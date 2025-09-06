Modi rebaja las tensiones con Trump: calificó la relación entre India y EEUU como una “asociación estratégica con visión de futuro”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, rebajaron tensiones en las últimas horas (REUTERS/Kevin Lamarque)

La reciente escalada de tensiones comerciales entre India y Estados Unidos ha llevado al primer ministro indio, Narendra Modi, a adoptar un tono conciliador tras la imposición de aranceles estadounidenses a productos indios, motivada por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Modi subrayó la importancia de mantener una “asociación estratégica global muy positiva y con visión de futuro” entre ambos países, con el objetivo de rebajar la fricción bilateral y preservar el diálogo en medio de negociaciones comerciales clave.

En un mensaje difundido en la red social X, el premier expresó su aprecio por la valoración positiva de Donald Trump hacia la relación bilateral y aseguró que “corresponde plenamente sus sentimientos” de amistad. Este gesto se produjo después de que el presidente estadounidense manifestara públicamente su descontento con las recientes acciones de la India, aunque reiteró su respeto personal por el líder indio. “Siempre seré amigo del primer ministro Modi. Es un gran primer ministro. Pero simplemente no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular”, afirmó Trump, en referencia directa a las importaciones de crudo ruso por parte de la India.

Las declaraciones del líder republicano, realizadas en una rueda de prensa en el Despacho Oval, matizaron un mensaje previo en su red social Truth, donde había sugerido que la India y Rusia se estaban acercando al régimen de China, acompañando sus palabras con una imagen de Modi junto a Vladimir Putin y Xi Jinping durante la reciente visita a Beijing.

En ese sentido, el mandatario estadounidense negó haber “perdido” la relación con la India y recalcó que mantiene “una muy buena relación con Modi”, aunque lamentó la decisión Nueva Delhi de incrementar sus compras de petróleo a Rusia.

Modi se reunió con Putin y Xi Jinping, durante la reciente visita a Beijing (SUO TAKEKUMA/Pool via REUTERS)

Aranceles y negociaciones comerciales

El origen inmediato de la disputa se encuentra en la imposición de aranceles secundarios por parte de la administración Trump, que elevó los gravámenes sobre productos indios hasta el 50%, duplicando el 25% que ya se aplicaba desde principios de agosto. Washington justificó esta medida como represalia por la política energética de Nueva Delhi, mientras que el gobierno indio calificó los aranceles de “injustos, injustificados e irrazonables”. Este endurecimiento arancelario ha provocado un enfriamiento en las relaciones comerciales entre ambos países, que hasta ahora mantenían un vínculo económico estrecho.

En este contexto, Modi asistió recientemente a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, donde mostró una notable camaradería con los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin, en lo que fue interpretado como una muestra de unidad frente a la presión ejercida por Washington, en un momento en que la India busca diversificar sus alianzas internacionales.

A pesar de las tensiones, el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, manifestó su confianza en que las negociaciones comerciales con Estados Unidos puedan reconducirse en los próximos meses. “Esperamos que la situación se normalice pronto y que podamos concluir un acuerdo comercial bilateral para el otoño, alrededor del mes de noviembre”, declaró Goyal en un evento en Bombay. El ministro reconoció que un “pequeño problema geopolítico” ha superado las cuestiones comerciales en el diálogo bilateral, pero insistió en que ambas partes continúan trabajando para alcanzar un entendimiento.

Las tensiones entre EEUU e India aumentaron tras los aranceles de Washington a Nueva Delhi (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El impacto económico de los aranceles estadounidenses es considerable: las tasas sobre las exportaciones indias han alcanzado uno de los niveles más altos impuestos por la administración Trump, lo que ha afectado el ritmo de las relaciones comerciales. No obstante, Washington sigue siendo el principal socio comercial de Nueva Delhi. En paralelo, Modi destacó el crecimiento del producto interior bruto indio, que aumentó un 7,8% en el primer trimestre del año fiscal, y aludió al “egoísmo económico” en referencia a la política comercial estadounidense.

En respuesta a la coyuntura, la India ha intensificado sus contactos con otros actores internacionales. En las últimas semanas, Nueva Delhi ha buscado fortalecer lazos comerciales con Rusia, China y diversas economías emergentes, al tiempo que funcionarios indios han reiterado su intención de avanzar en acuerdos con la Unión Europea, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia y Omán, en un esfuerzo por ampliar sus opciones y reducir la dependencia de un solo socio.