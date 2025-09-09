Mundo

El brazo armado de Hamas se atribuyó la responsabilidad del atentado a tiros en Jerusalén

El ataque dejó seis víctimas fatales y decenas de heridos, mientras las autoridades israelíes investigan el trasfondo y la respuesta ante el atentado

El brazo armado del grupo militante palestino Hamas se atribuyó el martes la responsabilidad de un ataque a tiros en Jerusalén que mató a seis personas un día antes.

Las Brigadas Ezzedine al-Qassam publicaron una declaración en Telegram que decía: “Las Brigadas Al-Qassam anuncian su responsabilidad por el ataque a tiros que tuvo lugar ayer (lunes) por la mañana... cerca del cruce de asentamientos de Ramot, que se encuentra en las tierras de nuestra querida Jerusalén”.

Asimismo, ha recalcado que fue “una operación cualitativa” que “pilló por sorpresa” a las fuerzas de seguridad israelíes. “Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen”, ha agregado.

Subrayamos el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo. Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara”, ha esgrimido, al tiempo que ha afirmado que “la guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (palestino) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia”.

El atentado

Dos atacantes palestinos llegaron en un vehículo a una concurrida parada de autobús en un cruce de carreteras en las afueras de Jerusalén este lunes y abrieron fuego contra civiles desprevenidos, matando al menos a seis personas e hiriendo a más de una veintena en un ataque que las autoridades israelíes calificaron de terrorista.

Según el relato de testigos y portavoces oficiales, los tiradores se dirigieron específicamente a la gente que esperaba el transporte en la intersección de Ramot, un área cercana a asentamientos israelíes de Jerusalén Este ocupado.

El momento del mortal atentado terrorista palestino en una parada de autobús de Jerusalén

El saldo final fue de al menos seis muertos. Entre las víctimas identificadas se encontraban Yaakov Pinto, un ciudadano español de 25 años recién casado que había inmigrado a Israel; Rabbi Levi Yitzhak Pash, un maestro de una yeshivá; Israel Mentzer, de 28 años, y Yosef David, de 43, ambos residentes del vecindario de Ramot. Posteriormente, dos de los heridos fueron declarados muertos en el hospital: Sarah Mendelson, de 60 años, nacida en Argentina y miembro del movimiento Bnei Akiva, y Rabbi Mordechai Steinsteg, un cardiólogo y panadero de 79 años.

Los paramédicos trasladaron a 13 heridos con lesiones físicas a hospitales, incluidos seis en condición grave por heridas de bala. Además, atendieron en el lugar a otras diez personas por ataques de ansiedad, una cifra que luego ascendió a 26, según reportes médicos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazaron al lugar de los hechos para ser informados de lo ocurrido y condenar el ataque. Netanyahu declaró que las fuerzas de seguridad están persiguiendo a sospechosos que ayudaron a los pistoleros.

(con información de AFP y EP)

