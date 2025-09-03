Rusia lanzó un ataque masivo con más de 500 drones y 24 misiles contra Ucrania: al menos 5 heridos

Las fuerzas rusas lanzaron más de 500 drones y misiles contra Ucrania en un ataque combinado que golpeó principalmente el oeste del país, informó el miércoles la Fuerza Aérea ucraniana. Según el parte militar, Moscú disparó 502 drones y 24 misiles, con impactos en varias regiones y daños a infraestructura civil.

“Tres misiles y 69 drones de ataque golpearon en 14 localidades, y los restos de proyectiles derribados cayeron en 14 lugares diferentes”, comunicó la Fuerza Aérea en su canal oficial.

En la región de Kirovohrad, el ataque dejó cinco personas heridas y 28 casas dañadas, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Andriy Raykovych, a través de Telegram.

“El número de heridos en Znamenka ha aumentado a cinco. El personal médico les está prestando asistencia. No hay peligro para la vida de las personas”, señaló el funcionario, que precisó además que 17 viviendas resultaron dañadas por el fuego enemigo y una fue destruida.

Raykovych agregó que los asentamientos que rodean Znamenka ya se han recuperado y que continúa el reconocimiento de las zonas afectadas.

En paralelo, la región de Ivano-Frankivsk fue blanco de un ataque contra una instalación de infraestructura, lo que provocó un incendio. La jefa de la Administración Estatal Regional, Svitlana Onyshchuk, comunicó en Telegram que la región fue objeto de un ataque enemigo conjunto, con fuerzas de defensa aérea operando.

“El objetivo era una instalación de infraestructura”, señaló Onyshchuk, quien añadió que de acuerdo con los datos preliminares no hubo víctimas. La funcionaria confirmó que todos los servicios pertinentes están involucrados en las tareas de extinción y control de daños.

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este martes que Rusia ejecuta un nuevo despliegue de tropas en ciertos sectores del frente y mantiene ataques continuos contra objetivos ucranianos, según declaraciones recogidas en su discurso nocturno.

“Ahora vemos otro aumento de fuerzas rusas en ciertos sectores del frente. Se niega a ser obligado a la paz”, sostuvo el mandatario ucraniano, en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

Zelensky no detalló la cantidad ni las ubicaciones exactas del incremento, aunque remarcó: “Rusia continúa lanzando ataques. Por supuesto, vamos a responder a esto”. El presidente especificó que las fuerzas rusas habían dirigido 150 drones contra territorio ucraniano durante la noche, más de 50 en la mañana y “decenas” adicionales por la tarde.

En sus palabras, estos ataques con drones acompañaron “las declaraciones rusas desde China”, una alusión a la visita de Putin a Beijing, donde el mandatario ruso se reunió con el presidente chino Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un.

Según Zelensky, el contexto internacional influye en la dinámica del conflicto. “Ayer, los rusos negaron literalmente lo que (el presidente estadounidense) Donald Trump dijo sobre la necesidad de una reunión de líderes para acabar la guerra. En China, Putin sigue contando historias como si no fuera culpable de la guerra”, afirmó el presidente ucraniano.

(Con información de AFP)