Mundo

Rusia rechazó las garantías de seguridad para Ucrania y acusó a Occidente de poner en riesgo la estabilidad europea

La portavoz de Exteriores, María Zakharova, alertó que las demandas planteadas por Kiev son un “trampolín para provocaciones” contra Moscú

Guardar
La portavoz del ministerio de
La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova (REUTERS)

Rusia advirtió este jueves que las garantías de seguridad solicitadas por Ucrania constituyen una “amenaza para Europa”, en vísperas de la reunión en París entre el presidente Volodimir Zelensky y líderes europeos.

La cumbre será copresidida por los mandatarios de Francia y Reino Unido y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, tras una serie de intentos fallidos de alcanzar un alto el fuego en el conflicto que ya supera los tres años.

La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que las iniciativas de Kiev “son una copia casi exacta de las propuestas de los patrocinadores europeos son absolutamente inaceptables”.

Durante un discurso en un foro económico en el Lejano Oriente ruso, Zakharova calificó las garantías buscadas por Ucrania como “un trampolín para el terror, para provocaciones contra nuestro país”.

“No son garantías de seguridad para Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo”, agregó.

Además reiteró que Rusia no considerará el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania “en ningún formato”.

“Rusia no va a discutir la intervención extranjera en Ucrania, que es fundamentalmente inaceptable y socava cualquier tipo de seguridad, de ninguna manera ni en ningún formato”, enfatizó.

La cumbre en París será
La cumbre en París será copresidida por los mandatarios de Francia y Reino Unido y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, tras una serie de intentos fallidos de alcanzar un alto el fuego en el conflicto que ya supera los tres años (REUTERS)

Por su parte, Zelensky dijo que confía en que los aliados de Ucrania ayudarán a aumentar la presión sobre Rusia para avanzar hacia una solución diplomática. Sin embargo, señaló que aún no ha percibido “señales de que Rusia quiera poner fin a la guerra”.

Apoyo militar a Ucrania

Los líderes de los países nórdicos y bálticos expresaron el miércoles su intención de incrementar el apoyo militar a Ucrania tras reunirse en Copenhague con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque no anunciaron compromisos concretos adicionales.

“Intensificaremos el apoyo militar a Ucrania. Resaltamos la urgente necesidad de acelerar la entrega de armas, munición y sistemas de defensa aérea”, afirmaron en una declaración conjunta.

El documento respalda la iniciativa PURL (Priority Ukrainian Requirements List), destinada a adquirir armamento estadounidense, e insiste en que no deben imponerse restricciones a las operaciones de las fuerzas armadas ucranianas.

Los firmantes ratificaron su disposición a trabajar por garantías de seguridad sostenibles para Ucrania junto a Estados Unidos, al tiempo que rechazaron que Rusia pueda bloquear “el camino de Ucrania a la Unión Europea (UE) y la OTAN”.

Los líderes de los países
Los líderes de los países nórdicos y bálticos expresaron el miércoles su intención de incrementar el apoyo militar a Ucrania tras reunirse en Copenhague con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque no anunciaron compromisos concretos adicionales (REUTERS)

También reiteraron su “apoyo inquebrantable” a la soberanía e integridad territorial ucraniana, pidieron nuevas sanciones contra Moscú y subrayaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, no busca la paz y representa una amenaza para la seguridad europea.

En rueda de prensa, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se dirigió a Zelensky: “Tú y tu pueblo luchan cada día y son los que protegen a Europa contra la agresión rusa”, y añadió que no se puede “confiar” en Putin.

Zelensky explicó que la reunión se centró en fortalecer la defensa ucraniana tanto en el presente como en el futuro. Consultado sobre compromisos específicos de seguridad tras un eventual acuerdo de paz, indicó que Kiev espera que los países involucrados asuman “obligaciones jurídicas” para que no haya riesgo de una nueva invasión rusa.

La primera ministra danesa, Mette
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, da la bienvenida al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, durante el encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros funcionarios en Marienborg. (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/via REUTERS)

El presidente ucraniano también destacó la importancia del modelo danés de apoyo, mediante el cual Copenhague financia la producción en Ucrania del armamento requerido por su Ejército, como un método eficaz para reforzar a las Fuerzas Armadas frente a Rusia. Además, subrayó la necesidad de incrementar la presión internacional sobre Moscú para llevar a Putin a la mesa de negociación.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyMaria ZakharovaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El Gobierno británico disuelve la Agencia Espacial del Reino Unido y la integra en una nueva división

Los cambios recientes impulsados por el gobierno británico despiertan dudas sobre el liderazgo del país en innovación espacial y abren un periodo de redefinición para la colaboración internacional, la política satelital y las inversiones científicas en el Reino Unido

El Gobierno británico disuelve la

Una berenjena de casi 4 kilos bate récord mundial: así fue su extraordinario cultivo

La hazaña alcanzada por el horticultor Erik Gunstrom en Pensilvania destaca la pasión, el apoyo entre cultivadores de distintos países y las innovaciones recientes que permiten obtener ejemplares fuera de lo común

Una berenjena de casi 4

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

Las autoridades federales presentaron en Texas la operación de decomiso, un golpe que expone la magnitud de las cadenas logísticas del narcotráfico y abre un nuevo frente en la disputa con proveedores asiáticos

Estados Unidos incautó 13.000 barriles

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

El régimen persa aumentó sus existencias en 32,3 kilogramos en el mes previo al conflicto de 12 días con Israel, llevando el total a niveles cercanos al umbral necesario para armas nucleares

El OIEA advirtió que Irán

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

La política laborista ha descartado renunciar y ha afirmado que en ningún momento ha buscado evadir impuestos con la compra del inmueble

La viceprimera ministra británica Angela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El ‘zasca’ de Arturo Pérez-Reverte

El ‘zasca’ de Arturo Pérez-Reverte a Pablo Motos en El Hormiguero: “He venido a hablar de mi libro”

La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

El extraño caso de la vivienda en París: “Hoy en día, más de uno de cada cinco propietarios vende con pérdidas”

Implementaron cambios el régimen de cancelación de compras online

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

INFOBAE AMÉRICA
Un motorista fallece tras la

Un motorista fallece tras la colisión con un coche en la entrada de una discoteca de Palma

Revolut intensifica su alianza con Google con la vista puesta en alcanzar 100 millones de clientes

Anabel Pantoja, tensa y sin palabras tras el nacimiento del primer hijo de su ex, Yulen Pereira, y Jeimy Báez

¿Adiós a las discusiones de pareja?: Así es la fórmula 7-38-55 que revela el peso de los gestos frente a las palabras

Dimiten tres ministros de Petro tras la elección del candidato de la oposición al Tribunal Constitucional

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney y Scooter Braun

Sydney Sweeney y Scooter Braun tienen un romance casual, según confirmó un amigo de la actriz

Cardi B protagonizó un enfrentamiento con un fotógrafo tras ser absuelta por agresión

La razón por la que Jennifer Aniston todavía siente ansiedad al hablar ante las cámaras

‘Cabo de miedo’: este es el elenco que protagonizará la nueva adaptación del clásico de Martin Scorsese

Identidad, ruptura y fidelidad: la verdadera historia de System of a Down