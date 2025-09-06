Mundo

Las tropas de Putin lanzaron 1.300 drones y 900 bombas contra la población ucraniana en solo una semana

Volodimir Zelensky dijo que el jefe del Kremlin “sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta”

Guardar
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (REUTERS/Liesa Johannssen)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció este sábado que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta 50 misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.

El mandatario dijo que anoche la infraestructura civil volvió a ser atacada por Rusia y que, en total, durante la primera semana de este mes, los rusos atacaron las regiones de Cherníguiv, Kharkov, Odessa, Kherson, Kiev, Zaporiyia, Dnipró, Kirovogrado, Jmelnitski, Zhitómir, Volinia, Ivano-Frankivsk, Rivne y Leópolis.

Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania”, sentenció.

Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado”, sostuvo Zelensky.

Indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “tiene toda la razón” cuando afirma que se necesitan restricciones efectivas al comercio de petróleo y gas ruso para que la diplomacia vuelva a encarrilarse.

Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales”, dijo sobre las negociaciones que mantiene con sus socios occidentales para un nuevo paquete de sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento.

Un bombero apaga el fuego
Un bombero apaga el fuego tras un ataque ruso en Odessa, Ucrania (REUTERS)

Ucrania derribó 68 de 91 drones suicidas lanzados por Rusia

Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en las últimas horas 68 drones de un total de 91 lanzados por Rusia sobre el país, según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Según el boletín de este sábado, en la pasada noche Rusia atacó Ucrania con drones de ataque tipo Shahed y drones señuelo de distintos tipos desde territorio ruso.

La mayoría de los drones fueron derribados por la aviación, las tropas de misiles antiaéreos, las unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por los grupos móviles de fuego de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

No obstante, se registraron impactos de 18 drones de ataque en ocho localidades y la caída de fragmentos de drones derribados en cuatro.

El presidente de Rusia, Vladimir
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (Stepan Pugachev/Fundación Roscongress vía AP)

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia

En otro orden, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rechazó la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de reunirse en Moscú y le hizo una contraoferta para que el líder ruso visite Kiev.

En una entrevista con ABC News, afirmó: “Él (Putin) puede venir a Kiev. Yo no puedo ir a Moscú cuando mi país sufre ataques con cohetes a diario. No puedo ir a la capital de este terrorista. Putin lo entiende”. El mandatario aseguró que la propuesta de Putin pretendía, en realidad, aplazar la reunión.

Zelensky reiteró que está “dispuesto a reunirse en cualquier formato” y acusó a Putin de estar “jugando con Estados Unidos”.

“Si alguien no quiere reunirse con nosotros durante la guerra, por supuesto, puede ofrecer algo que quizá no sea aceptable para mí ni para los demás”, añadió.

El presidente ucraniano realizó estas declaraciones mientras recorría y se sentaba en una planta de fabricación de propiedad estadounidense en el oeste de Ucrania, que fue recientemente blanco de un ataque con misiles rusos.

Durante un foro económico en Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, Putin manifestó su voluntad de reunirse con Zelensky en Moscú: “Si Zelenski está listo, que venga a Moscú”.

“La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije: ‘Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100%’”, aseguró el mandatario ruso.

La idea de un encuentro directo entre ambos líderes surge de los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump. En agosto, Trump declaró a Fox News: “Al final, voy a ponerlos a ambos en una habitación”, y agregó que un encuentro trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania fue el objetivo de su cumbre en Alaska.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyRusiadronesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Modi rebaja las tensiones con Trump: calificó la relación entre India y EEUU como una “asociación estratégica con visión de futuro”

El primer ministro indio se pronunció luego de que el presidente estadounidense manifestara su descontento con las recientes acciones de Nueva Delhi en medio de las disputas comerciales. Pese a esto, el republicano se refirió al mandatario como su “amigo”

Modi rebaja las tensiones con

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de atacar a la Policía durante las protestas por el asesinato de Mahsa Amini

Mehran Bahramian había sido condenado por su implicación en el asalto a un vehículo policial en la región de Isfahán, en el marco de las manifestaciones por la muerte de la joven kurda bajo custodia de la Policía de la Moral

El régimen de Irán ejecutó

Israel anunció la destrucción de un rascacielos en Ciudad de Gaza que era utilizado por el grupo terrorista Hamas

El Ejército indicó que allí se habían instalado “equipos de inteligencia y puestos de observación para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”

Israel anunció la destrucción de

El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza antes de la anunciada ofensiva terrestre

Las Fuerzas de Defensa instaron a la población a desplazarse hacia el sur. La ONU estima que en esa zona vive cerca de un millón de personas

El Ejército israelí pidió la

El último adiós a Giorgio Armani: miles de admiradores despedirán al ícono de la moda en Milán durante el fin de semana

Los seguidores se preparan para dar su pésame en el corazón de Milán, donde el legado del diseñador sigue latiendo en cada rincón de la ciudad que lo inspiró y en la memoria de una industria marcada por su estilo inconfundible

El último adiós a Giorgio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Pueden circular las motos entre

¿Pueden circular las motos entre autos? Solo bajo esta circunstancia legal

Cuáles son los horas más caras y las más económicos para usar la luz este domingo 7 de septiembre

Ingreso de extranjeros al Perú aumentó 6,7%: Chile, Estados Unidos y Colombia y Ecuador encabezan la lista de visitantes

Festival de Venecia: cuáles son las películas favoritas para llevarse el León de Oro

Resultados de la Lotería de Medellín 5 de septiembre 2025: premio mayor de $16.000 millones y secos ganadores

INFOBAE AMÉRICA
Interior detecta en VioGén más

Interior detecta en VioGén más de 105.500 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.382 con menores a cargo

Froilán, sus imágenes más divertidas en la noche madrileña durante sus vacaciones en España

Brasil se consolida como un punto clave para el tráfico ilegal de personas

Luis Suárez, sancionado con seis partidos por escupir a un técnico de los Seattle Sounders

Al menos 17 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del sábado

ENTRETENIMIENTO

“El conjuro” y los expedientes

“El conjuro” y los expedientes ocultos de los Warren: las historias verdaderas detrás de la saga

“La novicia rebelde” cumple 60 años: los secretos detrás de uno de los clásicos más entrañables del cine

La inesperada elección para Hannibal Lecter: el actor que casi fue leyenda en “El silencio de los inocentes”

La historia de la famosa “Lengua”, el logo que marcó a los Rolling Stones y a los fanáticos del rock

MTV VMAs 2025: horarios, nominados y dónde ver la ceremonia en vivo