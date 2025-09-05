Mundo

El desafío de Michelle Khare: de YouTube a la élite samurái en las montañas de Nikko

La YouTuber y ex ciclista profesional se sumergió en el exigente mundo de la arquería a caballo y el manejo de la katana, enfrentando rigores físicos, disciplina estricta y tradiciones centenarias

Por Dante Martignoni

Guardar
La escuela Ogasawara Ryu y
La escuela Ogasawara Ryu y la tradición samurái marcan la travesía de Michelle Khare en las montañas de Nikko (Crédito: Freepik)

En las montañas de Nikko, Japón, Michelle Khare, YouTuber, presentadora de televisión, actriz y ex ciclista profesional estadounidense, se enfrentó a un desafío poco habitual: sumergirse durante una semana en el exigente mundo de los samuráis.

Conocida por su serie de YouTube Challenge Accepted, donde intenta los estilos de vida, acrobacias y profesiones más difíciles del mundo, Khare decidió experimentar la ancestral arquería a caballo (yabusame) y el manejo de la katana bajo la guía de maestros reconocidos.

Su experiencia, marcada por el frío invernal y la exigencia física y mental, la llevó a uno de los pocos lugares donde aún se conservan vivas las tradiciones marciales y espirituales de la élite guerrera japonesa.

La formación samurái combina disciplina,
La formación samurái combina disciplina, rituales y meditación, uniendo el aprendizaje físico con el desarrollo mental y espiritual (Freepik)

La escuela Ogasawara Ryu, con más de 800 años de historia, fue el escenario principal de esta travesía. Fundada para instruir a generaciones de shogunes y samuráis, arquería y arquería a caballo, la institución mantiene un estándar inquebrantable en la transmisión de sus enseñanzas.

La familia Ogasawara, responsable de la escuela, desarrolló el sistema de etiqueta conocido como reiho, que abarca desde la forma de caminar y saludar hasta la manera de disparar una flecha o blandir una espada.

Desafíos del yabusame y la equitación japonesa

El entrenamiento de Michelle estuvo guiado por Ogasawara Sensei, el actual maestro principal, y por Michael Ngo, miembro de la escuela desde hace más de una década.

Ngo, quien eligió el yabusame como su disciplina marcial, destacó el impacto transformador de la práctica: “Me ayudó mucho en mi vida a ser una persona más equilibrada y considerada”.

Montar al estilo japonés exige
Montar al estilo japonés exige adaptarse a estribos pequeños y angulados, lo que incrementa el riesgo de caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Michelle, una de las menos de 20 personas extranjeras que intentaron el ritual de yabusame en Ogasawara Ryu, generó expectación entre los estudiantes y maestros.

El primer reto fue adaptarse a la equitación japonesa, muy distinta de la occidental. Aunque Michelle había recibido cuatro semanas de entrenamiento previo en Estados Unidos, la transición resultó compleja.

Los estribos japoneses, similares a pequeños trineos, exigen que el pie se coloque en un ángulo inusual, lo que incrementa la dificultad y el riesgo de caída. “Si pierdes el estribo, todo tu peso va a un lado y puedes salir despedida”, advirtió Ngo. Además, la tradición exige montar sin botas, solo con calcetines, lo que añade incomodidad y vulnerabilidad.

El aprendizaje del yabusame implicó mucho más que montar y disparar. Se trata de un ritual que combina precisión, autocontrol y respeto por la tradición.

El ritual de arquería a
El ritual de arquería a caballo exige equilibrio, concentración y coordinación absoluta (Captura de video: YouTube/Michelle Khare)

El arquero debe galopar a toda velocidad, soltar las riendas, tomar el arco y acertar en los blancos, todo mientras mantiene la cabeza perfectamente nivelada, como si flotara sobre una alfombra voladora.

“No es solo un deporte, es un ritual”, enfatizó Ngo. La práctica se realiza en silencio, siguiendo una secuencia de movimientos codificados, y cualquier error puede tener consecuencias graves. “Existe un riesgo serio para la vida. Hay personas que han perdido la vida”, advirtió el instructor.

La katana y la espiritualidad samurái

La katana, considerada el “alma” del samurái, fue el siguiente desafío. Michelle se trasladó a la escuela Asayama Ichinden-ryu, donde entrenó bajo la supervisión de Seiki Sensei, maestro con medio siglo de experiencia.

El primer contacto fue un combate de práctica, en el que la diferencia de nivel resultó abrumadora. “Enfrentar al Sensei es como luchar contra un muro”, describió Michelle.

