las jornadas más mortíferas de los últimos años en el país himalayo.

He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy... para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, expresó Oli en una carta enviada a la presidencia.

Su salida abre el paso a un nuevo escenario de negociación tras las masivas protestas sociales reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

KP Sharma OliNepalProtestas en NepalRepresión en NepalViolencia en NepalÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Un proyecto internacional coordinado por musicólogos europeos permitió restaurar un instrumento excepcional olvidado desde la Edad Media. Con la colaboración de expertos internacionales, cómo será la presentación histórica que tendrá lugar en Tierra Santa

Tras 8 siglos en silencio,

Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza ante una inminente operación terrestre: “Actuaremos con contundencia”

El vocero militar Avichay Adraee instó a la población civil a evacuar utilizando la carretera costera Al Rashid, señalada como corredor humanitario hacia el sur de la Franja. “Permanecer en la zona es extremadamente peligroso”, advirtió

Israel ordenó la evacuación total

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

La resolución establece que el tiempo que pasó bajo custodia hospitalaria por supuestos problemas de salud no será computado como parte de la sanción impuesta por corrupción y abuso de poder

El Tribunal Supremo de Tailandia

Nepal restableció el acceso a redes sociales tras las violentas protestas que dejaron al menos 19 muertos

El gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y la renuncia del ministro del Interior, mientras los manifestantes exigieron transparencia frente a la corrupción estatal

Nepal restableció el acceso a

Un barco de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza sufrió daños en Túnez: las autoridades descartaron un ataque con dron

La organización responsable del viaje denunció un presunto impacto aéreo en el puerto de Sidi Bou Said. No obstante, el vocero de la Guardia Nacional, Houcem Eddine Jebabli, afirmó que las primeras inspecciones no revelaron la presencia de aeronaves no tripuladas en la zona

Un barco de la flotilla
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Usar armas en extremidades”: la

“Usar armas en extremidades”: la medida que evalúa Colombia para frenar secuestros de militares

Una española que vive en Estados Unidos explica las cosas que hacía en España y ahora ya no: “Yo aquí no lo he visto”

El truco de un podólogo para aliviar el dolor de pies por una fascitis plantar: “Tiene solución, pero no con el calzado inadecuado”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Milagros Leiva indignada tras certificado irregular de Jaime Chincha: “Cómo puede un doctor decir que falleció si no lo vio”

INFOBAE AMÉRICA
Bluesky incorpora la función de

Bluesky incorpora la función de Publicaciones guardadas en su aplicación

VÍDEO: Israel ordena la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza y recalca que opera "con gran fuerza"

Gemini agrega soporte para archivos de audio y actualiza NotebookLM para crear informes con estilos personalizados

Un motor de plasma puede eliminar basura espacial sin tocarla

Tres partidos de sanción para Luis Suárez por el incidente contra el Seattle Sounders

ENTRETENIMIENTO

Lulu Frieda reveló su lucha

Lulu Frieda reveló su lucha contra el alcohol: “Era una bebedora secreta”

Las razones por las que Steven Spielberg no estará en la adaptación de “Call of Duty”

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

El lado menos visible del éxito de John Malkovich: “Hay un precio en la vida por hacer lo que quieres, y no es sólo económico”

La historia de Melissa Lim, la chica que inspiró uno de los temas más emblemáticos de Oasis