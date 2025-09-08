Mundo

El canciller alemán advirtió que la conquista de Ucrania sería “solo el principio” del plan imperialista de Putin

Friedrich Merz denunció ataques híbridos rusos “cada vez más intensos” contra infraestructuras alemanas y alertó sobre un “conflicto sistémico” entre democracias liberales y autocracias. También reivindicó el acuerdo con Mercosur frente a la dependencia de China

Guardar
El canciller alemán, Friedrich Merz,
El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia su discurso inaugural de la Conferencia de Embajador. (RALF HIRSCHBERGER/Pool via REUTERS)

La conquista de Ucrania sería “solo el principio” para la Rusia de Vladimir Putin, cuyos ataques híbridos contra Alemania son “cada vez más intensos y agresivos”, afirmó el lunes el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz.

Esta advertencia se produce en un momento en que el canciller alemán ha convertido el rearme de Europa en una prioridad absoluta, para que el continente pueda hacer frente a la amenaza rusa, pero también adaptarse a la retirada estadounidense desde la elección de Donald Trump.

“Todo indica que el plan imperialista [del presidente ruso Vladimir] Putin no terminaría con la conquista de Ucrania, sino que sería solo el principio”, declaró durante la conferencia anual que reúne a los embajadores alemanes.

Alemania es testigo “diariamente de ataques híbridos de Rusia cada vez más intensos y agresivos”, dirigidos especialmente contra sus “infraestructuras”, acusó Merz.

El país también observa “las provocaciones” de Moscúen el mar del Norte y el mar Báltico”, añadió el dirigente, para quien “Rusia y China intentan asegurar esferas de influencia en el sureste de Europa”.

Para Merz, “ya ha estallado un nuevo conflicto sistémico entre las democracias liberales y un eje de autocracias”, y “lo que llamábamos el orden mundial liberal se encuentra ahora bajo presión desde múltiples frentes”.

En este sentido, el canciller germano subrayó el apoyo de su país a la defensa ucraniana, pues Kiev también defiende la “libertad” en el resto de Europa.

Por su parte, Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, destacó ante los embajadores que en “Ucrania se decide el futuro de Europa”.

“Allí se verá si sobre el continente europeo las fronteras pueden cambiar por la fuerza”, apuntó en referencia a Ucrania el jefe de la diplomacia alemana, cuya intervención se alineó con las ideas de política exterior expresadas por Merz.

El canciller alemán, Friedrich Merz,
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, conversan durante la Conferencia de Embajadores. (RALF HIRSCHBERGER/REUTERS)

Wadephul alertó de que el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se encuentra actualmente en fase de desintegración, con potencias mundiales como Estados Unidos y China que están cada vez más enfrentadas.

Frente a esta realidad, tanto Merz como Wadephul pusieron de relieve ante los responsables de las 230 representaciones germanas en el extranjero que la acción exterior germana estaba al servicio de “la paz, la libertad y el bienestar”.

Reivindicación del acuerdo con el Mercosur frente a la dependencia de China

Merz también destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, pendiente de ratificación, entre las alianzas necesarias para los Veintisiete ante la dependencia del comercio con China y el alejamiento gradual de Estados Unidos del Viejo Continente.

“Para nuestra seguridad y nuestra competitividad, debe ser una prioridad diversificar nuestras cadenas de suministro de materias primas y comerciales. Por eso necesitamos más acuerdos comerciales, como con los países del Mercosur”, dijo Merz en la conferencia anual de embajadores alemanes celebrada en Berlín.

Merz también destacó el acuerdo
Merz también destacó el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, pendiente de ratificación, entre las alianzas necesarias para los Veintisiete ante la dependencia del comercio con China (RALF HIRSCHBERGER/REUTERS)

“Como país pobre en materias primas, como país exportador, como país industrializado en el mundo, no podemos permitirnos quedarnos al margen”, apuntó el canciller, antes de alertar de eventuales dependencias comerciales con China, uno de los principales socios comerciales de Alemania.

