Mundo

Modi rebaja las tensiones con Trump: calificó la relación entre India y EEUU como una “asociación estratégica con visión de futuro”

El primer ministro indio se pronunció luego de que el presidente estadounidense manifestara su descontento con las recientes acciones de Nueva Delhi en medio de las disputas comerciales. Pese a esto, el republicano se refirió al mandatario como su “amigo”

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, rebajaron tensiones en las últimas horas (REUTERS/Kevin Lamarque)

La reciente escalada de tensiones comerciales entre India y Estados Unidos ha llevado al primer ministro indio, Narendra Modi, a adoptar un tono conciliador tras la imposición de aranceles estadounidenses a productos indios, motivada por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi. Modi subrayó la importancia de mantener una “asociación estratégica global muy positiva y con visión de futuro” entre ambos países, con el objetivo de rebajar la fricción bilateral y preservar el diálogo en medio de negociaciones comerciales clave.

En un mensaje difundido en la red social X, el premier expresó su aprecio por la valoración positiva de Donald Trump hacia la relación bilateral y aseguró que “corresponde plenamente sus sentimientos” de amistad. Este gesto se produjo después de que el presidente estadounidense manifestara públicamente su descontento con las recientes acciones de la India, aunque reiteró su respeto personal por el líder indio. “Siempre seré amigo del primer ministro Modi. Es un gran primer ministro. Pero simplemente no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular”, afirmó Trump, en referencia directa a las importaciones de crudo ruso por parte de la India.

Las declaraciones del líder republicano, realizadas en una rueda de prensa en el Despacho Oval, matizaron un mensaje previo en su red social Truth, donde había sugerido que la India y Rusia se estaban acercando al régimen de China, acompañando sus palabras con una imagen de Modi junto a Vladimir Putin y Xi Jinping durante la reciente visita a Beijing.

En ese sentido, el mandatario estadounidense negó haber “perdido” la relación con la India y recalcó que mantiene “una muy buena relación con Modi”, aunque lamentó la decisión Nueva Delhi de incrementar sus compras de petróleo a Rusia.

Modi se reunió con Putin
Modi se reunió con Putin y Xi Jinping, durante la reciente visita a Beijing (SUO TAKEKUMA/Pool via REUTERS)

Aranceles y negociaciones comerciales

El origen inmediato de la disputa se encuentra en la imposición de aranceles secundarios por parte de la administración Trump, que elevó los gravámenes sobre productos indios hasta el 50%, duplicando el 25% que ya se aplicaba desde principios de agosto. Washington justificó esta medida como represalia por la política energética de Nueva Delhi, mientras que el gobierno indio calificó los aranceles de “injustos, injustificados e irrazonables”. Este endurecimiento arancelario ha provocado un enfriamiento en las relaciones comerciales entre ambos países, que hasta ahora mantenían un vínculo económico estrecho.

En este contexto, Modi asistió recientemente a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en China, donde mostró una notable camaradería con los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin, en lo que fue interpretado como una muestra de unidad frente a la presión ejercida por Washington, en un momento en que la India busca diversificar sus alianzas internacionales.

A pesar de las tensiones, el ministro de Comercio e Industria indio, Piyush Goyal, manifestó su confianza en que las negociaciones comerciales con Estados Unidos puedan reconducirse en los próximos meses. “Esperamos que la situación se normalice pronto y que podamos concluir un acuerdo comercial bilateral para el otoño, alrededor del mes de noviembre”, declaró Goyal en un evento en Bombay. El ministro reconoció que un “pequeño problema geopolítico” ha superado las cuestiones comerciales en el diálogo bilateral, pero insistió en que ambas partes continúan trabajando para alcanzar un entendimiento.

