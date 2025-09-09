Mundo

Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación en Qatar tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”

Se observa humo en Doha tras las explosiones

Explosiones recientes en Doha han coincidido con la confirmación de un ataque aéreo dirigido por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet contra la cúpula de la organización terrorista Hamas.

Según la información oficial, la operación se centró en los principales líderes de Hamas, a quienes se responsabiliza de la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre, así como de la conducción de la guerra contra el Estado de Israel. La ofensiva, ejecutada con el apoyo de la Fuerza Aérea, empleó armamento de precisión y se basó en inteligencia adicional para reducir el riesgo de víctimas entre la población civil.

El humo se eleva después de que se escucharan varias explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Las autoridades israelíes aseguraron que, antes de lanzar el ataque, implementaron medidas específicas para minimizar el daño a los transeúntes, subrayando el uso de tecnología avanzada y la recopilación de datos de inteligencia como parte de su estrategia. Los líderes de Hamas que fueron blanco de la operación han estado al frente de las actividades de la organización durante años, según la versión oficial, y se les atribuye la responsabilidad directa tanto en la masacre del 7 de octubre como en la escalada bélica posterior.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet reiteraron su compromiso de continuar actuando con determinación para derrotar a Hamas, a quien consideran responsable de los ataques y de la actual situación de conflicto.

Explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

“El Ejército israelí y la agencia de seguridad de Israel llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamas”, indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que citó a un funcionario de Hamas, el bombardeó alcanzó a negociadores del movimiento islamista en Doha. Un periodista de AFP constató que el ataque impactó en un complejo utilizado por Hamas en esa ciudad. 

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamas deponga las armas.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar. REUTERS/Bernadett Szabo

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamas, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y la “retirada completa” de las fuerzas israelíes de Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó el ataque de Israel este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y que Qatar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este ataque.

