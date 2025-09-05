Mundo

De la calle al museo: una intervención de Banksy será protagonista de la reapertura de una emblemática institución británica

La pieza creada por el célebre creador, retirada tras sorprender en las calles londinenses, agitó el ambiente artístico y despertó el debate sobre el destino de las creaciones urbanas

Por Nazareno Rosen

Banksy transforma una cabina de
Banksy transforma una cabina de policía en un tanque de pirañas para su exhibición en Londres (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

A finales del verano de 2024, las calles del centro de Londres presenciaron la aparición inesperada de una nueva obra del célebre grafitero anónimo Banksy. Se trataba de una cabina de policía de cristal, intervenida para asemejar un “tanque de pirañas”.

La pieza, pintada con tonos azules y envolviendo la totalidad de la estructura, irrumpió en el espacio urbano como parte de una serie de nueve obras relacionadas con animales creadas durante ese verano por el artista británico. Según reporta Matthew Weaver para The Guardian, Banksy confirmó la autoría de la obra en su cuenta de Instagram, lo que no hizo sino aumentar la expectación alrededor de la intervención.

La cabina —que sorprendió a londinenses y turistas por igual— fue retirada poco después de su aparición por la Corporación de la Ciudad de Londres. Según BBC News, fue trasladada a Guildhall, donde estuvo expuesta al público, protegido detrás de una barrera a fin de evitar actos vandálicos.

El proceso de traslado y cuidado marcó el inicio de una nueva etapa para la obra, que ahora se encuentra almacenada, a la espera de convertirse en uno de los principales atractivos del renovado Museo de Londres.

El viaje seguro hacia la colección pública: de la calle al museo

La obra de Banksy será
La obra de Banksy será parte de la colección permanente del Museo de Londres desde 2026 (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

El futuro de “Pirañas” ya está definido. En 2026, la obra pasará a formar parte de la exhibición permanente del Museo de Londres, en su nueva sede ubicada en el Mercado de Smithfield, tras el cierre del antiguo local en el Muro de Londres en 2022.

Como destacó Glyn Davies, director de conservación del museo, en declaraciones recogidas por BBC News, “con la llegada de las Pirañas de Banksy, nuestra colección abarca desde grafitis romanos hasta nuestra primera pieza de arte callejero contemporáneo”. Asimismo, subrayó también el cambio de paradigma que supone esta adquisición: “Esta obra de uno de los artistas más emblemáticos del mundo ahora pertenece a los londinenses y seguirá causando sensación cuando se exponga el próximo año”.

El museo tiene previsto reabrir en 2026 con un enfoque novedoso y una nueva identidad. Como detalla su sitio oficial, la institución “abrirá temprano y cerrará tarde, reflejando la reputación de Londres como una ciudad global las 24 horas”.

Esta nueva orientación “es una oportunidad única para reinventar lo que puede ser un museo para Londres”, reiterando su voluntad de conectar el pasado con expresiones artísticas contemporáneas.

Nueve días, nueve animales: Banksy y la fauna urbana

La serie de animales de
La serie de animales de Banksy sorprendió a Londres con nueve intervenciones urbanas en nueve días (Instagram Banksy)

La irrupción del tanque de pirañas no fue un hecho aislado. Corresponde a la séptima intervención de una serie de nueve piezas creadas por el artista en la capital británica durante nueve días consecutivos.

Isabella Kwai, de The New York Times, narra que Banksy “desató una búsqueda del tesoro entre sus fans en Londres”, revelando cada día una obra nueva relacionada con la fauna, en diferentes rincones de la ciudad.

Entre las piezas más notorias se encontraban una cabra montés a orillas del Támesis, tres monos apostados al borde de un puente y un gorila a la entrada del zoológico de Londres. El uso de tonos de azul y la dimensión envolvente de “Pirañas” diferencian notablemente a esta obra del resto de la serie y del estilo previo del artista.

Chris Hayward, presidente de políticas de la Corporación de la Ciudad de Londres, destacó en BBC News el efecto social de estas intervenciones: “Banksy dejó atónitos a los londinenses con la aparición de esta obra. Ahora, la ponemos a disposición de millones de personas”.

Preservar el arte frente al vandalismo y el debate público

El traslado y resguardo de
El traslado y resguardo de la obra reavivó el debate sobre la preservación del arte callejero (Instagram Banksy)

No todas las obras de la serie han corrido la misma suerte. Algunas fueron objeto de desfiguraciones o robos poco tiempo después de su aparición pública. El mural de elefantes, por ejemplo, sufrió daños que llevaron a un ayuntamiento de Londres a intervenir urgentemente para protegerlo.

Otro caso fue el de un lobo pintado sobre una antena parabólica, que fue robado a plena luz del día. Estos incidentes reavivaron el debate sobre la preservación de las obras de Banksy y la tensión entre el arte callejero, la institucionalización y el espacio público.

Este tipo de intervenciones no siempre es bien recibido por la comunidad artística y local. Para ilustrarlo, BBC News recuerda cómo la restauración y retractación para traslado a resguardo del mural “Niño Migrante” de Banksy en Venecia, a inicios de 2024, provocó protestas entre artistas y vecinos, reflejando la complejidad de proteger el arte efímero sin perder su sentido original.

El museo de Londres: hacia una narrativa que une pasado y presente

La próxima exhibición de “Pirañas” de Banksy como pieza permanente simboliza el giro del Museo de Londres hacia un enfoque que incluye tanto el patrimonio clásico como las expresiones artísticas más actuales.

Glyn Davies destaca la relevancia de integrar arte callejero contemporáneo en la narrativa colectiva de la ciudad. De este modo, el museo conecta los grafitis históricos con el legado presente, consolidando la obra de Banksy como parte del patrimonio londinense y abriendo paso a nuevos debates sobre la función de los museos y la cultura en la era global.

