El mensaje de León XIV a los jóvenes en la canonización de Carlo Acutis: “Hagan de su vida una obra maestra”

Durante la ceremonia del primer santo milenial y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro, el pontífice exhortó a la juventud mundial a buscar un propósito elevado y seguir el ejemplo de los nuevos santos

El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda a los fieles con una imagen del beato Carlo Acutis, quien será canonizado el domingo, a su llegada a la Plaza de San Pedro del Vaticano para una audiencia jubilar al aire libre el sábado 6 de septiembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV pidió este domingo a los jóvenes que no malgasten su vida durante la canonización en la Plaza de San Pedro, ante decenas de miles de personas, de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, este último el primer santo milenial y considerado ya el patrón de Internet.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: ‘No yo, sino Dios’, decía Carlo y Pier Giorgio: ‘Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final’, dijo el pontífice estadounidense en la homilía de su primera canonización.

Y agregó que “esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo”.

A la ceremonia en San Pedro acudieron fieles de todo el mundo, sobre todo muchos jóvenes ya devotos de Acutis y que llevaban en sus manos algunas estampitas con la imagen del joven y también estuvo presente el presidente italiano, Sergio Mattarella.

Una monja sostiene una imagen
Una monja sostiene una imagen de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati el día en que el Papa León XIV oficia la Santa Misa de canonización. REUTERS/Matteo Minnella

Estaba presente toda la familia de Carlo Acutis, sus padres y sus dos hermanos, y su madre Antonia Salzano fue la encargada de llevar al altar el relicario con fragmento del corazón de su hijo.

“Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración, y especialmente la adoración eucarística”, señaló el pontífice estadounidense.

De ambos destacó que “tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María, y practicaban generosamente la caridad”.

Y que incluso" cuando los aquejó la enfermedad y esta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos".

Una mujer sostiene una imagen
Una mujer sostiene una imagen de Carlo Acutis el día en que el Papa León XIV oficia la Santa Misa de canonización. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Carlo Acutis murió en 2006, con tan sólo 15 años, por una leucemia fulminante, y los chicos y chicas católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.

Frassati, nació en Turín y falleció a los 24 años en 1925 a causa de una poliomielitis fulminante, quizás contraída en una de las muchas casas de acogida que visitaba a diario para brindar asistencia material, a pesar de vivir en una familia de clase alta, ya que su padre había sido el fundador y propietario de ‘La Stampa’ se dedicó a ayudar a los demás.

(con información de EFE)