Las tensiones entre EEUU e
Las tensiones entre EEUU e India aumentaron tras los aranceles de Washington a Nueva Delhi (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El impacto económico de los aranceles estadounidenses es considerable: las tasas sobre las exportaciones indias han alcanzado uno de los niveles más altos impuestos por la administración Trump, lo que ha afectado el ritmo de las relaciones comerciales. No obstante, Washington sigue siendo el principal socio comercial de Nueva Delhi. En paralelo, Modi destacó el crecimiento del producto interior bruto indio, que aumentó un 7,8% en el primer trimestre del año fiscal, y aludió al “egoísmo económico” en referencia a la política comercial estadounidense.

En respuesta a la coyuntura, la India ha intensificado sus contactos con otros actores internacionales. En las últimas semanas, Nueva Delhi ha buscado fortalecer lazos comerciales con Rusia, China y diversas economías emergentes, al tiempo que funcionarios indios han reiterado su intención de avanzar en acuerdos con la Unión Europea, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Australia y Omán, en un esfuerzo por ampliar sus opciones y reducir la dependencia de un solo socio.

Temas Relacionados

Tensiones comerciales India Estados UnidosNarendra ModiDonald TrumpAranceles estadounidensesPetróleo rusoOrganización de Cooperación de ShangháiRelaciones comerciales internacionales

Últimas Noticias

Las tropas de Putin lanzaron 1.300 drones y 900 bombas contra la población ucraniana en solo una semana

Volodimir Zelensky dijo que el jefe del Kremlin “sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta”

Las tropas de Putin lanzaron

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de atacar a la Policía durante las protestas por el asesinato de Mahsa Amini

Mehran Bahramian había sido condenado por su implicación en el asalto a un vehículo policial en la región de Isfahán, en el marco de las manifestaciones por la muerte de la joven kurda bajo custodia de la Policía de la Moral

El régimen de Irán ejecutó

Israel anunció la destrucción de un rascacielos en Ciudad de Gaza que era utilizado por el grupo terrorista Hamas

El Ejército indicó que allí se habían instalado “equipos de inteligencia y puestos de observación para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”

Israel anunció la destrucción de

El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza antes de la anunciada ofensiva terrestre

Las Fuerzas de Defensa instaron a la población a desplazarse hacia el sur. La ONU estima que en esa zona vive cerca de un millón de personas

El Ejército israelí pidió la

El último adiós a Giorgio Armani: miles de admiradores despedirán al ícono de la moda en Milán durante el fin de semana

Los seguidores se preparan para dar su pésame en el corazón de Milán, donde el legado del diseñador sigue latiendo en cada rincón de la ciudad que lo inspiró y en la memoria de una industria marcada por su estilo inconfundible

El último adiós a Giorgio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El 8 y 9 de

El 8 y 9 de septiembre serán días no laborables por celebración cívica: Solo en una ciudad

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Soto Norte: la mina de oro en Santander impulsada por Canadá y Emiratos Árabes, criticada por su cercanía al páramo de Santurbán

Avionetas, lujos y redes sociales: influencer de 26 años vendía cocaína peruana marcada con un delfín y fue detenido en Mar del Plata

Un hombre de 97 años dona 400.000 euros a su pueblo: “Hoy, ya viejo, estoy a punto de desaparecer”

INFOBAE AMÉRICA
Varios detenidos en una nueva

Varios detenidos en una nueva protesta en apoyo al grupo ilegal Palestine Action en Londres

Vera Farmiga y Patrick Wilson dicen adiós a 'Expediente Warren' con 'El último rito': "El miedo nos hace quienes somos"

Sumar pide la dimisión de Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno: "Es intolerable"

La Bienal de San Pablo abre sus puertas con un llamado a la convivencia y la diversidad artística

Bruselas aplaude la orden de Trump que aplica el pacto arancelario sin aludir a sus últimas amenazas

ENTRETENIMIENTO

“El conjuro” y los expedientes

“El conjuro” y los expedientes ocultos de los Warren: las historias verdaderas detrás de la saga

“La novicia rebelde” cumple 60 años: los secretos detrás de uno de los clásicos más entrañables del cine

La inesperada elección para Hannibal Lecter: el actor que casi fue leyenda en “El silencio de los inocentes”

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y dónde ver la ceremonia en vivo