El dominio de la katana
El dominio de la katana implica precisión y fluidez en cada movimiento (Captura de video: YouTube/Michelle Khare)

El entrenamiento incluyó técnicas de desenvainado (iaido), cortes precisos y la importancia de realizar cada movimiento en un solo flujo, sin pausas. Las katanas auténticas, forjadas artesanalmente, pueden costar una fortuna y requieren licencia para portarlas en público en Japón.

El clima invernal y el terreno inhóspito de Nikko añadieron una capa extra de dificultad. Las temperaturas bajo cero, el suelo helado y el viento constante pusieron a prueba la resistencia física y mental de Michelle.

“Trabajar con la naturaleza fue un obstáculo inesperado. No puedes dominarla, tienes que volverte uno con ella”, reflexionó tras una jornada especialmente dura. Los maestros enseñaron técnicas para aprovechar las condiciones del entorno, desde el uso del terreno irregular hasta la gestión de la luz solar durante el combate.

Las katanas japonesas se forjan
Las katanas japonesas se forjan con tamahagane, un acero artesanal de alto carbono creado a partir de hierro y carbón vegetal (Crédito: Freepik)

La disciplina y la etiqueta, pilares de la formación samurái, impregnaron cada aspecto del entrenamiento. El reiho, más allá de la cortesía, es una vía para alcanzar la concentración y la armonía interior. La ceremonia del té, la caligrafía y la meditación zen también formaban parte del adiestramiento samurái, subrayando la dimensión espiritual de la práctica.

El ritual final y la transformación personal

El momento culminante llegó con la ejecución del ritual de yabusame, supervisado por Ogasawara Sensei. Michelle dispuso de tres intentos para completar una carrera perfecta: galopar, disparar y romper dos blancos, todo bajo la mirada atenta del maestro y enfrentando ráfagas de viento.

La presión era máxima, y el resultado dependía tanto de la forma como de la puntería. “Centrarse en la forma, en vez de pensar en acertar el blanco, traerá el resultado”, aconsejó Ngo antes de la prueba. Aunque el viento dificultó la tarea y los resultados no fueron perfectos, Michelle recibió el reconocimiento de los maestros por su esfuerzo y dedicación.

Al finalizar la semana, valoró haber vivido una tradición única y aprendió lecciones que van más allá de la práctica marcial, comprendiendo que el ritual es solo el comienzo de un aprendizaje continuo.

Temas Relacionados

SamuráisKatanaYabusameEntrenamientoJapónCultura japonesaMichelle KhareMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

Un pequeño territorio se reinventó apostando por dos letras que cambiaron su destino. El auge digital superó al turismo y abrió nuevas oportunidades

Anguila, la isla caribeña que

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la reunión y la sintonía que exhibieron los líderes políticos en Beijing: “¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!”. Modi y Xi Jinping financian con operaciones comerciales los ataques de Putin a Ucrania

Donald Trump lamentó que India

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano apuesta por “la verdadera diplomacia” tras una conversación “muy sustancial” con el jefe de la OTAN

Zelensky pidió avanzar más rápidamente

¿La infancia se encierra?: uno de cada tres niños ya no juega al aire libre al salir del colegio

Restricciones sociales, culturales y urbanas limitan el acceso de los menores a espacios seguros para el juego, afectando su desarrollo emocional y bienestar físico, según un estudio realizado en Reino Unido

¿La infancia se encierra?: uno

Alerta en Taiwán por la amenaza china a cables submarinos: proponen una red de inteligencia marítima

Analistas recomiendan crear una red conjunta de vigilancia y respuesta rápida para fortalecer la defensa ante amenazas y garantizar la resiliencia de las comunicaciones

Alerta en Taiwán por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primeros seis vagones del Metro

Primeros seis vagones del Metro de Bogotá que llegaron a Cartagena partieron rumbo a Bogotá, indicó el gerente del megaproyecto

La mañanera de hoy 5 de septiembre | A partir del 2026 las aportaciones que hacen los bancos al FOBAPROA ya no serán deducibles de impuestos: Sheinbaum

Tras arribo y transporte del primer tren del Metro de Bogotá causó un inusual embotellamiento

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna en septiembre desde España

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Planas valora el acuerdo con

Planas valora el acuerdo con Mercosur como "positivo" y lo destaca como el mayor en la historia de la UE

Primera detección de chorros protoestelares en el confín de la galaxia

Los empleos vacantes en Estados Unidos bajan en julio hasta los 7,181 millones, 176.000 puestos menos

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis

La esposa de Bruce Willis relató la forma “traumática” en que le dieron el diagnóstico del actor

Jeremy Allen White revela el consejo de Bruce Springsteen que cambió su actuación en Deliver Me From Nowhere

Charlize Theron reveló las secuelas físicas que le dejó el cine de acción

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Netflix apuesta por el terror real con “Monstruo, la historia de Ed Gein”