“Las dependencias nos hacen vulnerables a chantajes. Especialmente China ha mostrado recientemente que está dispuesta a aprovechar políticamente” las relaciones comerciales, agregó, al señalar que su país también busca, “donde sea posible”, la cooperación con Beijing, en particular “en cuestiones como la política climática o las crisis globales”.

Por otro lado, Merz indicó que al tiempo que Estados Unidos ha “reevaluado sus intereses” bajo el mandato de Donald Trump, China se ha convertido en un país con el que crece la “rivalidad sistémica”, dos circunstancias que invitan a reforzar alianzas europeas y alemanas con otros actores internacionales.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaRusiaAlemaniaVladimir PutinFriedrich MerzUnión EuropeaMercosurChinaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

Sin sorpresas, 364 diputados votaron en contra, entre ellos las oposiciones de izquierdas y de ultraderecha, anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet

El Parlamento de Francia destituyó

La inteligencia artificial y los torneos online impulsan una nueva era del ajedrez

El auge de las plataformas digitales y el análisis avanzado de partidas están transformando la experiencia de los jugadores, desde amateurs hasta grandes maestros y streamers

La inteligencia artificial y los

Israel continúa su campaña contra edificios de Hamas en Gaza mientras el grupo terrorista analiza otra propuesta de tregua

Las Fuerzas de Defensa atacaron el complejo Al-Roya 2 en la capital de la Franja mientras preparan su ofensiva terrestre. Las milicias respaldadas por Irán recibieron un ultimátum para deponer sus armas y liberar a los rehenes

Israel continúa su campaña contra

Comenzó en Francia el juicio contra un anestesista por envenenar a 30 pacientes: “Provocaba paros cardíacos para demostrar sus habilidades”

La investigación contra Frédéric Péchier se prolongó durante ocho años e indica que las víctimas tenían entre 4 y 89 años. Los hechos ocurrieron en dos de los principales centros médicos privados de Besanzón

Comenzó en Francia el juicio

El misterio de las madrigueras del cerdo hormiguero y el riesgo de nuevas pandemias

Un estudio en el parque nacional Niokolo-Koba revela cómo estos refugios subterráneos reúnen animales muy diferentes, facilitando el salto de enfermedades entre especies y aumentando la atención de científicos ante posibles brotes futuros

El misterio de las madrigueras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Puigdemont paraliza su recurso en

Puigdemont paraliza su recurso en el Constitucional al recusar a tres jueces conservadores: sostiene que han mostrado actitudes que ponen en duda su neutralidad

Miguel Polo Polo renunció al Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo que le abrió paso para ser congresista

DEA desmantela redes del Cártel de Sinaloa: intensifica ofensiva con 617 arrestos y casi media tonelada de fentanilo incautada

Cae el Gobierno de Francia y desata una crisis institucional: Bayrou pierde la moción de confianza

Dorado Mañana resultados 8 de septiembre 2025 sorteo 5214

INFOBAE AMÉRICA
UNIR y Colegio de Ingenieros

UNIR y Colegio de Ingenieros del Perú refuerzan alianza para impulsar la formación de ingenieros peruanos

Viento del Índico calienta más el interior de la Antártida Oriental

EEUU sanciona a una red de centros de estafas en el Sudeste Asiático

Cuatro militares israelíes muertos en un ataque de milicianos de Hamás en el norte de Gaza

El Supremo de EEUU permite al Gobierno reanudar la detención de migrantes en California

ENTRETENIMIENTO

“No limpia los desechos de

“No limpia los desechos de los perros”: así vive Britney Spears hoy, según fuentes cercanas

Rescatan a concursante de reality de supervivencia de YouTube tras 18 horas perdida en un bosque

Charlie Sheen reflexionó sobre su escandalosa vida tras cumplir 60 años: “Todavía me avergüenzo de mi pasado”

Curtis ’50 Cent’ Jackson protagoniza “50 maneras de atrapar a un asesino”

Desde Jesús hasta su esposo: Julia Roberts reveló su lista ideal de invitados para una noche perfecta